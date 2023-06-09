Трудная это работа — из болота тащить бегемота

После нашей публикации «Люди на болоте» («СК», 28 марта с. г.) воды в озёрах села Достук не то что не прибавилось, её как не было, так и нет. Может, мы с активистами села чего-то не понимаем и ошибаемся, когда говорим о необходимости этих водоёмов всем. То есть и сельчанам — сооружённая 60 лет назад заводом имени Ленина дренажная коллекторная сеть сбора грунтовых вод с поступлением их в три каскадных водоёма служила верой и правдой, пока дачный кооператив «Дружба» не превратили в село Достук, пристегнув к Пригородному айыл окмоту. И для орошения близлежащих полей — на недавнем совещании глава правительства Акылбек Жапаров распекал Минсельхоз, в том числе и за плохую систему полива.



Вода, повторим, нужна всем, но сейчас грунтовые воды растекаются повсюду, подтапливая дворы и дома Достука, а не проходят в озёра, потому что трубу от коллекторной сети наглухо забили. И даже перед поливным сезоном не прочистили. Ау, Пригородный айыл окмоту, где ты?

СТРАНА ГЛУХИХ…

И тогда активисты Виталий Панков и Ирина Балашова обратились к главам администрации Аламудунского района, Госагентства архитектуры и строительства, Государственного санитарноэпидемиологического органа, Госагентства водных ресурсов, Гос-экотехинспекции, приложив ту нашу публикацию «Люди на болоте». Восемь лет как минимум продолжается вся эта ситуация.

«В связи с нецелевым использованием чаш водоёмов, приведшим к разрушению дренажной системы, к нарушениям правил водопользования, санитарноэпидемиологической и экологической ситуации, просим дать информацию о юридическом статусе и принадлежности трёх озёр, расположенных на территории села Достук Аламудунского района».

И далее: «Поскольку совершенно очевидно, что со стороны органов местного самоуправления произошли откровенные нарушения (и приводятся статьи Водного кодекса, Уголовного кодекса и Закона «О доступе к информации». — Г. К.), просим предоставить всю инженерно-техническую документацию реализуемого проекта (для чего-то же водоёмы осушили? — Г. К.), в противном случае оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру».

Тут что важно? Перекрытие связи коллектора с внутренней сетью дренажа и водосброса в озёра отрезало посёлок от системы орошения. Изменение функционального назначения коллекторно-дренажной системы и перекрытие сброса грунтовых вод, а также осушение озёр приведёт (уже приводит) к размыванию почв, проседанию и обрушению домов на большей части территории посёлка!

Что требуют активисты? «Отдать распоряжение о немедленном восстановлении дренажных озёр и всей дренажной системы. В связи с очевидными нарушениями законодательства инициировать Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой расследование действий Пригородного айыл окмоту, незаконно трансформировавшего эти озёра и вводящего в заблуждение вышестоящие инстанции и общественность».

Что этот айыл окмоту делает? Как только идёт обращение жильцов-старожилов в государственные органы сохранить озёра (было раньше) и наполнить их вновь водой (это теперь), так пригородные начальники собирают в посёлке Достук сход в полсотни случайно оказавшихся от места схода жителей (30 процентов из 1000 домов занимают квартиранты), которые, согласно типовому уставу, не должны участвовать в принятии решений. Но их собирают, и те соглашаются на всё, что ни выдумают начальники. Естественно, что половинчато предлагаемая информация в режиме «а хотите ли вы…?» часто вызывает поддержку, поскольку очевидно, что ни один здравомыслящий человек не будет препятствовать строительству медицинских или образовательных учреждений. Другое дело — если бы жителям рассказали, где и за счёт чего планируется такая «якобы» стройка. Задумались бы многие.

Хотя мнение вообще местных жителей не может быть компетентным, если речь идёт об отводе грунтовых вод. Это прерогатива Госархитектуры и Госстроя, которые в 2015 и в 2022 годах были (и сейчас остаются) категорически против осушения озёр. И ещё более того, эта дренажная система с озёрами наличествует в генплане застройки столицы до 2025 года, в черту которой может войти село Достук. Но как только были обнародованы границы новых территорий Бишкека, так и началась трансформация (осушение) озёр. Всё-таки 7 гектаров — это не хухры-мухры, а территория целого микрорайона. И по высокой рыночной цене за сотку. Сейчас участок в тех местах площадью 4-6 соток тянет на 20 тысяч долларов и выше. А если появятся ещё 100 пустых участков? Губа у Пригородного айыл окмоту не дура, если вся эта площадь отойдёт в его ведение. Хотя, безусловно, эти местные начальники стараются свои цели всячески завуалировать.

Активисты Панков и Балашова получили на своё обращение ответы. Сперва от администрации Аламудунского района. И что? Может, эта контора создала комиссию и всё проверила по фактам? Вовсе нет!

Просто сослалась на информацию замглавы Пригородного айыл окмоту Шакир уулу Р. (?!). Оказывается, на сессии Пригородного айыльного кенеша ещё тройку лет назад постановили на месте одного из искусственных прудов построить школу, детсад и фельдшерско-акушерский пункт. То есть на заболоченном месте с грунтовыми водами?!

Но вот строки из письма Госстроя главе Аламудунского района в июне 2015 года: «Всё, что севернее БЧК, болотистое. Периоды колебания подъёма грунтовых вод зависят от степени устойчивости природно-климатических условий. Их прогнозируемость растягивается на много лет, включая периоды природных явлений, чреватых разрушениями существующих построек». Витиевато, но убеждает: на дне озёр строить нельзя. И точка! Но Пригородный айыл окмоту успел заручиться поддержкой областных ведомств по формированию земельного участка на месте искусственного пруда под школу, детсад и ФАП. И, заметим, под «другие социальные объекты».

Это было в 2019 году. С тех пор хоть что-нибудь сооружено? На дне одного из озёр в дно вбиты две ржавых трубы, а пространство вокруг них посыпано строительным гравием. Сооружение гордо именуется детской спортивной площадкой, однако, кроме пасущегося скота местных жителей — коз и барашков, — других посетителей спортивного объекта обнаружено не было.

А вот уже совсем враньё, которым не гнушается райадминистрация, ссылаясь на айыл окмоту: «В селе Достук никакие дренажные системы не были уничтожены, а, наоборот, в 2020 году проведена работа по очистке этой системы». Хоть кто-нибудь из райадминистрации побывал бы в селе и убедился, что это не так!

Или: «Вокруг искусственных прудов деревья не вырубались, а, напротив, на месте двух прудов постановлением Пригородного айыльного кенеша в 2019 году решено обустроить муниципальную парковую зону». И даже типа получен Государственный акт о праве бессрочного пользования под муниципальный парк общей площадью 3,2 гектара.

Враньё айыл окмоту тиражирует райадминистрация, даже не удосужившись убедиться, что какой там парк, когда всё весной зарастает бурьяном, а летом без полива засыхает.

И уже совсем ниже пояса из ответа нашим активистам райгосадминистрации: «Пруды не служат понижению грунтовых вод… Для этого имеются действующие дренажные сети по периметру с. Достук». Отсюда напрашивается вывод: какие же дураки были на заводе имени Ленина, что соорудили эти пруды понапрасну.

Оказывается, ни от заболачивания, ни от грунтовой воды эти пруды вовсе не спасали. Ну что с них возьмёшь — советские неумёхи. Другое дело, дескать, мы, местная власть, всё можем. И могут, несмотря на предупреждение Госстроя пять лет назад: «Обращаем ваше внимание на недопущение фактов, нарушающих существующую дренажную систему, и ликвидации трёх озёр на территории села Достук, являющихся искусственными гидросооружениями, сдерживающими от заболачивания село и прилегающие сельхозугодья». То есть какой муниципальный парк? Какие на дне школы и ФАПы? Вам село спасать надо, немедленно прочистив трубы в озёра.

…И СЛЕПЫХ

Удивительно, даже после того как активист села Панков показал полпреду по Чуйской области Канату Джумагазиеву эти мёртвые озёра и полпред попросил внести предложение, как приходит активисту ответ из аппарата полпреда за подписью заместителя С. Исманова. Этот ответ до запятой повторяет то, что написано райадминистрацией. С единственной разницей: райадминистрация ссылалась на информацию Пригородного айыл окмоту в ответ на письмо экологов летом 22-го года, и несмотря на то, что по всем пунктам было указано на откровенную ложь подаваемой информации, летом 23-го года, нисколько не смущаясь, они просто отправляют тот же текст. А аппарат полпреда ссылается на информацию райадминистрации. При посещении Достука полпред остановился перед большой лужей, которая возникла на месте поломки из рук вон плохо сделанного водопровода, причём присутствующий глава айыл окмоту клятвенно уверял, что поломка будет устранена в ближайшее время. Лужа, в принципе, на месте (два месяца спустя), правда, кто-то из местных жителей прокопал из неё арычок в одно из осушённых озёр, и часть воды из водопровода теперь выполняет постановление Госстроя о реставрации дренажных систем.

Послушайте, а зачем тогда стране такие раздутые структуры? Зачем эти администрации и полпреды, когда все данные можно получить прямо в айыл окмоту: что там скажут, тому и верить. И даже полпреду не обязательно выезжать на место. И за него подготовят отписку, переписав слово в слово с другой отписки. При Советах была хоть контролирующая партия, теперь сплошная отсебятина вкупе с безалаберностью. И так из года в год.

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА, НЕДОЛГО ФРАЕР ТАНЦЕВАЛ

Правда, вдогонку к отписке первый заместитель полпреда по Чуйской области С. Исманов шлёт активисту Виталию Панкову записку на официальном бланке: «Относительно вашего обращения сообщаем, что в связи со сбором дополнительных материалов срок исполнения документа продлевается».

И в чём же дело? А в том, что идиллия Пригородного айыл окмоту рухнула, даже не родившись. Был арестован житель села, многократно судимый, при этом в прошлом депутат айыльного кенеша Урустом Исаков. В ГУВД Чуйской области Виталию Панкову пояснили, что на этого Урустома заведено уголовное дело по статье «По предварительному сговору лиц» — то есть сотрудников Пригородного айыл окмоту, представителей ряда компаний, проводивших регулярные махинации в селе Достук. Исаков та ещё штучка. В прошлом многократно судим, что не помешало ему три созыва подряд быть депутатом айыльного кенеша, а ещё — старостой села.

Из коллективного письма на имя полпреда Каната Джумагазиева:

«Обращаемся к вам с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в нашем селе за последние годы — а именно на беззаконие и безнаказанность, которые творит местный депутат Урустом Исаков, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, связанный с ОПГ, что не помешало ему избираться старостой села и трижды депутатом. Этот Исаков разжигает трайбализм и регионализм, запугивает жителей села и ведёт политику в своих алчных интересах.

Всё крайне обострилось в августе 2021 года, когда арабский фонд выделил большую сумму (какую, нам не сказали) для проведения водопровода. Исаков вместе с бывшим старостой Калчабаевым и другими депутатами от нашего села начали прокладывать трубы без всякого предупреждения и разъяснения жителям, без предоставления документов на проводимые работы. Как потом выяснилось, с нарушениями и несоответствием с проектом. Более того, стали собирать с каждого дома по 3 500 сомов за подключение к водоснабжению. Грозились: если не дадите денег, останетесь без воды. И люди давали деньги в руки этому Исакову. Который, кстати, на тот момент был под домашним арестом по уголовному делу, но суд затягивает рассмотрение больше года.

И вот наконец Исакова заключили под стражу в СИЗО за мошенничество, идут следственные мероприятия. На данный момент сто жителей написали заявления по этому делу на Исакова, а также Исмаилова и Гаипову — депутатов местного кенеша. Проводятся очные ставки, на которые наши жители боятся ходить, так как Исаков пугает их в присутствии сотрудников милиции, что, когда выйдет из СИЗО, расправится со всеми, кто писал заявления на него. Просим серьёзным образом отнестись к нашему обращению, потому что уже потеряли надежду и доверие к правоохранительным органам, в том числе Аламудунскому РОВД, потому что у Исакова много друзей и знакомых в разных структурах».

И подписи: квартальная Зиненко, Айдакеева, Исабекова, Юсупова — активисты.

А в декабре 2021 года жительница Достука Мария Клюкина обратилась к Президенту, послу РФ, председателю Кабмина, главе ГКНБ, министру внутренних дел с просьбой привлечь к уголовной ответственности тогдашнего старосту села Достук Жылдызбека Калчабаева, депутата местного кенеша Урана Исмаилова и того же Урустома Исакова за действия, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства. А всё из-за распрей по поводу некачественной прокладки водопроводной сети и невыносимых условий для жителей села (всё раскопали, раскурочили, разбили, да так и оставили). И как эта троица оскорбляла по национальному признаку, есть видеоматериал.

И не поверите, все адресаты откликнулись. МВД: «Ход рассмотрения материала взят на контроль», прокуратура Чуйской области: «Будет организована тщательная проверка доводов, указанных в обращении», ГКНБ — заместителю прокурора Чуйской области Бейшекееву: «Направляем вам заявление Клюкиной в отношении У. Исакова, Ж. Калчабаева, У. Исмаилова по факту оскорбления, запугивания и угроз на национальной почве», посольство России: «Как нам стало известно, следственной службой МВД по факту возбуждения расовой, этнической, национальной розни начата доследственная проверка в отношении У. Исакова, Ж. Калчабаева, У. Исмаилова», администрация Президента — Министерству внутренних дел: «Направляем на рассмотрение обращение жительницы М. Клюкиной, поступившее в адрес Президента С. Жапарова».

Слушайте, да после такой активной переписки этой сельской мафии должен прийти конец. Хотя бы сейчас, если не пришёл полтора года назад. Это же какой наглой, бесцеремонной возомнила себя шайка-лейка, «по предварительному сговору проводя различные махинации в селе». Просто диву даёшься.

Да, люди на болоте, буквально на поверхностных (лопатой копни) водах выживают как могут, а эти наглецы (слуги народа) банкуют озёрами, водопроводами, людскими мнениями и живут припеваючи. Будем надеяться: до поры до времени — недолго фраер танцевал.

Мария Клюкина, Лариса Зиненко, Аида Айдакеева пришли в редакцию, чтобы рассказать всё, что знают, и порассуждать, как спасти село от этих проходимцев. Надо, безусловно, собрать сход и действовать по типовому уставу айыльного аймака, конечно же, написав свой — села Достук. И постановить, что квартиранты, люди маргинальные, не имеют права избирать и быть избранными в правление, голосовать. А те, кто наделён этими правами, должны действовать по своему уставу.

И пусть хоть один прощелыга объявится и вторгнется в их вотчину со своими махинациями — должна быть охрана (и юридическая, и физическая). В конце концов, над этим селом вволю поизгалялись, пора и честь знать — то есть, по чести, сесть за решётку и надолго.

Геннадий КУЗЬМИН.

P. S. Под каждой махинацией с тендерными вопросами и госзакупками Пригородного айыл окмоту легко видится простенькая схема отмывания государственного бюджета. Объявленный тендер позволяет вносить аванс в бюджет подрядчика, которого потом как бы отстраняют от выполнения работ, и объявляется новый тендер. Выделенные под него средства перекрывают уже проведённые оплаты, и затягивают график проведения строительных работ, наличие расходных статей, связанных с календарностью некоторых видов деятельности (заработная плата рабочих, аренда спецтехники, налоговые отчисления, непредвиденные расходы, связанные с сезонностью, и т.д., позволяют раздувать смету бюджета, за счёт чего закрываются финансовые бреши.)

Особенно легко эту схему проводить в ситуации, когда выигрывающие тендер разные строительные организации представлены одними и теми же людьми. Увеличение сметы против реальных затрат в 7-8 раз здесь элементарно. В случае с Достуком, возможно, расчёт был ещё на то, что, устав от некачественно проведённых работ, жители за свой счёт займутся ремонтом дорог, переделкой некачественно проложенного водопровода и т.д. Соответственно, по прошествии некоторого времени подрядчик может утверждать, что смета на ремонт дорожного покрытия освоена. Стоит понимать, что появление заранее аварийных объектов муниципального характера так же будет позволять закладывать их ремонт в сметы финансового года.

Почему же Пригородный айыл окмоту не хочет формирования, допустим, рыбного хозяйства или же другой коммерческой аренды, хотя нетрудно посчитать, что средняя коммерческая прибыль (даже без учёта 10 потерянных лет) превышает возможную стоимость незаконно трансформированной территории? Ответ также очевиден — сумма арендной платы, налоговые сборы и прочие источники дохода будут совершенно прозрачны и не позволят получать теневые доходы.

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