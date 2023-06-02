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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Когда созвучны инициативы


Состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Президентом Монголии У. Хурэлсухом.

 

Президент У. Хурэлсух отметил важность развития сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, которые основаны на многовековой дружбе. Он констатировал наличие большого потенциала в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве и отметил важность поднятия двусторонних отношений на качественно новый уровень.

 

Жээнбек Кулубаев передал слова приветствия и пожелания от Президента Садыра Жапарова. Он подчеркнул важность дальнейшего углубления политического диалога, взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций. Выразил заинтересованность кыргызской стороны в изучении опыта Монголии в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей и лёгкой промышленности, а также охраны окружающей среды. Сказано и о созвучности целей и задач инициативы Президента Садыра Жапарова «Жашыл мурас» с национальной программой Президента Монголии У. Хурэлсуха «Миллиард деревьев».

 

Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения объёмов торговли, наращивания транспортно-логистических возможностей, развития взаимодействия в сферах образования и здравоохранения, а также швейно-текстильной отрасли.

 

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Дата публикации: 15:57, 02-06-2023

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