Вместе преодолеть глобальные вызовы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом находится в Астане (Республика Казахстан), где принял участие в Международном форуме «Астана».
Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева. Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алтай Кульгинов.
В ходе визита Президент Садыр Жапаров принял участие в Пленарной сессии форума на тему «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса». Также в рамках данной диалоговой площадки состоялись двусторонние встречи.
Форум, прошедший под патронажем Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, посвящён внешней политике и международной безопасности, международному развитию и устойчивости, энергетике и изменению климата.
Форум состоялся в Конгресс-центре «Астана». Начался он с церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеров стран и глав делегаций, прибывших на Форум, с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Дата публикации: 15:57, 09-06-2023
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