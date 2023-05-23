Декларируем и дружим

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
По итогам Саммита глав государств «Центральная Азия — Китай» в Сиане принята Сианьская декларация
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали этот документ.
Лидеры стран в тёплой атмосфере дружбы и взаимопонимания подвели итоги дружественных обменов между государствами Центральной Азии и Китаем, обобщив опыт многогранного взаимовыгодного сотрудничества, наметили ориентиры на дальнейшее взаимодействие и углубление сотрудничества.
Кроме того, в рамках Саммита подписаны следующие документы:
— Меморандум о взаимопонимании индустриально-инвестиционного сотрудничестве «Центральная Азия — Китай»;
— Меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате «Центральная Азия — Китай»;
— Меморандум о взаимопонимании между государствами Центральной Азии и Китаем о сотрудничестве в цифровой торговле;
— Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в инфраструктуре и инженерном строительстве в формате «Центральная Азия — Китай»;
— Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма совещания министров сельского хозяйства «Центральная Азия — Китай»;
— Положение о работе механизма встречи руководителей таможенных служб в формате «Центральная Азия — Китай»;
— Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству во ввозе и вывозе карантина животных и растений между компетентными органами в формате «Центральная Азия — Китай»;
— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Делового совета «Центральная Азия — Китай».
После церемонии подписания Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с заявлением для СМИ.
Дата публикации: 15:58, 23-05-2023
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