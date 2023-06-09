Подписаны документы

В рамках государственного визита Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Кыргызскую Республику подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание двустороннего сотрудничества.

Соглашения: о создании и функционировании культурных центров между Кабинетом министров КР и правительством Катара; о сотрудничестве в военной области между Кабинетом министров и правительством Катара; о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинских наук между Кабинетом министров КР и правительством Катара; о взаимной административной помощи в целях оптимального применения таможенного законодательства, а также пресечения, расследования и борьбы с таможенными правонарушениями между Кабинетом министров КР и правительством Катара; о сотрудничестве в сфере ветеринарии между Кабинетом министров КР и правительством Катара. Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству: в области спорта между Кабинетом министров КР и правительством Катара; в правовой сфере между Министерством юстиции КР и Министерством юстиции Катара. Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством по делам муниципалитетов Катара. Меморандумы: о взаимопонимании и сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством по делам муниципалитетов Катара; о взаимопонимании по совместному сотрудничеству между министерством финансов КР и Министерством финансов Катара; о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством чрезвычайных ситуаций КР и Министерством внутренних дел Катара в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; о взаимопонимании по сотрудничеству в области деятельности центральных банков между Национальным банком КР и Центральным банком Катара; о взаимопонимании в сфере подготовки специалистов между Кыргызским авиационным институтом им. И. Абдраимова и Катарским авиационным колледжем.

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