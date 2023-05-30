Борьба с болезнями

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл первое заседание обновлённого состава Координационного совета по общественному здравоохранению.
Заслушана информация о деятельности Странового комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией.
По итогам заседания Минздраву поручено образовать межсекторальную рабочую группу по разработке нового положения и состава комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией.
Дата публикации: 15:52, 30-05-2023
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