Диалог языков

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с представителями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств (МФГС СНГ) во главе с заместителем исполнительного директора Доля Эльвира Рафик кызы.

Они обсудили организацию XVI Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ «Диалог языков и культур стран Содружества — ресурс устойчивого развития», который пройдёт в сентябре в Бишкеке.

«Это прекрасная возможность для укрепления наших культурных и научных связей, а также для обмена опытом и идеями, которые помогут нам всем совместно содействовать устойчивому развитию наших стран», — заявил Эдиль Байсалов.

Стороны также обсудили текущие совместные проекты и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия.

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