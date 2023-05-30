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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Борьба с болезнями


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл первое заседание обновлённого состава Координационного совета по общественному здравоохранению.

 

Заслушана информация о деятельности Странового комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией.

 

По итогам заседания Минздраву поручено образовать межсекторальную рабочую группу по разработке нового положения и состава комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией.

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Дата публикации: 15:52, 30-05-2023

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