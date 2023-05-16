Человек славен своими делами

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил с рабочим визитом Баку, где совместно с главами парламентских делегаций других стран почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Затем участники мероприятия посетили фотовыставку о жизненном пути Гейдара Алиева.

Отметим, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева, в этой связи делегация Жогорку Кенеша во главе с торага приняла участие в широкой дискуссии, посвящённой этому выдающемуся

госдеятелю.

Нурланбек Шакиев также посетил штаб-квартиру Парламентской Ассамблеи тюркских государств в Баку. Сначала он принял участие в открытии кыргызской юрты, которая подарена Жогорку Кенешем и установлена на территории офиса организации. Нурланбек Шакиев выразил поддержку идеи установки юрты в офисе Ассамблеи, которая объединяет парламенты братских дружественных стран.

«Юрта — это бесценное наследие, переданное нам предками, и я уверен, что её присутствие здесь позволит посетителям погрузиться в атмосферу кыргызской культуры и притронуться к уникальному убранству кочевого жилища», — сказал он, выразив пожелание, чтобы юрта стала местом братства и согласия. После этого с участием торага состоялась церемония посадки саженцев.

Нурланбек Шакиев также встретился с генеральным секретарём ТюркПА Мехметом Сурейей Эром и получил подробную информацию о деятельности объединения.

Торага Нурланбек Шакиев далее принял участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвящённом 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Его открыла председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова, затем выступили главы парламентских делегаций других стран. Нурланбек Шакиев в своей речи остановился на жизненном пути выдающегося государственного деятеля.

«Дерево ценно своими плодами, а человек — делами. Гейдар Алиев много и плодотворно работал во имя азербайджанского народа. Преодолев множество трудностей и проблем, благодаря своему большому труду он добился развития страны. В частности, экономический рост Азербайджана тесно связан с именем Гейдара Алиева», — сказал он, отметив, что Гейдар Алиев — это выдающийся государственный и политический деятель мирового масштаба, оставивший глубокий след не только в истории Азербайджана, но и Советского Союза, а также всего тюркского мира.

«Хочу добавить, что великий писатель Чингиз Айтматов также говорил о Гейдаре Алиеве как о легендарной и исторической личности», — напомнил он, — «Недаром имя Гейдар переводится как «впереди идущий». Уверен, что великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев, который неустанно заботился о своём народе, останется в сердце и памяти каждого гражданина Азербайджана», — добавил Нурланбек Шакиев и сообщил, что в Кыргызстане также проводятся мероприятия, посвящённые 100-летию Гейдара Алиева, в том числе и в Жогорку Кенеше организовали специальную конференцию. Кроме этого, отметив, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев достойно и успешно продолжает дело своего отца, торага Нурланбек Шакиев сказал о текущем состоянии политико-экономических, культурно-гуманитарных связей и межпарламентского сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Автор: -