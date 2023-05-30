В подвешенном состоянии

В подвешенном — в буквальном и переносном смысле. После шухера, устроенного мэрией на правительственной трассе 24-25 мая, обслуживающие заведения остались без входов (лестниц) и вывесок. Удивительно видеть на доме по Манаса, 47 близ российского посольства, как девушки из салона красоты открывали дверь, повисшую в метрах трёх от земли (здесь высокий первый этаж), и смотрели на нас, а мы через объектив фотоаппарата, чтобы запечатлеть исторический момент, на них.

И где в это время находился хвалёный и на всё СНГ популярный блогер Илья Варламов. Вот бы посмеялся. А может, и высмеял городские власти, вдруг озаботившиеся порядком на улице, где проезжает президентский кортеж.

А в это время другие владельцы обслуживающих заведений (аптеки, цветы и пр.), что разместились за углом этого дома тоже высоко и с лестницами, в тревожном ожидании — что с их бизнесом произойдёт?

ПРИШЛА БЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА

Да, нагрянули, откуда не ждали. Домком кубика (Манаса, 47 и Токтогула, 169) Лариса Комбарова сокрушается:

— Почему даже меня из мэрии не предупредили и стали всё крушить? И лестницы, и козырьки. Мало того что оставили бутики «джинсы», «зубной кабинет», «салон красоты» без лестничных входов с улицы, так ещё и сорвали козырёк над дверью в полуподвал, где домовая бойлерная находится. А её, пока отопление отключили, чинить надо. И вот представьте: пойдёт дождь и спускающийся вниз проход затопит…

Лариса Афанасьевна рассказывает, что дом (1962 года постройки) мало-помалу обрастал при нашем капитализме бутиками, переоборудованными из квартир на первом этаже. Никаких претензий к хозяевам этих малых предприятий у соседей-жильцов не возникало. Наоборот, только тишину в квартиры привносили. И вдруг такое… Их без входа оставили. Хотя, безусловно, считает домком, они эти лестницы в инстанциях согласовали.

И потом: из чего казна пополняется? Из отчислений в неё такого вот малого бизнеса.

Домком Лариса Комбарова любезно провела нас через калитку с кодовым замком во внутренний двор, затем через дверь в подъезд по чипу. И мы оказались в этом самом салоне красоты, где обслуживают (обслуживали) клиентов визажистки. Шесть девушек, обеспеченных работой и месячной зарплатой от 15 тысяч сомов. А там, внизу под лестницей и за стеклом, — ломбард, ещё что-то «по ногтям». В общем, всего 15 вполне могущих прокормить себя лиц прекрасного пола.

А вы знаете, что в нормально развитом государстве до 70 процентов населения тем и занимается, что обслуживает? И только в ненормально развитом государстве вроде нашего средний класс уничтожают. И кто? Муниципалитет, который с налогов, пошлин и прочих отчислений этого среднего класса, малого и среднего бизнеса, кормится. Алё, мэрия, ваши зарплаты и джипы тоже с этих налогов.

Звоню хозяйке салона красоты Джазире. Она арендует помещение четвёртый год. Месяц назад сделала ремонт (свидетельствую: там действительно всё прилично). А эту злополучную лестницу установили ещё в 2003 году. Свидетельствую: в 4-м микрорайоне, где я живу, полно таких лестниц, ведущих в бутики на первых этажах. Они уже стали этаким элементом малой архитектурной формы, если хотите, декора.

Так вот, Джазире, которая сама мастер-визажист, утром 24 мая позвонили девочки: какой-то человек из мэрии (так он представился) предупредил, чтобы выносили оборудование, салон будут ломать. Джазире стало плохо от новости. А следом приехали бульдозер, автовышка, сварка и начали эту лестницу крушить. Днём позже, 25 мая, когда мы подъехали, — добивали вход то ли в зубной кабинет, то ли где продавали джинсы — поди разбери, вывески-то сорвали.

Джазира поясняет: в казну только с салона красоты уходило ежемесячно 15 тысяч сомов, а ещё — с ломбарда и других разместившихся под лестницей торговых точек. Плюс надо было платить за аренду хозяину помещения — бывшей квартиры. А пожарные, санэпидстанция, какие там ещё службы — тоже требовали «отстегнуть».

Видите, какое финансовое движение, какой денежный оборот сорван только от демонтажа этой лестницы! А рядом были другая, третья…

Джазира говорит:

— Девочки-визажистки жалуются, что после этого крушения в салоне стало бить током. Я вызвала электрика, тот сделал вывод: надо прозвонить проводку снаружи. Как вы думаете, нам позволят приставить лестницу?

Я думаю, Джазира, что после этого бесчинства, учинённого городскими властями, они вам обязаны возместить ущерб за упущенную выгоду. Как минимум. А также обязаны выплатить неустойку в несколько зарплат вашим сотрудницам, которые по их, и только по их, властей, вине остались без работы. И я не знаю, какие можно использовать аргументы, чтобы принудить муниципалитет хотя бы денежно успокоить этих пострадавших, ни в чём не повинных девушек.

ОТКУДА У МЭРИИ ПОВАДКИ БЕРИИ?

С попустительства или по указке мэра (подскажите, как его зовут, всё время забываю) в город пришла какая-то зубодробительная машина. Помните, возле карьера в 11-м микрорайоне снесли тысячи гаражей, несмотря на многочисленные активные протесты владельцев. И теперь там до ишачьей пасхи будут засыпать карьер, чтобы на этом месте предложить стройфирмам возведение очередных элиток. Которые потом просядут и разрушатся на вздрюченном грунте. Ищите дураков. Может, владельцам гаражей хотя бы компенсировали потерю имущества денежными выплатами? Тоже ищите дураков. То есть с этой акцией по сносу получилось чёрт знает что и с боку бантик. Бантик повесили и на гаражи в 7-м микрорайоне — их не стало. И едва костлявая рука не дотянулась к гаражам в 10-м микрорайоне. Мэр, как там его зовут, видимо, решил, что это уже будет перебор.

Мы, горожане, в точности можем не знать, чем проштрафилось заведение «Манты № 1», что на углу улиц Киевской и Советской. Сколько себя помним, оно всегда существовало. Но целую неделю его рушили отбойными молотками. Мало, подогнали трактор, на котором прикреплено нечто вроде стрежня, который удар за ударом долбил толстые бетонные стены. Жителям квартир, что расположены выше, надо давать за вредность молоко, валидол и антидепрессанты, чтобы не взвыли от трясучки, шума и пыли.

Зачем надо было разрушать? Ну, запрессуйте, обанкротьте, посадите хозяев, сделайте всё, что так любите. Зачем дербанить капитальное строение, показывая сущий дебилизм? Зачем причинять немыслимые страдания окружающим? Как будто это не мэрия, а какой-то Берия.

КАК ПО-КЫРГЫЗСКИ «МАГНОЛИЯ»?

Ниже российского посольства на первом этаже жилого дома по Манаса, 57 (пересекает Киевская) бутик «Мачо мэн». Это название можно прочитать на сброшенной вниз и покорёженной вывеске. А нет названия, нет и заведения. Поэтому в нерешительности подходим к двери. Она открывается, всё на месте — и продавцы, и товары. Реализатор Бегимай:

— Вы не один такой, кто думает, что магазин закрыт, раз вывески нет. Как видите, работаем. Но раз здесь так неспокойно, может, владелец подыщет под аренду другое помещение.

Хотя Бегимай здесь нравится: проходимость высокая (считай, центр города). Зарплата свыше 20 тысяч сомов. Но словно кто-то преследует эту торговую точку. А может, ждёт мзду за её выгодное расположение…

Тем временем по Манаса — Московской с помощью автовышки снимают вывеску с известного в городе кондитерского магазина «Магнолия». Вот она эта вывеска, валяется под ногами. Тоже в нерешительности подходим к двери. Но всё в порядке: магазин работает, аппетитно пахнет выпечкой. Одна из продавцов бурчит: «Устроили нам «день торговли». Она имеет в виду, что экзекуцию с сорванной вывеской устроили аккурат в день, когда в школах прозвучал последний звонок. А напротив как раз школа. Но учеников за сладостями не прибыло из-за оцепления этого магазина.

А реализатор соседнего бутика, торгующего чем-то турецким, рассуждает: мол, формат, предлагаемый для вывески властями, блеклый, однотонный, совсем не привлекательный. Хотя бы предложили два-три варианта, из чего можно выбрать.

И тут, как рояль в кустах, появляется представитель мэрии: белый верх, тёмный низ. И начинает объяснять, что согласно Закону «О госязыке» вывески определённого формата следует писать на двух языках — кыргызском и русском. И ни на каком другом. Причём на кыргызском — крупными буквами, на русском — помельче. И чтобы у всех всё одинаково. Почему начали с улицы Манаса? Потому что по ней проезжают правительственные кортежи и зарубежные делегации. А потом чиновник показывает на оформление фасада банка, это рядом с «Магнолией», и говорит, что к фасаду претензий нет. А в это время у банковского входа как бы случайно стояли банкиры нехилого телосложения, по виду, может, каратисты, самбисты или дзюдоисты. И как бы ненавязчиво следили за тем, чтобы автовышка не приближалась к их зданию.

Кстати, за углом, где «Магнолия» (по Московской) раздербанили выпирающий фасад бутика, а чуть дальше такой же выпирающий оставили нетронутым. А там, где располагались лестницы в салон красоты, зубной кабинет и джинсы, не тронули козырёк парикмахерской. Злые языки говорят, потому что хозяин — депутат Бишкекского горкенеша. Это наводит на мысль об избирательности, отсебятины, влиятельности отдельных владельцев торгового бизнеса и просто самовольном из пальца высосанном подходе.

Кто бывал в Санкт-Петербурге и гулял по Невскому проспекту (а по нему приезжие только и гуляют), так от Московского вокзала до Адмиралтейства — сплошь торгово-развлекательные заведения. И никто там за форматом и языком вывесок не следит. Поэтому они порой, страшно сказать, даже на английском языке. Этакий порядок в беспорядке. А по Невскому и губернатор Беглов ездит, и зарубежные делегации. Просто Невский с каких там веков самодостаточен и эволюционирует сам по себе, без вмешательства мэрии. Та разве что тротуары и проезжую часть чинит.

А у нас? Какую улицу можно назвать по-городскому привлекательной? С натяжкой — Токтогула. Все остальные архитектор Тагиров определяет как направления. И эта тенденция не меняется. И то сказать, кто в последний раз видел главного архитектора города, сравнимого с Геннадием Платоновичем Кутателадзе? Кто скажет, когда наконец остановится пертурбация этих архитектурных организаций? А нет определённости там, не появится её и на городских улицах.

Муниципалитет то и дело твердит: всё, что за красной чертой домов, магазинов, базаров, — его, муниципалитета, собственность. Но гадкое дело: раскурочили на Манаса лестницы к бутикам (забрав металл), сорвали вывески, да так и оставили. И стало в этих местах ещё неряшливее, ещё грязнее, чем было. И как на это среагирует проезжающий мимо Президент?

Вот Джазира со своим визажистками уходит, и кто под окнами, где находилась лестница, станет убирать? Домком Лариса Комбарова? Но не она же учинила этот бедлам, а мэрия!

Свят, свят, если начнётся возведение в городе канатной дороги с вагонами для пассажиров, город встанет. Хотя, как утверждает наш мэр, очень полезно ходить пешком. Ну, по аилам и ходят, а в столице ждут — не дождутся нового закона о прямых выборах горожанами градоначальника, предложенного депутатом ЖК Жанаром Акаевым.

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА

Нам говорят, что все эти сносы — капитализм, рынок, наведение порядка. Но…

Известно, что государственности нашей две тысячи с лишним лет. И несёт она, эта дата, большую общечеловеческую ценность. Не в техническом, а в духовном смысле. Но поскольку в кыргызстанском капитализме трудно найти какую-либо духовность, и даже, наоборот, многие считают его откровенно безобразным, эту миссию следует признать неподвластной человеческому разуму. Иначе чем объяснить это планомерное, продолжающееся более года откровенное варварство, учиняемое столичной мэрией? Хотя, впрочем, у этой проблемы есть конкретное имя — вице-мэр Нурдан Орунтаев, засветившийся на гаражных сносах прошлого и нынешнего года.

Людям тогда не дали спасти свою собственность, не компенсировали потери. И всем распоряжался этот новоиспечённый вице-мэр. Начинал с гаражей, а закончил сносом кафе «Батуми». При помощи сотрудников милиции и чиновников из муниципалитета взял да и раскурочил к чертям это самое кафе, утверждая, что оно построено незаконно и у него истёк срок договора аренды.

Мы не знаем, кто там прав, кто виноват, мы — о методах решения. Адвокаты утверждают, что Орунтаев превысил свои полномочия, плюс якобы использовал имя сына Президента.

Реакция оказалась незамедлительной. На место происшествия примчался сам глава ГКНБ. Он поручил соответствующим органам разобраться и наказать виновных. Им оказался (что закономерно) Орунтаев, на которого возбудили уголовное дело. Но он, как теперь водится, обещал возместить ущерб и его отпустили восвояси.

У нас что, теперь все пожары придётся тушить Камчыбеку Ташиеву? У него что, больше дел нет? Почему он, работающий почти круглые сутки, больной (как сам рассказывал в СМИ), взявший под свой неусыпный контроль борьбу с коррупцией и разделивший её на два этапа, должен теперь ещё и разбираться, что и где начудил вице-мэр?!

А ведь это непаханая целина его проделок! Весь город (бизнес в смысле) практически разрушен, правда, как-то выборочно. Например, на Киевской — Советской всю остановку демонтировали, все магазинчики и кафе, оставив только забегаловку под названием «Эки дос». По проспекту Манаса, где проезжал Ташиев, чтобы разобраться с Орунтаевым, — полный швах: снесённые лестницы, покорёженные вывески, разбросанный мусор! И почему Орунтаев обязался возместить ущерб только владелице «Батуми»? Он многих разорил, пусть на него все в суд подадут. Тем более, что статья у него подходящая — превышение служебных полномочий.

Впрочем, Орунтаев действует строго избирательно. Например, до сих пор не решена ситуация с еврейской школой, вопрос о выселении которой повис в воздухе. Депутаты Бишкекского горкенеша поднимали вопрос о несоответствии должности вице-мэра, но… Он спокойно трудился до сегодняшних событий.

…Весь малый бизнес запуган. Конечно, есть нарушения, но решать надо всё цивилизованно, а не нахрапом. Такими темпами весь бизнес переедет в другие страны (как «Шин-лайн», например) или пропадёт желание его открывать.

В Земельном кодексе и в положениях выдачи земель во временное пользование и продление чётко сказано, что все спорные моменты решаются судом. Снос производится только по его решению. И никак иначе!

Как можно работать в мэрии и не знать таких элементарных вещей? Впрочем, у нас и медика можно назначить замминистра образования. И бывший милиционер, случайно ставший начальником в мэрии по таким вопросам, как собственность, должен был так закончить…

А пока… В ГКНБ отметили, что Камчыбек Ташиев лично указал вице-мэру Нурдану Орунтаеву о недопустимости впредь совершать подобные незаконные действия, ущемляющие права и интересы граждан. Говоря простыми словами, прекратить беспредел.

Геннадий КУЗЬМИН, Александр КИРЬЯНКО.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

P. S. В одноимённой книге Лоуренса Питера сказано, что в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности. Прям про Орунтаева написано…

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