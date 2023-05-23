Президент Садыр Жапаров на Саммите «ЦА-Китай»

“Мы нацелены на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий в безопасности, стабильности и развитие в регионе”

Об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на Саммите «Центральная Азия — Китай» в Сиане, в работе которого он принял участие в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику (КНР).

В своём выступлении Садыр Жапаров подчеркнул символичность проведения первого Саммита «Центральная Азия — Китай» в древней столице — городе Сиане. Именно в этом старейшем городе берёт своё начало Великий шёлковый путь.

«В этой связи хотел бы отметить, что в этом году исполняется 10 лет с момента провозглашения Си Цзиньпином инициативы «Один пояс, один путь», которая приобрела глобальный охват и измерение. Она особенно актуальна и востребована в наши дни. Убеждён, что сегодняшний саммит придаст новую динамику углублению и расширению традиционно дружественных отношений между нашими странами и Китаем», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что повестка саммита в полной мере отражает общие цели и стремление к многоплановому сотрудничеству во благо совместного развития.

«Кыргызская сторона готова к активной работе по всем направлениям взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия — Китай». Считаю важным отметить, что при подготовке сегодняшнего первого очного саммита наши китайские друзья проделали большую работу. Общими усилиями подготовлена и согласована Сианьская декларация. Она призвана стать важным концептуальным документом, определяющим основные магистральные пути взаимодействия», — добавил Президент.

Глава государства обозначил, что в перечне договорённостей и инициатив по итогам саммита предусмотрены конкретные решения и намерения по приоритетным сферам сотрудничества. Создаются более 10 механизмов и платформ для совместной работы, что свидетельствует о большом потенциале.

«Уверен, что это отвечает интересам наших стран и общим интересам долгосрочного совместного развития. Вызывает интерес идея об учреждении специального органа — Секретариата, который мог бы координировать общую работу. Полагаю, что внешнеполитические ведомства наших стран предложат нам взаимоприемлемый и эффективный рабочий механизм», — сказал Садыр Жапаров.

Говоря в целом о Центрально-Азиатском регионе, его потенциале, перспективах развития, Президент обратил внимание на некоторые моменты. В Кыргызстане в народе говорят: «Хороший сосед ближе дальнего родственника».

«Для всех нас высшее благо, что наши народы и страны с незапамятных времён и до сегодняшнего дня поддерживают прекрасные отношения с великим Китаем — нашим добрым соседом, надёжным другом и партнёром. Для наших стран это может стать большим преимуществом, если наш регион будет формироваться в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно развиваются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Совместная реализация «Одного пояса, одного пути» Китая и его сопряжение с национальными стратегиями развития наших стран, уверен, дадут мощный экономический эффект», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В этом контексте он отметил, что драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно его первоочередное активное развитие стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри региона. Садыр Жапаров озвучил китайскую поговорку: «Хочешь разбогатеть — построй дорогу».

В этой связи глава государства подчеркнул значимость проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, призванной стать важным звеном «Одного пояса, одного пути». Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около четырёх миллиардов человек, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки.

«С учётом тенденций формирования многополярности важно, чтобы наш регион превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния. Китай играет важную позитивную роль, будучи одной из авторитетных и влиятельных мировых держав, имеющей созидательную позитивную повестку дня. Страны региона преуспеют, если будут осуществлять своё взаимодействие в качестве активно развивающихся сообществ, которые разделяют и придерживаются схожих культурных, исторических и традиционных ценностей и представлений.

Аксиоматично, что укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, принятие практических мер по реализации в наших странах совместных инфраструктурных, социально-экономических проектов окажут самое благотворное влияние на устойчивое развитие, поддержание мира и стабильности в регионе. Можно отметить, что последствия пандемии коронавируса, а также угрозы введения отдельными странами санкций из-за российско-украинского конфликта могут и уже оказывают негативное влияние на экономику наших стран. Это требует от нас консолидации усилий для обеспечения экономического благополучия наших народов, укрепления безопасности, включая продовольственную и энергетическую», — добавил Президент.

Среди конкретных планов, которые указаны в перечне договорённостей, Садыр Жапаров отметил особую важность таких идей и задач, как разработка совместной Стратегии нового экономического диалога «Центральная Азия — Китай»; наращивание взаимосвязанности цифровой и зелёной инфраструктуры; создание банка данных приоритетных зелёных инвестиционных проектов; распространение практики «экспресс-коридора» для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на контрольно-пропускных пунктах; взаимодействие в сфере «умного» сельского хозяйства, обмен опытом по внедрению водосберегающих, зелёных и высокоэффективных технологий.

Вместе с тем глава государства обратил внимание участников саммита на то, что в Кыргызстане предпринимаются практические шаги по улучшению инвестиционного климата, привлечению иностранных инвестиций. Кыргызстан работает по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, промышленность, транспорт, энергетику.

«Мы поддерживаем инициативу китайской стороны по созданию инвестиционной и финансовой платформы «Центральная Азия — Китай». Кроме того, мы возлагаем большие надежды на эффективную и продуктивную работу создаваемых по итогам нашего саммита новых платформ, таких как механизмы совещания и встреч министров экономики и торговли, инвестиций и промышленности, сельского хозяйства, а также руководителей таможенных служб в рамках формата «Центральная Азия — Китай». Важно предоставлять предприятиям и деловым кругам благоприятные условия для хозяйственной деятельности, ведения бизнеса, реализации совместных экономических проектов, устранять барьеры и препятствия в торгово-экономическом сотрудничестве. В этом ключе мы приветствуем создание делового совета «Центральная Азия — Китай», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Ещё одним конкурентным преимуществом региона Центральной Азии Президент назвал богатство природно-сырьевых, прежде всего минеральных и энергетических, ресурсов, огромный потенциал для совместного взаимовыгодного сотрудничества и развития.

«В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является зелёной, поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы пока задействовали только около 13% от имеющегося у нас потенциала. Для развития этого ключевого сектора нашей стране необходимы иностранные инвестиции, и мы готовы к самому тесному сотрудничеству в этой сфере. Мы предлагаем зарубежным компаниям рассмотреть своё участие в строительстве малых и средних гидроэлектростанций, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане. С учётом того, что нашу электроэнергию мы можем поставлять в страны с совокупным населением свыше двух миллиардов человек, бесспорно получение больших не только материальных, но и экологических дивидендов для всего нашего региона. В этом ключе мы поддерживаем идею создания партнёрских отношений «Центральная Азия — Китай» по энергетическому развитию. Наш регион обладает уникальной историей, богатым и многообразным культурным наследием и огромным потенциалом для сотрудничества. Наши страны и народы связывают множество исторических, культурных точек соприкосновения, общность традиций, добрососедские отношения», — сказал он.

Глава государства добавил, что культурно-гуманитарное наследие Центральной Азии и Китая связано с бесценными шедеврами искусства, памятниками духовной и материальной культуры, величайшими мыслителями, которые внесли неоценимый вклад в мировую культуру. Важно приумножать совокупный гуманитарный потенциал и вести конкретную работу в сферах культуры, образования, науки, здравоохранения, туризма. Кыргызстан приветствует запуск Года культуры и искусства народов стран Центральной Азии и Китая и Молодёжного фестиваля искусств «Центральная Азия — Китай».

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил, что страны Центральной Азии и Китай, являясь государствами-учредителями, активно работают в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По инициативе Узбекистана успешно заработала консультативная встреча глав государств Центральной Азии, юбилейная пятая встреча которой планируется к проведению в Душанбе осенью этого года. В июле прошлого года в Чолпон-Ате на четвёртой встрече тремя странами подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который призван укрепить добрососедские и дружественные отношения.

В этой связи Президент отметил, что наша страна с момента обретения государственной независимости придерживается миролюбивой политики и проявляет конструктивный подход при решении вопросов пограничного урегулирования.

«Мы совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан успешно завершили делимитацию и демаркацию государственной границы. Совместно с Республикой Узбекистан успешно завершён вопрос делимитации кыргызско-узбекской границы. Сейчас мы с узбекскими коллегами активно работаем, чтобы завершить демаркацию границы. В таком же ключе, в духе дружбы и добрососедства мы настроены вести работу с Таджикистаном. Кыргызстан выражает поддержку инициативе китайской стороны по глобальной безопасности. Мы поддерживаем созидательные идеи председателя Китая Си Цзиньпина по созданию сообщества единой судьбы человечества, инициативы по глобальному развитию и глобальной цивилизации. Мы высоко ценим важную роль и значение этих идей в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития. Мы также высоко ценим активные усилия китайской стороны по созданию сообщества единой судьбы сопредельных стран. Думаю, что это внесёт большой вклад в укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии», — заключил Президент Садыр Жапаров.

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