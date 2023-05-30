ЕАЭС: движение в правильном направлении

Президент Садыр Жапаров принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, где выступил с речью.



«Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, позвольте вас всех поприветствовать в Москве и поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за тёплый приём и высокий уровень организации нашей работы. Буквально недавно мы встречались в Москве по случаю священного праздника — Дня великой Победы. Сегодня — по случаю первого в этом году заседания Высшего Евразийского экономического совета и Второго Евразийского экономического форума.

Старт Евразийскому экономическому форуму как новой диалоговой площадки для обсуждения актуальных вопросов евразийской интеграции и перспектив её развития дан ровно год назад в Бишкеке. Тогда я выразил надежду, что этот формат станет успешным и займёт достойное место на международной арене. Вчера мы стали свидетелями расширения географии участников форума, конструктивного обмена мнениями, живого диалога. Убеждён, что мы движемся в правильном направлении. Не сомневаюсь, что результатом работы форума станут новые совместные подходы к дальнейшему развитию евразийской интеграции.

Уважаемые коллеги, современная политическая и экономическая турбулентность рождает новые вызовы и испытывает на прочность не только страны, но и интеграционные объединения. И наш Союз — в этом смысле не исключение. Тем не менее в условиях негативного влияния внешних факторов нам удаётся совместными усилиями поддерживать достаточную экономическую активность. Так, по итогам первого квартала текущего года объём продукции сельского хозяйства в Союзе вырос почти на 3%, объём выполнения строительных работ увеличился на 9%, а инвестиции в основной капитал выросли на 4,3%. В январе-апреле текущего года объём валового внутреннего продукта Кыргызской Республики увеличился на 4,4%, промышленного производства — на 4,6%. Внешняя торговля Кыргызстана за январь-март 2023 года выросла на 25,4%. Благодаря слаженной работе и взаимодействию наших стран нам удаётся успешно продвигать интеграционную повестку в рамках нашего Союза.

Проделана огромная аналитическая и прикладная работа для реализации Стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Считаю необходимым перевести имеющиеся наработки и выводы аналитических докладов в практическую плоскость. Некоторые из них должны найти своё отражение в новой стратегии интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

Уважаемые главы государств, сегодня мы закладываем прочную основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения. Подписание протокола о внесении изменений в Союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности позволит увеличить объёмы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места.

Мы должны далее расширять создаваемый механизм финансового содействия с использованием стабильных источников финансирования, в том числе за счёт поступления ввозных таможенных пошлин. Данный инструмент можно использовать для поддержки в реализации кооперационных проектов и в других сферах экономики, к примеру, в агропромышленности, транспортной и логистической инфраструктуре, инновации и энергетике.

В сфере транспортно-логистической инфраструктуры хочу акцентировать внимание на необходимости развития новой инфраструктуры транспортных коридоров, в частности по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. В прошлом году утверждён перечень приоритетных инфраструктурных интеграционных проектов в сфере транспорта. Следует активизировать работу по расширению данного перечня с учётом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части финансирования. При этом предлагаю обратить особое внимание на обеспечение доступа к транспортным коридорам для стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю. В то же время для увеличения скорости доставки товаров считаю важным создание экосистемы мультимодальных перевозок с оцифровкой всех товаросопроводительных документов.

Уважаемые коллеги, текущий геоэкономический миропорядок требует от нас внедрения эффективных решений для поддержания и увеличения объёмов взаимной и внешней торговли. Одно из таких решений — минимизация контрольных мероприятий на внутренних границах ЕАЭС и повышение прозрачности регулирования.

В этих целях подписано и вступило в силу Соглашение о применении навигационных пломб в Союзе, которое также позволит исключить риски незаконного перемещения товаров и повысить транзитную привлекательность государств — членов ЕАЭС. Успех реализации данного Соглашения будет измеряться по мере достижения заложенных в нём целей, включая создание благоприятных условий для добросовестного бизнеса, исключение излишних барьеров и бюрократии при проведении контрольных мероприятий.

Выражаю надежду, что правительства нашей «пятёрки» приложат максимальные усилия для достижения указанной цели.

Уважаемые главы государств, мы переживаем непростое время и неопределённую внешнеэкономическую конъюнктуру. Это время не только перемен, но и взаимоподдержки и взаимодополнения, а не создания секторальных препятствий и тем более барьеров. Прошлый год показал, насколько мы можем сплотиться в сложной ситуации для достижения общих целей. Доказательством этому служат принятые нами совместные меры для сохранения макроэкономической стабильности. Как говорят: «Легче предупредить, чем лечить».

Легко закрыться друг от друга, потом сложно открываться. Считаю необходимым усилить взаимодействие государственных органов наших стран путём обмена опытом и необходимой информацией. В то же время Комиссия должна содействовать госорганам в выявлении и профилактике препятствий в тех сферах, где применяется единое регулирование, а также в проведении работы по усилению потенциала национальных служб и органов. Полагаю, что такой подход снизит уровень барьерного накала.

Важнейшим направлением на пути создания благоприятных условий в рамках обеспечения «четырёх свобод» в Союзе стала сфера миграции.

Считаю, что трудящиеся граждане наших стран должны иметь облегчённые условия для реализации своих трудовых прав на территории любого из государств — членов Союза. Современные технологии позволяют значительно упростить прохождение нашими гражданами требуемых административных процедур в государстве трудоустройства. Надо предоставить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране, в электронном формате, в том числе и находясь в стране своей гражданской принадлежности. В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотров трудящегося, которые пройдены в стране выезда для пребывания в Российской Федерации, по аналогии с приложением «Путешествую без ковид». Можно расширить его функционал и использовать для новых потребностей.

Уважаемые участники заседания, завершая своё выступление, хочу поблагодарить всех вас за конструктивную работу и пожелать российской стороне и лично Владимиру Владимировичу успешного проведения Года российского председательства в органах Союза. В преддверии Дня Евразийского экономического союза, который мы отмечаем 29 мая, хочу сказать, что Евразийский экономический союз продолжает демонстрировать свою эффективность и умение находить компромиссные решения. Нам как главам государств Союза остаётся развивать и укреплять наше объединение во благо наших государств и народов!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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