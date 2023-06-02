Детское творчество не только детям

Особое удовольствие смотреть на то, как творят детские ручки. Ребёнок не опирается на установленные рамки и законы, он просто делает, что ему нравится. А если его рукоделием восхищаются взрослые, то он с ещё большим энтузиазмом продолжает творить. Так рождаются гении искусства.

В Международный день защиты детей ученики городской детской художественной школы открыли выставку собственного творчества «Краски детства». Что может быть прекраснее яркого запоминающегося периода в жизни? Вот и творчество детей пышет яркими красками акварели, ткани и других материалов.

В Мемориальном доме-музее Семёна Чуйкова представлено около ста работ, в которые дети буквально вложили свою душу. А с какой гордостью они наблюдали, как посетители любуются их шедеврами!

— Символично, что выставка детского творчества открывается именно в доме-музее художника, который всю свою жизнь поддерживал молодых начинающих творцов искусства, — отмечает директор художественной школы Мээркан Кыдырмаева.

Ученики от 8 до 17 лет посвятили свои работы городу, его красотам и достопримечательностям. Как гармонично смотрится театр оперы и балета декабрьским зимним вечером, когда лёгкая россыпь снега слегка посеребрила дорогу. Возможности акварели безграничны: вот ученица пятого класса художественной школы Акылай Андашева использовала разную технику в своих работах. А фантазийный город будущего Азиза Бокушева с летающими вертолётами-такси и диковинными зданиями привлёк особое внимание посетителей выставки. Гуашь более скромна в использовании, но её яркие краски в точности показали навороченные небоскрёбы будущего.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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