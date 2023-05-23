На перекрёстке Европы и Азии

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал во втором экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» на тему «Укрепление торгово-экономических отношений между Европейским союзом и Центральной Азией» в Алматы.

В своей речи он отметил, что за прошлый год товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился на 76,1%, экспорт вырос на 60,6%, а импорт на 78,6%. «Во многом это произошло благодаря успешной имплементации «Всеобщей схемы преференции» (ВСП +) за льготы, в рамках которой мы признательны партнёрам из Европейского союза. «Всеобщая схема преференций» открыла для предпринимателей Кыргызстана рынок 28 стран с населением свыше 508 млн человек с высоким уровнем покупательской способности», — сказал глава Кабмина.

Акылбек Жапаров также остановился на мероприятиях, реализуемых в рамках сотрудничества в сфере энергетики. «Это проекты по реабилитации Токтогульской ГЭС, модернизации Уч-Курганской ГЭС и по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. В этом году полностью завершена реконструкция Ат-Башинской ГЭС и начата проработка строительства двух ГЭС на реке Чаткал мощностью 1 800 МВт. Привлечены подрядчики и консультанты из Франции и Германии. В начале года между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном подписана дорожная карта по строительству инфраструктуры и объектов подготовительного этапа и актуализации ТЭО Камбаратинской ГЭС-1 — одного из самых перспективных и значительных гидроэнергетических проектов в рамках региона. Также усилиями государства и бизнеса уже начато создание 50 малых и средних ГЭС», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина отметил, что некоторые страны региона уже к 2030 году рискуют ощутить серьёзный дефицит воды, вызванный увеличением водопотребления. «Мы нуждаемся в новых водосберегающих технологиях, инновациях, подходах и кадрах, квалифицированных специалистах, которые могли бы пройти обучение в Европе. Кроме того, мы хотели бы привлечь внимание к проблеме экологической грамотности в целом. Мы предлагаем европейским партнёрам совместно разработать просветительский, образовательный проект по повышению экологической грамотности и экокультуры», — сказал он.

В своей речи Акылбек Жапаров обозначил, что к 2025 году Кыргызстан планирует обеспечивать себя продуктами первой необходимости за счёт собственного производства не менее чем на 80-85%. И более тесное сотрудничество и взаимодействие Центральной Азии и Европейского союза для достижения продовольственной безопасности способно повысить значительный сельскохозяйственный потенциал нашего региона, модернизировать его и сделать экологически ориентированным.

Глава Кабмина отметил, что Центральная Азия занимает геостратегическое положение на перекрёстке Европы и Азии и при создании современной транспортной инфраструктуры и инновационной логистической системы имеет все предпосылки превратиться в один из важнейших хабов мировой торговли. «В данном контексте хочу отметить стратегический проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Всем известно, что он обсуждался более 20 лет и вот, наконец, из потенциального стал реальным. Реализация инициативы расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки», — сказал он.

В завершение своего выступления Акылбек Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона считает одним из важных направлений сотрудничество с Европейским союзом.

Отметим, что во втором экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» участвовали представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, международных организаций и банков. Первое заседание прошло в 2021 году в Бишкеке.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в Алматы. Они обсудили двустороннее сотрудничество, а также сверили часы по реализации договорённостей, достигнутых по итогам прошедших в прошлом году визитов на высшем и высоком уровнях.

Акылбек Жапаров отметил, что благодаря совместным усилиям все имеющиеся вопросы на повестке кыргызско-казахстанского сотрудничества детально обсуждаются и решаются в духе взаимопонимания, доверия и взаимной поддержки.

В свою очередь Алихан Смаилов с удовлетворением отметил высокий уровень сложившихся двусторонних отношений между государствами.

Главы правительств обменялись мнениями по предстоящим двусторонним мероприятиям, проведение которых запланировано на второе полугодие. В частности, официального визита Президента Кыргызстана в Казахстан, очередного 11-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, Первого заседания кыргызско-казахстанского межрегионального форума.

В завершение встречи стороны взаимно выразили приверженность дальнейшему укреплению и расширению союзнических отношений и стратегического партнёрства между государствами.

Также Акылбек Жапаров встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Они обсудили сотрудничество в сферах финансов, энергетики и транспорта.

Акылбек Жапаров поблагодарил за помощь, оказанную ЕБРР, отметив, что банк является стратегическим партнёром страны и оказывает существенную поддержку по всем основным направлениям развития. «В этом году ЕБРР инвестировал в Кыргызстан 41 млн евро в рамках 16 проектов. В 2022 году многие страны мира столкнулись с глобальными и региональными вызовами. Несмотря на прогнозы ряда организаций и экспертов о рецессии в экономике, наше государство по итогам прошлого года обеспечило реальный экономический рост на уровне 7%. В то же время мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что запланированные реформы позволят нам достичь больших высот», — сказал он.

Они обсудили и финансовое соглашение относительно реконструкции автомобильной дороги Тюп — Каракол, а также реконструкцию Аламудунской ГЭС-1 и ГЭС-2, разработку технико-экономического обоснования Быстровской ГЭС.

Акылбек Жапаров призвал организацию к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в использовании возобновляемых источников энергии на принципах государственно-частного партнёрства. «Общий гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет 142,5 млрд кВтч. Сейчас процент освоения его равен всего 10%», — сказал он.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила готовность рассмотреть возможность увеличения количества проектов с элементами гранта, предложенных председателем Кабмина.

В Алматы Акылбек Жапаров встретился и с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинска. Они обсудили сотрудничество в таких сферах, как энергетика, ирригация, транспорт.

Глава Кабмина отметил, что Европейский инвестиционный банк является партнёром республики и оказывает серьёзную поддержку по основным направлениям развития. «Хочу отметить, что организация уделяет особое внимание развитию Центрально-Азиатского региона, поддерживает проекты, направленные, в частности, на развитие транспортного потенциала и борьбу с негативными последствиями изменения климата в регионе», — сказал он.

В свою очередь Тереза Червинска выразила готовность укрепления сотрудничества с Кыргызстаном на основе надёжного и взаимовыгодного партнёрства.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом. Они обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Глава Кабмина отметил, что Евросоюз является одним из важных торгово-экономических партнёров и одним из главных инвесторов.

В свою очередь Валдис Домбровскис подчеркнул высокий показатель товарооборота между сторонами за последние годы и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в различных сферах.

В завершение встречи между Министерством экономики и коммерции и Европейским союзом подписан совместный документ в рамках программы «Зелёная экономика в Кыргызстане», которая финансируется Евросоюзом.

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