Береги смолоду

Совсем недавно, практически в один день, на мой телефон поступило два звонка. Один очень неприятный, а другой меня развеселил…

Поднимаю трубку, слышу мужской раздражённый голос, что-то невнятно говорящий, здороваюсь и прошу повторить фразу. В ответ чуть ли не крик: «Ты кто вообще такая, что тебе надо, как тебя зовут?» Куда-то в середину этих, с позволения сказать, мужских воплей пытаюсь вставить своё предположение: «Вы, наверно, не туда попали…» Но собеседник кидается, как бык на красную тряпку… Дальше «беседовать» не имело смысла — просто отключаю телефон и блокирую номер. Настроение испорчено. Неужели человек так и не понял, что попал не туда? Можно же остановиться, досчитать до десяти, включить в голове не только микрофон для крика, но и мозги для трезвой оценки ситуации… И даже извиниться, в конце концов.

Ближе к вечеру того же дня звонит другой незнакомый номер. Молодой женский голос вежливо здоровается: … «Сегодня ветеринар сказал, что нашему котёнку нужно кушать дорогих попугаев. У вас есть такие в наличии?» В конце фразы не выдержали мы обе и стали смеяться. Обменявшись прощальными словами, закончили короткий шутливый разговор. И настроение стало лучше, и даже свет от лампочки ярче…

Какие разные люди встречаются на белом свете. С одними общаешься с удовольствием, а от других — неприятный осадочек…

Всё понятно: современная жизнь очень динамичная с резко меняющимися обстоятельствами, и не каждая нервная система выдерживает такие нагрузки. Кто-то несдержанный выливает свою злобу и недовольство на окружающих, другой держит в себе — оба варианта чреваты депрессией и другими психическими заболеваниями. А есть люди, которые простыми легкодоступными способами пытаются поднять настроение себе и другим, отвлечься на пару минут от насущных проблем. И у них это получается! Конечно, проблемы таким образом не решатся, но душевное здоровье сохранится.

Статистика растёт

Медики Кыргызстана постоянно отмечают рост психических заболеваний в стране, особенно у детей и молодёжи. Так, полгода назад в Республиканском центре психиатрии и наркологии (РЦПН) на учёте со стационарным наблюдением состояли 54 453 человека. Статистика Центра электронного здравоохранения показывает, что за год в Кыргызстане число психических заболеваний среди детей до 14 лет увеличилось в 1,2 раза. По словам специалистов, во всём мире наблюдается рост количества детей, которым необходима психоневрологическая помощь.

После сообщений на эту тему на сайтах информагентств в комментариях люди выразили свои мнения:

«Нужны строгие превентивные меры, обязательные анализы, контроль беременных, чтобы остановить рост числа таких детей».

«И от здоровья женщины тоже зависит, и от родов».

«По башке меньше бейте и всё!»

«По такой логике наши предки все должны были быть с психрасстройствами, ведь тогда не было роддомов и рожали дома/в кибитках при помощи повитух».

«Лёгкая умственная отсталость (дебильность) — это вовсе не значит, что человек будет страдать, вполне обычные граждане живут и здравствуют, что интересно, посытнее всяких ботанов. Другое дело — более тяжёлые стадии, но они и не живут долго, и такие могут родиться и в богатых и сытых семьях.

Необходимы профилактика венерических и других заболеваний, сбалансированное питание, здоровый образ жизни и предохранение».

«Они и раньше были, просто сейчас статистику начали делать, и выживают сейчас многие, раньше их бросали».

«Буллинг делает детей такими».

«Детей надо кормить нормально, не чаем с лепёшкой, это важно! И второе, это обстановка в семье. Если в семье проблемы, это всегда сказывается на детях. Надо беречь их и взрослым не отрываться на них со своими проблемами».

«Поменьше пить химии, которые назначают врачи в погоне за деньгами, и всякие бады, и будут дети нормальные».

«Перед заключением брака мужчине и женщине необходимо обязательно пройти полное медицинское обследование».

Причин много. Все не перечесть

Современная жизнь не даёт расслабиться, подкидывая всё новые вызовы… Так называемые «пиковые ситуации» в виде пандемии коронавируса, вооружённых конфликтов, экономического кризиса провоцируют рост случаев неврологических заболеваний. Психические расстройства бывают лёгкими и тяжёлыми. Слава Богу, большинство людей страдают лёгкими невротическими расстройствами: депрессия, расстройства адаптации, тревожность, панические атаки. Они очень распространены во всём мире. И если западные граждане поход к психотерапевту давно считают делом обыденным, то у нас обращение к таким специалистам — пока что редкость. Пока рак на горе не свистнет, по своей воле мало кто пойдёт…

И ведь не только душевные травмы и переживания, информационные перегрузки оставляют свой отпечаток, есть ещё алкоголь, синтетические наркотики, травмы головы при драке, ДТП, несоблюдении техники безопасности на рабочем месте. По словам специалистов, следующие за этим структурные изменения мозга часто являются необратимым процессом.

Специалисты РЦПН призывают граждан обращаться за помощью при первых симптомах психологических расстройств. Можно прийти на бесплатную консультацию — требуется только документ, удостоверяющий личность. Лечение пациентов с более тяжёлыми, психохроническими, заболеваниями требует госпитализации (шизофрения, бредовые расстройства, расстройства интеллекта, умственная отсталость) и проводится бесплатно. Республиканский центр психиатрии и наркологии работает круглосуточно, семь дней в неделю.

Режим — основа здоровья

И как не упомянуть малышей, на которых особенно сильно влияют современные условия жизни: экология, сбившийся ритм, не соответствующий биологическим часам. По сравнению с предыдущими поколениями детей они намного меньше находятся на свежем воздухе и чаще ведут неактивный образ жизни с компьютером, телевизором, смартфоном, которые порой заменяют простое человеческое общение. К тому же, многие родители жалуются, что дети поздно ложатся спать и утром с трудом встают в садик или в школу.

А ведь никто не отменял необходимость сна в тёмное время суток. Во сне вырабатываются гормоны и биологически активные вещества, влияющие на состояние иммунной, пищеварительной и нервной систем ребёнка.

«Все наши гормоны связаны с деятельностью нервной системы. Они влияют на давление, гормональные функции, в том числе половые гормоны, аппетит, ожирение, детородную функцию, сердечно-сосудистую деятельность. Ребёнок будет возбудимым, станет хуже усваивать обучающую программу, чаще болеть», — пре-

дупреждают врачи.

Правильный режим сна и бодрствования важен в любом возрасте. Ведь ни один вид деятельности человека не потерпит несобранности, сонливости и раздражённости по причине недосыпа: строители, швейники, водители, бухгалтеры, спортсмены, воспитатели — у всех должны быть ясная голова, сконцентрированное внимание и хорошее расположение духа. Поэтому необходимо уметь дозировать вечерние развлечения в виде разнообразных фильмов, мультфильмов, компьютерных игр, просмотра новостей перед сном, тем самым подавая пример своим детям. Прогуляйтесь по улице вечером или прочитайте с ними книги, которые вам нравились в детстве, расскажите о времени до появления YouTube в каждом доме, когда мультфильмы были только в телевизоре по расписанию. Не успел — жди следующего сеанса… И атмосфера в семье будет здоровее, и сон станет крепче и спокойнее. А утром все проснутся с улыбкой в ожидании хорошего дня.

Согласно исследованиям учёных, даже у физически здоровых людей, но пребывающих в уязвимом психическом состоянии: бессонница, чувство неудовлетворённости, одиночество — сильно ускоряются темпы старения.

Изучив анализы образцов крови и биометрии 11 914 взрослых человек, исследователи выявили ускорение старения у таких людей наравне с больными, перенёсшими инсульт, имеющими заболевания печени и лёгких, а также у курильщиков.

Поэтому давайте беречь не только физическое, но и душевное здоровье: и своё, и окружающих. Не давайте себя в обиду людям, обстоятельствам и плохим новостям, не берите плохое близко к сердцу, не бойтесь вести задушевные беседы и при необходимости даже просить помощи.

Майя НАБУР.

Фото из интернета.

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