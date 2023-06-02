ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представителями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств (МФГС СНГ) во главе с заместителем исполнительного директора Доля Эльвира Рафик кызы.
Они обсудили организацию XVI Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ «Диалог языков и культур стран Содружества — ресурс устойчивого развития», который пройдёт в сентябре в Бишкеке.
«Это прекрасная возможность для укрепления наших культурных и научных связей, а также для обмена опытом и идеями, которые помогут нам всем совместно содействовать устойчивому развитию наших стран», — заявил Эдиль Байсалов.
Стороны также обсудили текущие совместные проекты и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия.
Дата публикации: 15:58, 02-06-2023
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