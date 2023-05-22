Литва — современость наряду с великой историей и традициями

В последнее время наблюдается увеличенное внимание мирового сообщества к странам Центральной Азии, в частности к Кыргызской Республике. Те же тенденции отмечает и Литва.

Сотрудничество Литвы и Кыргызстана сложилось в позитивном русле сразу после восстановления независимости в девяностых годах. За три десятилетия дипломатических отношений страны провели ряд визитов и встреч на самом высоком уровне. Свой вклад в развитие отношений вносят и дипломаты обеих стран. В Литве аккредитовано посольство Кыргызской Республики в Минске, в Кыргызстане — посольство Литовской Республики в Астане. Также в Кыргызстане аккредитовано и Генеральное консульство Литовской Республики в Алматы. Ещё одним шагом в укреплении двухсторонних связей станет открытие почётного консульства Литвы в Бишкеке, находящегося по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 54а, под руководством новоназначенного почётного консула Жаныбека Мырзабаева, в задачах которого — активное способствование развитию двусторонних отношений в области экономики, культуры, образования, науки.

Одним из связывающих звеньев Литвы и Кыргызстана является культура. В Литве знают и ценят творчество Чингиза Айтматова. Кинодраматург, режиссёр, публицист, учёный, академик Альгимантас Видугирис, родившийся в Каунасе, несколько десятилетий проработал в Кыргызстане, став настоящей визитной карточкой кыргызского кинематографа. А. Видугирис известен по таким работам, как фильмы «Заводские встречи», «Обращённые к солнцу», «ПСП», «Замки на песке», «Вахта», «Перекрытие», «Это не беда», «Очкарик», «Нарынский дневник», «В год неспокойного солнца», «Мужчины без женщин». В послужном списке Видугириса около 20 документальных, короткометражных и полнометражных художественных фильмов. В 2006 году за выдающийся вклад в развитие кыргызского кино он награждён медалью «Данк».

Кыргызская Республика хорошо известна литовским альпинистам, покорявшим вершины Тянь-Шаня. На некоторых из вершин литовцы стали первопроходцами, соответственно, имеющими право дать названия этим вершинам. Несколько лет назад Литовская ассоциация альпинистов получила от парламента Кыргызской Республики письмо, в котором извещалось о принятом положительном решении относительно легализации названий трёх из шести вершин, на которые первыми взошли литовские альпинисты: Вершина 1000-летия Литвы, Вершина кыргызско-литовской дружбы, вершина Арык-Мирза. Литовские названия в кыргызских горах подчёркивают связи, которые на протяжении многих лет вынашивались путешественниками, альпинистами и культурными деятелями двух стран. Символично, что одной из трёх вершин, признание названий которых ещё находится на стадии рассмотрения, присвоено имя А. Видугириса.

Интересы Литвы в отношениях с Кыргызстаном в последние годы носят также и экономический характер. Товарооборот Литвы и Кыргызстана за 2022 год достиг 372 млн евро. Это хороший результат, особенно учитывая географическое расстояние и вызовы последнего времени, связанные с цепочками поставок. Положительная динамика сотрудничества даёт обоснованную надежду на дальнейшее увеличение товарооборота.

Литва заинтересована в потенциальном сотрудничестве и обмене опытом в области развития возобновляемых источников энергии, повышения энергетической эффективности, в технологиях охраны окружающей среды (водоочистки, переработки бытовых отходов). Литовские IT-компании заинтересованы в возможностях развития проектов, связанных с применением IT-технологий, созданием продуктов и стратегий кибер-безопасности. Литва также имеет большой интерес в развитии сотрудничества в таких областях, как здравоохранение, строительство, логистика и туризм, в том числе с целью обучения и повышения квалификации специалистов этих отраслей.

В июне прошлого года организована первая после снятия пандемических запретов бизнес-миссия литовских предпринимателей в Бишкек. В бизнес-форуме, проведённом в рамках этой бизнес-миссии, приняла участие делегация под руководством Конфедерации промышленников Литвы, в состав которой вошли в основном предприятия транспорта и логистики, а также более 50 представителей кыргызского бизнеса. В ходе форума подписано соглашение о сотрудничестве между Литовской национальной ассоциацией автомобильных перевозчиков «Линава» и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики. 25 мая в Бишкеке состоится Литовско-Кыргызский бизнес-форум, в котором примет участие делегация Ассоциации торгово-промышленных палат Литвы, в состав которой входят представители разных отраслей литовского бизнеса. Предприниматели будут налаживать деловые контакты, литовские предприниматели поделятся опытом экономической трансформации, накопленным за три десятилетия после восстановления независимости.

Пример успешной трансформации

Литва может справедливо гордиться экономическим прогрессом, совершённым в последние тридцать лет. В 2022 году ВВП Литвы достиг 67,1 миллиарда евро (свыше 25 тысяч евро на одного жителя, 90 процентов от среднего показателя стран ЕС), среднемесячная зарплата достигает почти 1 200 евро после вычета налогов. Структура экономики Литвы диверсифицирована, наряду с развитым сектором услуг важную роль сохранили промышленность и сельское хозяйство. Литва известна как страна новейших технологий, использование которых гармонично сочетается со всем лучшим, что предлагает человеку природа. Признанная одиннадцатой среди самых продвинутых стран в мире с точки зрения экономической свободы, Литва открыта для зарубежного бизнеса, которому предлагаются исключительные условия: возможность пользоваться развитой инфраструктурой автомобильных и железных дорог, морских путей, передовыми услугами связи, стабильной и привлекательной законодательной средой, новейшими технологиями, научными и финансовыми разработками.

Литовские продукты — знак качества

Несмотря на геополитически беспокойные времена, литовский экспорт демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Литовская продукция издавна славится своим качеством. Широко известны литовская пищевая промышленность, деревообработка, химическая промышленность, машиностроение. Большая часть товаров литовского происхождения экспортируется в Германию (9,6%), Польшу (9,1%), Латвию (8,6%), США (7,8%), Нидерланды (7,2%). Наряду с традиционными рынками в целях дальнейшей диверсификации своих экспортных рынков в направлении Азии Литва открыла торговое представительство на Тайване и укрепляет своё экономическое присутствие в Японии, Южной Корее, Сингапуре.

От развития финансовых технологий до космоса

Литва очень быстро продвинулась в сфере современных финансовых технологий. В стране создана уникальная законодательная финтехсреда. Страна занимает первое место в ЕС по лицензированию финансовых организаций (платёжных учреждений, учреждений электронных денег, обладателей специальных банковских лицензий), при этом имея в общей сложности более 150 лицензированных финтехкомпаний. К примеру, Франция, занимающая второе место, имеет 90 лицензированных организаций, Германия — 86, Нидерланды — 84. Многие компании выбрали Литву из-за благоприятной политики регулирования финансового бизнеса, отличной инфраструктуры и наличия талантливых специалистов.

Космические технологии — также одна из областей, в которых Литва в последние годы добилась значимого успеха. На сегодняшний день более 30 литовских компаний участвуют в цепочках космических поставок, ожидается, что их число увеличится более чем вдвое в течение следующих пяти лет. В качестве одной из особых историй успеха следует назвать компанию спутниковых технологий NanoAvionics, ставшую частью всемирно известной компании Kongsberg Group. В 2021 году был подписан контракт с корейской компанией Contec, предусматривающий создание и поставку наноспутника 16U, а также услуги по интеграции и запуску миссии. Запуск наноспутника наблюдения Земли запланирован на первую половину 2023 года.

Литва открывает для себя всё новые горизонты новейших технологий, вступив в сотрудничество с Тайванем в области развития полупроводниковых технологий и производства микрочипов. Важность этого продукта невозможно переоценить, ведь без него не может обойтись ни одна современная отрасль, будь то производство автомобилей, G-технологии, IT-технологии и многое другое.

Решения, меняющие мир

Литва, страна с населением менее 3 миллионов человек, имеет солидный список достижений в области инноваций — от создания одного из крупнейших в мире научных лазеров до разработки наноспутников. Сочетая инновации и предпринимательский дух, Литва стоит в центре разработок финансовых технологий, кибербезопасности, медико-биологических наук и других перспективных отраслей. Лучшие умы страны расширяют области изучения и использования лазеров и биотехнологий, литовские учёные являются пионерами в применении технологий редактирования генов и производят лазеры для таких известных организаций, как НАСА и ЦЕРН. Литва ставит перед собой амбициозную цель — ускорить рост сектора биотехнологий, чтобы к 2030 году его вклад в национальный ВВП составил не менее 5%, в то время как ежегодный рост его достигает 33%.

Литва вносит значимый вклад в развитие генной инженерии. Литовский учёный, профессор Вильнюсского университета Виргиниюс Шикшнис первым в мире открыл инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, позволяющий модифицировать ДНК с высокой точностью. За открытие «генно-молекулярных ножниц», как был назван этот уникальный метод, профессор Шикшнис в 2018 году был награждён премией Фонда Уоррена Альперта Гарвардского университета и престижной премией Кавли. В 2020 году Центр науки о жизни (Lifescience) Вильнюсского университета стал домом для Партнёрского института Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL, European Molecular Biology Laboratory) для разработки технологий редактирования генома. На сегодняшний день в Партнёрском институте EMBL в Вильнюсе работают шесть международных исследовательских групп, каждая из которых занимается различными аспектами редактирования генома. 90% результатов научных разработок данной отрасли используются в более чем 100 странах мира. Медицинскому оборудованию, фармацевтической и другой продукции литовского производства доверяют клиенты в США, Германии, Франции и других странах.

Баланс между работой и личной жизнью

Профессионалы в Литве склонны брать значительную ответственность уже в молодом возрасте, открывая для себя большие возможности карьерного роста. Поэтому нет ничего необычного в том, что молодой специалист в Литве может возглавлять команду или целую компанию.

Но и работодатели, и работники в Литве ценят свободное время. Имея не менее 20 оплачиваемых дней отпуска, фиксированное количество рабочих часов и щедрую законодательную политику отпуска по уходу за ребёнком, литовцы наслаждаются правильно сбалансированным графиком труда и отдыха. Большое значение для отдыха имеет сбалансированная среда обитания. В большинстве литовских городов очень много зелёных насаждений. Столица Вильнюс считается одним из самых зелёных городов Европы с 46% зелёных насаждений от общей площади города. В такой зелёной стране нет недостатка в возможности уединится на природе. Неудивительно, что литовцы часто выбирают отдых на озере, в лесу или у моря.

Современная Литва — это экологически чистая, зелёная и красивая страна с богатыми запасами чистой питьевой воды. Большое внимание уделяется экологии и защите окружающей среды, широко используется возобновляемая энергия солнца и ветра. В Литве создано собственное производство солнечных модулей и сопутствующего оборудования — не только для нужд страны, но и на экспорт. Литва щедро делится своим опытом и разработками с другими странами.

Литва — благоприятное место для ПИИ

За последние три десятилетия Литва выстроила устойчивую экономику. Несмотря на глобальные вызовы, в 2022 году в страну удалось привлечь рекордный объём прямых иностранных инвестиций. Страна вырастила более 1 000 стартапов и создала благоприятную среду как для производственных, так и для IT-компаний. С зарубежными партнёрами в течение прошедшего года достигнута договорённость об осуществлении 57 новых проектов, которые создадут более 5 000 рабочих мест в течение трёх лет. В Литве начнут работать 30 новых компаний, 27 существующих компаний подтвердили планы расширения производственных мощностей.

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