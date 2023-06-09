Вместе преодолеть глобальные вызовы

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом находится в Астане (Республика Казахстан), где принял участие в Международном форуме «Астана».

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева. Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алтай Кульгинов.

В ходе визита Президент Садыр Жапаров принял участие в Пленарной сессии форума на тему «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса». Также в рамках данной диалоговой площадки состоялись двусторонние встречи.

Форум, прошедший под патронажем Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, посвящён внешней политике и международной безопасности, международному развитию и устойчивости, энергетике и изменению климата.

Форум состоялся в Конгресс-центре «Астана». Начался он с церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеров стран и глав делегаций, прибывших на Форум, с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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