Когда созвучны инициативы

Состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Президентом Монголии У. Хурэлсухом.



Президент У. Хурэлсух отметил важность развития сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, которые основаны на многовековой дружбе. Он констатировал наличие большого потенциала в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве и отметил важность поднятия двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Жээнбек Кулубаев передал слова приветствия и пожелания от Президента Садыра Жапарова. Он подчеркнул важность дальнейшего углубления политического диалога, взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций. Выразил заинтересованность кыргызской стороны в изучении опыта Монголии в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей и лёгкой промышленности, а также охраны окружающей среды. Сказано и о созвучности целей и задач инициативы Президента Садыра Жапарова «Жашыл мурас» с национальной программой Президента Монголии У. Хурэлсуха «Миллиард деревьев».

Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения объёмов торговли, наращивания транспортно-логистических возможностей, развития взаимодействия в сферах образования и здравоохранения, а также швейно-текстильной отрасли.

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