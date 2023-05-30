Победили сильнейшие

В Бишкеке в спорткомплексе ФОК «Газпром-детям» состоялся традиционный дружеский турнир «Мурас» с участием Президента Садыра Жапарова. В турнире приняли участие 16 команд.

Глава государства, открывая турнир, поздравил всех с его началом, напомнив, что это уже четвёртый турнир. Он с удовлетворением отметил, что интерес к нему возрастает. На этот раз в турнире участвовала новая команда из числа делегатов Курултая. И подчеркнул, что изначально ставилась цель привлечь всех кыргызстанцев к спорту и пропаганда здорового образа жизни.

«Будущее любой страны — это прежде всего здоровая нация. Здоровая нация — безусловный признак сильной страны. Мы надеемся, что в будущем к нам присоединятся и другие команды и нас станет ещё больше», — отметил глава государства, пожелав победы сильнейшей футбольной команде.

Как и в прошлый раз, игры прошли на двух локациях ФОК «Газпром-детям» (группы А и В) и во Дворце спорта им. Кожомкула (группы C и D). Команды распределились на четыре группы: Группа А: «Президенттин командасы», «Фемида», «Ыйман», «Алга»; Группа В: «Спорттук федерациялар», «Жогорку Кеўеш», «Ден соолук», «Аймактар»; Группа С: «Коопсуздук», «Бизнес», «Спорт жылдыздары», «Билим»; Группа D: «Достук», «Єнєр», «Курултай», «Журналисттер».

По итогам игр первое место заняла команда «Ден соолук», состоящая из главврачей, руководителей медицинских учреждений. Игрокам вручены переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тыс. сомов.

Второе место заняла команда «Спорттук федерациялар», получив в качестве приза сертификат на 300 тыс. сомов.

Третье место и сертификат на 200 тыс. сомов выиграла команда «Президенттин командасы», четвёртое место и 100 тыс. сомов — команда «Коопсуздук».

Среди команд с игроками до 40 лет первое место заняла команда «Билим», которой также вручили переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тыс. сомов.

Второе место заняла команда «Журналисттер» с призовым сертификатом на 300 тыс. сомов.

Третье место и сертификат на 200 тыс. сомов выиграла команда «Спорт жылдыздары», четвёртое место и 100 тыс. сомов достались команде «Єнєр».

Президент Садыр Жапаров поздравил победителей турнира, отметив, что победил сильнейший — команда «Ден соолук». Глава государства ещё раз подчеркнул, что цель организации этого турнира — пропаганда здорового образа жизни. Отрадно, что с каждым турниром поднимаются дух команд, игроков и стремление побеждать. Президент Садыр Жапаров добавил, что спорт должен присутствовать в жизни каждого.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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