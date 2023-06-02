Один пояс, один путь. Диалог со всем миром

Седьмого сентября во время своего первого государственного визита в Казахстан в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете. Тогда же он впервые обнародовал концепцию «Один пояс, один путь» (ОПОП), цель которой — содействие всесторонней открытости и укрепление сотрудничества Китая с другими странами. В этом году ей исполняется 10 лет.

Грандиозная инициатива совместного строительства глобального Экономического пояса Шёлкового пути. За короткое время эта инициатива стала государственной стратегией, определяющей внутреннее развитие Китая и его дипломатическую деятельность.

Инициатива ОПОП всё время находится в процессе развития и совершенствования. В силу этого её теоретические основы и стратегическая структура становятся всё более чёткими. В июне 2016 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время пребывания в Узбекистане обобщил результаты, достигнутые на протяжении трёх лет реализации инициативы ОПОП, и предложил сделать Шёлковый путь «зелёным, здоровым, интеллектуальным, мирным».

Эти новые установки обозначают направления реализации инициативы ОПОП. «Зелёный» Шёлковый путь требует адекватного решения проблемы взаимосвязи экономического роста и охраны окружающей среды в ходе реализации ОПОП. «Здоровый» Шёлковый путь требует улучшить систему здравоохранения в странах — участницах инициативы. «Интеллектуальный» Шёлковый путь обращает внимание на подготовку специалистов и обмен передовыми технологиями. «Мирный» Шёлковый путь стремится к устойчивости и безопасности региона.

Инициатива привнесла новый смысл в архитектонику всесторонней открытости. В рамках инициативы западный регион Китая стал центром Евразийского материка, а юго-западные регионы — центром Индокитайского экономического коридора.

Во-вторых, ОПОП меняет структуру и специфику политики открытости Китая. В отличие от существовавшего ранее одностороннего привлечения иностранного капитала, технологий, опыта управления и специалистов в Китай в рамках инициативы китайские предприятия начали инвестировать капитал в другие страны, вследствие чего движение капитала, технологий и кадров становится двусторонним. Благодаря ОПОП происходит ускорение процесса выхода китайских строительных компаний на внешний рынок, всё больше и больше частных компаний могут получить возможность начать сотрудничество за рубежом. Содержание сотрудничества с другими странами стало более разносторонним: в области медицины, образования и финансов Китай начал сотрудничество со странами, располагающимися вдоль ОПОП.

Внешняя политика в КНР — часть внутренней политики и должна служить внутреннему развитию страны.

В-третьих, повысилась значимость соседних стран в новой китайской дипломатической тактике: они занимают одинаково важное место наряду с мировыми державами. В конце октября 2013 г. прошла конференция по вопросам дипломатических отношений, где Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул новые концепции: «дружественность», «искренность», «выгодность» и «толерантность», которые определяют дипломатическую деятельность в соседних странах.

В марте 2015 г. министр иностранных дел Ван И заявил, что ключевые слова китайской дипломатии в 2015 г. — «один пояс и один путь», мир и развитие. Это значит, что инициатива ОПОП включена в дипломатию большой страны с китайской спецификой.

Инициатива может играть роль двигателя в реализации дипломатии. Прежде всего, в рамках инициативы ОПОП государства, располагающиеся вдоль ОПОП, могут усилить сотрудничество и совместно создать сообщество единой судьбы человечества. Например, можно укрепить стратегическое взаимное доверие между Китаем и другими странами, расширить пространство сотрудничества и соединить региональные рынки.

ОПОП, наследуя дух древнего Шёлкового пути и соответствуя современным тенденциям, представляет собой основу всесторонней открытости Китая. При этом инициатива — средство для реализации дипломатии большой страны с китайской спецификой и может оказать большое влияние на другие страны. С одной стороны, — это результат экономического развития Китая, с другой — она может обеспечить процветание всего региона.

«Один пояс, один путь» — трансконтинентальная долгосрочная политика и инвестиционная программа, направленная на развитие инфраструктуры и ускорение экономической интеграции стран, расположенных по пути исторического Шёлкового пути. Инициатива представлена в 2013 году Председателем КНР Си Цзиньпином.

Цели инициативы «Один пояс, один путь»

Согласно официальному плану, проект ставит своей целью «содействие обеспечению связи между азиатским, европейским и африканским континентами и прилегающими к ним морями. Установление и укрепление партнёрских связей между странами-участницами, создание универсальных, многоуровневых и комплексных сетей связи и обеспечение диверсифицированного, независимого, сбалансированного и устойчивого развития этих стран».

Это глобальная инициатива, однако в силу своего характера, основанного на истории Шёлкового пути, она уделяет основное внимание странам Азии, Восточной Африки, Восточной Европы и Ближнего Востока — региона, состоящего главным образом из стран с формирующейся рыночной экономикой. По данным портала «Пояс и путь», в настоящее время в инициативе принимает участие 71 страна, которые вместе представляют более трети мирового ВВП и две трети населения планеты.

«Один пояс, один путь» — это не декларативная, а действующая часть глобализации. Продвигая его строительство и в то же время полностью реализуя свой огромный потенциал, Китай стремится вместе с партнёрами осуществить, по сути, общие планы участников. Компании всех стран, принимающие участие в коммерческой и инвестиционной деятельности «Одного пояса, одного пути», опираются на бизнес-правила.

Это способствует взаимной выгоде инвесторов и государств — реципиентов инвестиций. Одновременно с этим старания китайского правительства и действия предприятий консолидируются в общую силу. К примеру, это скоординированное снижение таможенных пошлин, защита инвестиций, продвижение и охрана региональной безопасности, принятие надлежащих мер по решению экологических проблем и др.

В особенности это касается строительства крупномасштабных объектов инфраструктуры, таких как железные дороги, мосты и т. д., в которых кооперация Китая со странами «Одного пояса, одного пути» и поддержка в виде государственных кредитов играют незаменимую роль. Для сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОПОП требуется реализация многостороннего сотрудничества на высоком уровне. Например, между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), являющейся высшим наднациональным органом ЕАЭС, и китайским правительством. Помимо этого, необходимо, чтобы все участники данного союза осуществляли двустороннее сотрудничество с Китаем для конкретных действий.

Начиная с момента выдвижения этой инициативы и до её последующего планирования и реализации её строительство постоянно координируется и наполняется содержанием. Находящиеся вдоль него страны начинают глубже понимать содержание и цели. Стремительное развитие Китая приносит огромные перемены Азии и даже всему миру. В таких условиях все страны очень заинтересованы в развитии взаимоотношений.

Инициатива «Пояс и путь» — диалог Китая с миром, который поможет предоставить возможности для развития другим развивающимся странам. Китай говорит миру: «Давайте обсудим совместное содействие экономическому развитию». Этот диалог непременно добьётся успехов при достаточной прозрачности и многосторонности.

«Пояс и путь» позволит КНР делиться с другими развивающимися странами ресурсами и опытом реализации крупных проектов в сфере инфраструктуры, открывая для них возможности развития.

Большая прозрачность в ходе продвижения инициативы «Пояс и путь» создаёт больше возможностей и прибыли для инвесторов из других стран мира. Китай также рассчитывает на участие частного сектора в таких проектах сотрудничества, как строительство портов, железных и автомобильных дорог.

В ходе открытия Азиатского форума — 2021 в Боао Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью «Действовать в одном направлении в трудные времена, пре-допределяя и создавая общее будущее». В ней Председатель, говоря о строительстве «Одного пояса, одного пути», предложил сосредоточиться на сотрудничестве в области здравоохранения, общего зелёного развития, а также открытости на основе четырёх принципов. Это даст новые ориентиры и направления для высококачественного совместного развития «Одного пояса, одного пути» в новую эпоху.

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