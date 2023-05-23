Кабмин открыт для инвесторов 24/7

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев посетил ряд промышленных объектов в Чуйской области.

Он ознакомился с проектом строительства перерабатывающего завода по утилизации отработанных шин и отходов из резинотехнических изделий в Токмоке. Отмечено, что после ввода в эксплуатацию фабрика сократит количество выбрасываемых отходов, окажет положительное влияние на экологическое состояние страны и выйдет на международный рынок.

Зампред Кабмина готов поддержать проекты, направленные на решение экологических проблем. Он также отметил, что Кабмин окажет максимальную поддержку для запуска завода.

Далее Бакыт Торобаев побывал на предприятии ОсОО «Кыргызцентрпродукт», где ознакомился с процессом выращивания и переработки овощей и фруктов. Компания работает с 2010 года и экспортирует более 10 000 тонн овощей и фруктов, в том числе обеспечивает крупные отечественные торговые марки. Зампред Кабмина отметил, что подобные предприятия являются локомотивом развития экономики республики, и готов поддержать увеличение объёма производства по линии государственных банков и фондов развития.

В завершение рабочей поездки Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием промышленной зоны Токмока Чуйской области. Отменено, что в соответствии с решением Кабмина в каждом регионе необходимо создать аналогичные площадки, где государство обязуется создать благоприятную среду для привлечения инвесторов и помочь с подготовкой документации.

Зампред Кабмина призвал представителей государственных органов приложить максимум усилий для поддержки отечественных предприятий и отметил, что Кабмин открыт для инвесторов 24/7.

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