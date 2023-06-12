Кыргызстан — Катар: новая страница братских отношений

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани впервые с государственным визитом посетил Кыргызскую Республику.

В международном аэропорту «Манас» высокого гостя встретил Президент Садыр Жапаров.

На флагштоках вывесили флаги двух стран, расстелили ковровую дорожку, выстроили Почётный караул. В аэропорту установили инсталляцию в виде юрт, в которых наглядно продемонстрировали внутреннее убранство, показывающее самобытность кочевого народа. Мужчины в национальной одежде продемонстрировали элементы традиционной культуры с участием беркутчи и тайганчи. В это время артисты ансамбля исполняли кыргызские национальные танцы. У входа в здание аэровокзала Эмира Катара встретили всадники на лошадях, а также приветствовали богатыри «Алптар».

Садыр Жапаров и Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посмотрели концертную программу с участием кыргызских артистов, народного и фольклорно-этнографических коллективов. Эмир Катара живо интересовался национальной культурой, убранством кыргызской юрты, особенностями породы собак тайган.

Далее состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани. В Государственной резиденции «Ала-Арча» под мраморным шатром вывесили государственные флаги Кыргызстана и Государства Катар, выстроили Почётный караул, расстелили ковровые дорожки.

Лидеры стран поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Государства Катар. После рапорта командира роты Почётного караула главы государств совершили обход строя.

Далее Садыр Жапаров и Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани представили членов своих официальных делегаций, после чего военнослужащие Почётного караула прошли торжественным маршем перед главами государств. Затем по завершении совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал для переговоров в узком формате.

Лидеры стран обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, меры по наращиванию и взаимодействию во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В своём выступлении Президент Садыр Жапаров отметил, что государственный визит Эмира Катара Шейха Тамим бин Хамад Аль Тани в Кыргызскую Республику имеет большое историческое значение не только в сотрудничестве между двумя странами, но и в отношениях с арабским миром в целом.

«Убеждён, что Ваш визит откроет новую страницу кыргызско-катарских братских отношений, основанных на взаимном доверии, и придаст большой импульс дальнейшему развитию кыргызско-катарского сотрудничества по различным направлениям. В настоящий момент Государство Катар уверенно продолжает свой путь развития и добивается выдающихся достижений на международной арене. Именно в это время Вы первым из арабского мира посетили Кыргызстан. В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы счастливы отметить эту юбилейную дату вместе с нашими уважаемыми катарскими друзьями. Политическое сотрудничество между Кыргызстаном и Катаром длится уже 25 лет, состоялись взаимные визиты на различных уровнях и ряд важных мероприятий.

Кроме того, мы тесно сотрудничаем в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций и оказываем взаимную поддержку избирательным органам. Отрадно, что сегодня между нашими странами подписываются двусторонние документы в различных областях», — подчеркнул Садыр Жапаров, заявив, что Кыргызстан высоко ценит искреннее внимание и личную поддержку Эмира Катара.

В свою очередь Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани поблагодарил Президента Садыра Жапарова за приглашение и тёплое гостеприимство. Он подчеркнул, что это его первый визит в Кыргызстан, который ознаменует важную веху в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Катаром. В этом году отмечается 25-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил уверенность в том, что по итогам его визита в Кыргызстан совместными усилиями расширится двустороннее сотрудничество между двумя государствами. В частности, откроются новые возможности в торгово-экономической сфере, инфраструктуре, туризме, сельском хозяйстве и других областях. Вместе с тем Эмир Катара убеждён, что в рамках политического сотрудничества между странами состоится ряд мероприятий, в том числе на правительственном уровне. Он подчеркнул, что государственные органы двух стран должны вести соответствующую работу в данном направлении. В завершение Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил о намерении поднять сотрудничество Кыргызстана и Катара на уровень всеобъемлющего партнёрства.

Лидеры стран подтвердили готовность к развитию и углублению двустороннего сотрудничества во всех отраслях и практической реализации совместных инвестиционных проектов.

По завершении официальной части Президент и Эмир в Государственном природном парке «Ала-Арча» ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках государственного визита лидера Катара в страну.

По прибытии глав государств встретили акыны-импровизаторы, богатыри «Алптар» и девушки в национальных костюмах «Аталар изи». Перейдя на аллею ремесленников, лидеры стран в установленных инсталляциях юрт, в которых показана самобытность кочевого народа, ознакомились с представленными национальными обычаями и традициями кыргызского народа, мастерскими ремесленников по изготовлению изделий ручной работы, а также продегустировали национальные кыргызские блюда.

В рамках этнокультурной программы гостям представили выставку коллекций кыргызских национальных костюмов «Аталар изи» и продемонстрировали элементы традиционной охоты «салбуурун» с участием беркутчи, лучников и тайганчи.

Здесь же главы государств послушали произведения разных жанров, музыку двух стран в исполнении коллектива фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» им. Исабаева.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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