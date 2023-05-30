О бедном мигранте замолвили слово

Круглый стол, посвящённый проблемам трудовых мигрантов нашей страны, состоялся 24 мая в Бишкеке. Его организовало и провело Министерство иностранных дел Кыргызстана при поддержке агентства USAID и нескольких общественных организаций республики.



Дискуссии состояли из двух частей (сессий): «Миграция и преступность: взаимосвязь причин и условий», «Женщины и миграция: причины, вызовы, последствия». В работе круглого стола приняли активное участие депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники правоохранительных органов, юристы и общественные деятели.

Во вступительном слове к первой сессии круглого стола министр иностранных дел КР Жээнбек Колубаев отметил: «Трудовая миграция — это процесс, имеющий положительную и в то же время отрицательную стороны». За границей граждане Кыргызстана могут заработать солидные суммы для строительства собственных домов, приобретения квартир, оплаты за учёбу и даже открытия собственного бизнеса. Но в то же время пребывание за границей сопряжено с большими проблемами: молодые люди, порой сами того не замечая, попадают в криминальную среду, портят тем самым себе жизнь, заставляют страдать родителей и родственников».

Министр абсолютно прав. Как известно, в Российской Федерации трудится почти миллион сограждан и, по официальным данным, 1 117 человек находятся в местах лишения свободы, из которых 90 процентов — люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, получили различные сроки заключения 24 кыргызстанца, нарушивших законодательство Узбекистана, 84 человека — в колониях Казахстана, в Турции томятся за решёткой 30 наших соотечественников, сурово наказаны тамошними представителями Фемиды наши люди в Таджикистане, Ираке, Южной Корее и других странах.

Представители правоохранительных органов, выступившие на круглом столе, с сожалением констатировали, что чаще всего трудовые мигранты из Кыргызстана нарушают статьи Уголовного кодекса РФ, связанные с распространением наркотических средств. Нередко гастарбайтеры из Кыргызстана также подделывают свои личные и миграционные документы, незаконно пересекают границы. У правоохранителей имеются факты вхождения соотечественников в объединённые преступные группировки Российской Федерации. Одна из них, кстати, орудовала в городах Сибири. Тамошние сыщики несколько лет ловили «чёрную кошку» из Кыргызстана.

Но больше всего участников прошедшего круглого стола шокировала (по-другому и не скажешь) озвученная правоохранителями цифра количества совершённых нашими соотечественниками наркопреступлений. Оказывается, она увеличились за последние два года на 260(!) процентов. И, как это ни горько признавать, кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, не только распространяют смертельную заразу, но и сами всё чаще употребляют её. И речь идёт не о слабых наркотиках, а о сильнодействующих препаратах.

Опытные распространители дури знают, на чём ловить только что прибывших, к примеру, в Россию гастарбайтеров. В этой стране найти хорошо оплачиваемую работу тоже непросто, а на местных сайтах «висит» множество объявлений, в которых сообщается о наборе в курьеры по развозке пиццы. Заработок гарантируется юным кыргызстанцам фантастический. В принципе, так оно и есть. Наши сограждане получают за свой труд неплохую зарплату. Только вот на четвёртой «кладке» наркотиков их, как правило, арестовывают. Тщетно потом ребята стараются доказать свою непричастность к закладке пакетиков с «дурью». Российские следователи быстро доказывают вину гонцов. Для правоохранителей также не составляет большого труда доказать, что и сами курьеры «давно сидят на наркоте».

Знают ли об этой ситуации с нашими трудовыми мигрантами госструктуры Кыргызстана? Прекрасно знают. Особенно — Министерство иностранных дел. Наши дипломаты и сотрудники консульств, образно говоря, находятся на переднем крае борьбы за права трудовых мигрантов.

Вот какие данные привёл участникам круглого стола модератор двух сессий, заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев. Оказывается, представители внешнеполитических органов нашей страны провели 842 встречи с сотрудниками различных российских ведомств, на переговорах, как правило, речь шла о защите прав кыргызстанских трудовых мигрантов. В госструктуры РФ было также направлено 70 тысяч (!) письменных обращений от наших гастарбайтеров, в которых они просили помочь решить их проблемы, возникшие на территории этой страны. Кроме того, сотрудники внешнеполитических ведомств КР эвакуировали из некоторых стран (к примеру, в прошлом году из Казахстана) 1 050 человек, помогли вернуться на Родину 4 000 кыргызстанцев из других государств. А в прошлом году нашим людям на чужбине было оказано 163 тысячи консульских услуг.

Впечатляющие цифры, не правда ли? Нашим мигрантам грех жаловаться на невнимание к себе со стороны государственных органов Кыргызстана. Но, с другой стороны, и это подчёркивали в своих выступлениях участники круглого стола, работникам консульских служб нашей страны предстоит сделать ещё очень многое.

Об этом имеет смысл рассказать подробнее. Как известно, на прошедшем в прошлом году в Бишкеке Всемирном курултае кыргызов Президент Садыр Жапаров поставил задачу возвращения на родину всех соотечественников, находящихся в местах лишения свободы других стран. Нужно отметить, что сегодня развернулась масштабная работа по выполнению этого поручения главы государства. Но дела идут, если честно, со скрипом. Во-первых, далеко не все осуждённые в России кыргызстанцы горят желанием отбывать наказание в тюрьмах и колониях нашей республики, предпочитая оставаться в спецзонах РФ, а во-вторых, на сегодняшний день в Российской Федерации действуют только 25 консульских служб Кыргызской Республики, что, согласитесь, не много. Правда, по словам министра иностранных дел нашей страны Жээнбека Кулубаева, количество этих структур за рубежом постоянно увеличивается. В частности, недавно принято решение об открытии консульств в Санкт-Петербурге и Казани, но всё равно и этого будет недостаточно. Кроме того, принято решение «подкрепить» штаты консульских служб юристами. Этот вопрос уже начал успешно решаться, адвокаты сегодня необходимы нашим соотечественникам, попавшим в серьёзные юридические передряги на территории РФ.

Но по большому счёту, даже если в каждом крупном российском городе открыть консульские службы Кыргызстана, всё равно гастарбайтеры будут нарушать законы в этой стране. Как было заявлено на круглом столе несколькими депутами Жогорку Кенеша, а также юристами и сотрудниками прокуратуры, необходимо потенциальных мигрантов прежде всего обучить правовой грамотности. Юноши и девушки, решившие начать свою трудовую деятельность в далёкой стране, должны сначала проштудировать хотя бы основные статьи Уголовного кодекса РФ, выучить на начальном уровне язык этого государства и не

допускать даже административных нарушений. Ведь после трёх зафиксированных административных нарушений власти этой страны имеют право депортировать незадачливых гастарбайтеров на родину.

Перед завершением работы первой сессии круглого стола заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев сообщил приглашённым: «Я внимательно выслушал все ваши предложения по улучшению миграционной политики, все они будут изложены в проекте Резолюции по улучшению миграционной политики, который после тщательного рассмотрения в аппарате Президента и Жогорку Кенеша будет представлен на суд общественности. Кроме того, сегодняшний круглый стол — далеко не последний по нашей проблематике. Мы ещё будем встречаться с вами, уважаемые участники. Нам есть что обсудить».

Кажется, это резюме вполне устроило участников прошедшего диалога.

Во второй части круглого стола речь шла о женщинах-мигрантах. И здесь, как выяснилось в ходе дискуссий, проблем ещё больше. Но сначала любопытный факт. Оказывается, в других государствах Центральной Азии существует негласный запрет на поездки представительниц прекрасного пола в другие государства на заработки. Почему — понять несложно. Мужчины, наверно, справедливо считают, что женщина должна в первую очередь рожать и воспитывать детей, беречь семейный очаг, а вот они, главы семейств, обязаны «добывать деньгу», пусть даже и за границей. Жизнь показывает, что сторонники старорежимных порядков скорее всего правы. И, между прочим, от общего числа трудовых мигрантов женский контингент составляет 40 процентов.

Как подчеркнули в своих выступлениях депутаты Жогорку Кенеша, на сегодняшний день в Кыргызстане 200 тысяч детей школьного возраста живут без родителей, которые находятся на заработках за рубежом. Эти почти что сироты (а как ещё сказать?) воспитываются родственниками. Но без маминой любви, отцовского контроля они не получают должного воспитания, становятся равнодушными, озлобленными людьми, способными на любые антиобщественные поступки. А 200 тысяч детишек, оставшихся без родительского присмотра, — это, между прочим, 15 процентов от общего числа представителей подрастающего поколения. Представляете, какие люди идут нам на смену. Это уже не государственная, а национальная проблема, которая может обернуться бедами и трагедиями.

Есть вообще поразительные истории. Жена, многодетная мать, уезжает на заработки за границу, а муж остаётся «копаться в огороде», то есть откровенно бездельничает. В результате рушатся семьи, число несчастных людей увеличивается в геометрической прогрессии.

А как живётся нашим женщинам за границей? Трудно живётся, порой невыносимо тяжело. Нередко их избивают малознакомые мужчины, часто наши красавицы подвергаются рэкету, всевозможным унижениям, а самые отчаянные из них становятся дамами «с пониженной социальной ответственностью».

На прошедшем круглом столе звучали предложения о запрете отъезда на заработки в чужие страны девушкам в возрасте до 25 лет. Дескать, совсем юные создания ещё не окрепли психологически, а потому ими легко управлять.

Честно говоря, эта идея так себе. Встречаются и 18-летние девицы, которым, как говорится, «палец в рот не клади», а некоторые красотки и до 30 лет остаются робкими девчонками.

Зато другую идею — о создании женщинам идеальных условий для организации домашнего бизнеса — имеет смысл всесторонне рассмотреть нашим властям в самое ближайшее время. Надомницам необходимо выделять кредиты на льготных условиях, обеспечивать их сырьём и заботиться о рынках сбыта произведённой ими продукции. Женщины могут изготавливать детскую одежду, пелёнки, да много чего! А в Кара-Сууйском районе Ошской области крестьянки нескольких сёл выращивают томаты, потом сушат их и получают в итоге дорогостоящие деликатесы. Одним словом, нужно сделать всё возможное и даже невозможное для организации для женщин домашнего бизнеса.

Теперь о главном. Несколько лет назад автору этих строк волею судьбы довелось побывать в Бангладеш. В этой стране экономика тогда только развивалась, а потому тысячи бенгальцев ежедневно уезжали на заработки в соседние преуспевающие страны. Но как уезжали! Организованно, единой большой командой, по заранее согласованному с работодателем договору. И никто из граждан Бангладеш на чужбине, простите за моветон, не вляпывался в криминальные истории. За каждым гастарбайтером был двойной контроль: со стороны старшего в этом трудовом десанте и самого работодателя.

Доподлинно известно, что и в Южную Корею трудовым мигрантам не попасть. Для того чтобы попасть на заработки Страну утренней свежести, нужно пройти жёсткий отбор, а там уж — будьте уверены — за каждым нашим гражданином будет установлен тройной контроль. Причём в Южную Корею «вольной пташкой» не улетишь. Все поездки проходят централизованно, да и в стране пребывания особо не забалуешь.

И после этих воспоминаний и размышлений подумалось: а почему бы трудовые вояжи в матушку-Россию не сделать такими же организованными, как это практикуется в Бангладеш и Южной Корее? Можно же для наших гастарбайтеров организовать работу по вахтовому методу. Сколько в России гигантских строек, работу на полях и фермах вообще можно считать бесконечной. Да что стройки и фермы. На многих российских предприятиях есть свободные рабочие места. Вот здесь бы и подсуетиться нашим Министерству труда, Службе миграции и подписать хотя бы несколько пилотных договоров с российскими промышленниками и строителями на организацию вахтового метода работы для кыргызстанцев. А дальше дело обязательно пойдёт. Мировая практика доказывает это.

Вячеслав АНИКИН.

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