Привлекательное место для туристов и горожан

Президент Садыр Жапаров в Чолпон-Ате открыл новый парк, построенный по его поручению.



Организацию места для отдыха и прогулок инициировал глава государства, выделив на эти цели территорию Государственной резиденции №2. Общая площадь парка составляет 16 га, на его территории размещены амфитеатр, велодорожка, мосты, фонтан, искусственный остров. Парк передан на баланс мэрии города.

В своей речи Президент выразил уверенность в том, что данный парк станет привлекательным местом для горожан и туристов, где круглый год могут проходить фестивали и другие культурные мероприятия. Он подчеркнул, что парк построен приблизительно за полгода, и этот проект в очередной раз демонстрирует, что при правильном подходе к строительству можно открывать подобные объекты. Глава государства особо акцентировал внимание на том, что нужно поддерживать инвесторов, создавать для них благоприятные условия, особенно помогать отечественным бизнесменам, которые хотят что-то строить на благо и для развития страны.

Президент, обращаясь к старейшинам города Чолпон-Аты, отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы они думали как о своём будущем, так и о будущем Кыргызстана. В этой связи он призвал в преддверии туристического сезона поддерживать чистоту окружающей среды, бережно относиться к инфраструктуре для повышения привлекательности туристических объектов среди гостей страны. Так как это один из ключевых факторов успеха туристической отрасли. В Кыргызстане много красивых мест, и важно, чтобы о нас узнавали и убеждались в этой красоте. А здесь важны отношение и подход к работе не только местных властей, но и самих жителей региона. В завершение Президент Садыр Жапаров ещё раз призвал руководителей госорганов рационально и по целевому назначению использовать бюджетные средства и усилить ответственность за это.

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