Загадки мастера визуальных искусств

В Национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева открылась выставка скульптурных композиций азербайджанского художника Теймура Рустамова, который в последние годы живёт и работает в Кыргызстане.

Это второе персональное собрание, представленное скульптором в нашей столице, первое состоялось в 2022 году. Все представленные в экспозиции «Разное» новые работы выполнены автором в Бишкеке в 2023-м.

Теймур Рустамов — известный скульптор, автор многочисленных монументальных и современных скульптурных композиций. Он является соавтором памятников Гейдару Алиеву, установленным в Баку и Турции, а также участником художественного фестиваля «Буга» в Лондоне, лауреатом конкурса современной скульптуры «Карадаг», обладателем серебряной медали биеннале прикаспийских республик, участником 53-й Венецианской биеннале в Италии, где получила признание глубина художественных решений и форм его работ, которые ставят их в один ряд с лучшими произведениями международных скульптурных сооружений.

Каждый объект, композиция или скульптура, созданные Теймуром, несут в себе чёткое авторское высказывание о том, что они не декларативны, а обязательно учитывают множество возможных творческих интерпретаций. Работы художника находятся в частных коллекциях в Азербайджане, Германии, Австрии, Америки, России и других стран. Как акцентировали на открытии выставки его коллеги, в творчестве Т. Рустамова главными являются такие качества, наличие которых отличает его от всех других деятелей искусства. Со временем они лишь усиливаются и превращаются в концептуальное кредо автора. Это своеобразные ключевые точки его творчества, на которых строится и развивается его искусство. В творчестве мастера визуальных искусств (каким он предстаёт перед публикой Кыргызстана) каноническими качествами являются объём, тяжесть материала (один из приоритетных — камень), простота геометрической формы, сочетание сурового аскетизма и утончённости, радикальная стилизация, почти математическая выверенность формальных решений, символизм, геометрическая абстракция, синтез традиций и современного искусства, присутствие игрового элемента и тайна Неизречённого.

Теймур Рустамов работает в жанрах станковой, монументальной и современной скульптуры с различными материалами (камень, мрамор, стекло, дерево, пластмасса, металл, эмаль, зеркало, кость, керамика), а также создаёт художественные произведения. Характерная черта присущего ему творческого метода, как отмечают искусствоведы, — поиск автором новых пластических решений, отражающих и формирующих окружающее пространство. При этом скульптор придерживается осознанного взгляда, что монументальность заключается не в фактическом размере созданной композиции, а в найденной пластической идее, которая положена художником в основу произведения. Если в созданной им художественной вещи присутствует архитектура и есть ощущение масштаба, то само произведение может при этом быть любого размера.

В экспозиции, что Теймур представил на взыскательный суд зрителей в Национальном музее изоискусств имени Г.Айтиева, он показывает массу произведений самого разного содержания, пластического решения, созданных в различных стилях и материалах и объединённых общей мыслью о том, что скульптурные композиции способны формировать пространство, и в первую очередь благодаря выразительности найденной формы, а потом уже и сюжета. В центре экспозиции автор поместил весьма знаковую композицию «Красные троны» (мужской и женский), созданную из дерева. Заметное место в собрании Т. Рустамова занимают такие скульптурные композиции, как «Инопланетянин» (бронза, камень, дерево), офортная доска «Бута» (дерево, бронза), «Дракон» (карагач и позолота), серия инсталляций «От простого к сложному», композиции «Венский орнамент», «Колибри», «Знак», двойной стул «Обида».

Как всегда у Т. Рустамова, каждая работа имеет свою историю и авторскую интерпретацию. О каждой композиции художник может говорить часами, поскольку тщательно, долго и с особой «отеческой» заботой свои детища придумывает. Вместе с тем его произведения в данном проекте, как и работы, реализованные ранее, открыты для чуткого и внимательного зрительского соучастия. Каждый человек, встретившийся с этими работами, при должном интеллектуальном и эмоциональном участии сумеет проникнуться их энергетикой и прочувствовать их смысловой уровень поверх любых словесных описаний и объяснений. В этом и заключаются ключи от зрительского успеха данной тематической экспозиции Теймура Рустамова. Художник — лицо, с одной стороны, коммуникабельное и по-детски открытое миру, с другой же — лицо, обязательно погружённое в личный мир активного воображения. Без этого не бывает творчества как такового, только через подключение к внутренним истокам художник оказывается сопричастным и мировому целому.

Созданные в современных художественных техниках и методах мастером визуального искусства композиции как бы сопротивляются дискуссионным площадкам и технологиям, которые в общем и призваны раскрыть суть самих работ и через объяснения сделать их абсолютно понятными и практически доступными для широкой публики. Эти любопытные черты — сопротивление техникам интерпретации и аристократическая герметичность — связывают творчество этого художника с тем историческим пластом визуальной культуры, который именуется сакральным искусством. В представленной Теймуром Рустамовым в Бишкеке скульптурной экспозиции «Разное», которая включает в себя новые работы, выполненные автором в Бишкеке, демонстрируемые им качества его художественной техники выражены наиболее ярко и современно.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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