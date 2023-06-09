Дело было в Сочи

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Сочи участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Они обсудили 10 вопросов, в том числе в сфере дальнейшего развития свободной торговли, регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, интегрированной информационной системы и цифровой повестки, электроэнергетического рынка Союза.

Главы правительств заслушали доклад о реализации Первого пакета мероприятий по сотрудничеству государств — членов ЕАЭС в рамках климатической повестки.

Также по итогам рассмотрения инициативы России Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами поручено проработать вопрос создания Евразийского рейтингового агентства. Это позволит повысить уровень финансовой независимости стран евразийского региона, поспособствует увеличению взаимных инвестиций, а также позволит устранить ряд чувствительных препятствий на внутреннем рынке Союза.

Кроме этого, стороны подробно обсудили исполнение предыдущих поручений и договорённостей. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в августе в Чолпон-Ате.

Также в Сочи Акылбек Жапаров и председатель Правительства России Михаил Мишустин провели переговоры. Они обменялись мнениями по расширению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, промышленной, транспортно-логистической, а также культурно-гуманитарной сферах.

Кроме этого, главы правительств обсудили практическую реализацию договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Президента Садыра Жапарова в Россию в мае.

Особое внимание они уделили предстоящим мероприятиям межрегионального взаимодействия, которые пройдут в Кыргызстане, а также реализации совместных проектов промышленной кооперации.

Отмечая важность сотрудничества в образовательной сфере, глава Кабмина сообщил, что межправительственное соглашение о строительстве девяти школ в республике прошло все три чтения в Жогорку Кенеше и готовится на подпись Президенту. Акылбек Жапаров также предложил приступить к практической проработке вопроса создания филиалов Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Высшей школы экономики в Кыргызстане, а также Кыргызско-Российского института аграрных технологий и биомедицины им. К. И. Скрябина на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что задача наших правительств — обеспечить выполнение договорённостей, достигнутых нашими лидерами. «В январе-апреле объём взаимной торговли увеличился на 16% и составил почти 85 млрд рублей, или более 92 млрд сомов. Мы продолжим повышать этот уровень», — сказал он.

В завершение стороны условились поддерживать активные контакты на всех уровнях взаимодействия в целях реализации достигнутых договорённостей.

Отметим, что в Сочи Акылбек Жапаров примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, а также в ряде других мероприятий деловой программы. Кроме этого, он выступит на пленарной сессии III Евразийского конгресса и посетит международную выставку «Евразия — наш дом». Акылбек Жапаров проведёт и ряд двусторонних встреч.

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