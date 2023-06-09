Мифическая гора Каф в Центральном Тянь-Шане

Горы в древних мифологиях занимают важное место. Гора выступает как вариация мирового древа, модель Вселенной, в которой отражены все элементы космического мироустройства. Ветхозаветная традиция отмечает целый ряд гор: Синай, где Яхве открыл Моисею десять заповедей, Сион — царская резиденция пророка и поэта Давида, Оливей — трёхвершинная гора, почитавшаяся как местопребывание Яхве, Мориарх — место встречи Давида с ангелом, здесь же построен храм Соломона, Арарат — место причала Ноева ковчега, Геризим и Эбал — горы, отражающие эхом благословения и проклятия, Кармел — символ верности и плодородия.

В Новом Завете Иисус Христос произносит с горы Нагорную проповедь. На горе Фавор Спаситель показался ученикам во всей своей славе. На Елеонской горе Господь предсказывает разрушение храма в Иерусалиме и грядущий конец света. И распятие Иисуса происходит на горе Голгофа.

Горы во все времена считались священными объектами для людей. В античном мире храмы, святилища и жертвенники сооружались на возвышенных местах. Таковы Парфенон в афинском Акрополе, храмы Аполлона и Диониса у подножья горы Парнас, храм Юпитера на Капитолийском холме в Риме и многие другие.

Считалось, что на горах, по крайней мере, таких как индийская Кайласа или греческий Олимп, обитают сами боги. На равнинах культовые сооружения символизировали стилем священные горы — пирамиды и храмы подпирали своими главами небо. Во все века люди с восхищением и благоговением взирали на заснеженные пики гор, взметнувшиеся выше облаков, и покорение вершин было уделом людей сильных физически и духовно.

Осваивая жизненное пространство и расширяя географический кругозор, люди удаляли пределы своей Ойкумены, но всегда ограничивали её океаном или горами.

В персидской мифологии и средневековой исламской космологии горная цепь, расположенная на краю земли, называлась горой Каф. В сакральной географии Персии горой Каф назывался высший пик Кавказа Эльбрус, и в самом названии «Кавказ» сегодня слышится слово «Каф». За ним для персов находились другие миры, а на самой горе Каф обитали ангелы, джинны и пери. Сказочные царства на вершине гор, где происходили волшебные вещи, остаются интригующей темой для бесчисленных сюжетов и сцен в устных народных преданиях, часто упоминаются в сказках «Тысячи и одной ночи», эпосе «Шахнаме» и других произведениях.

Такая гора Каф есть и на кыргызской земле. Она находится в Центральном Тянь-Шане недалеко от восточной оконечности территории Кыргызстана, на границе с Китаем, в хребте Кокшаал примерно в 30 км к западу от пика Победы. Эта вершина, обозначенная на советских топографических картах как пик Куюкапбаши (5588 м), возвышается более чем на 5 000 метров над уровнем моря. На рубеже ХХ века Готфрид Мерцбахер безуспешно пытался исследовать подходы к этому хребту, но убедился в правильности сообщений местных кыргызов, что каньон реки Кей-Кап на подступах к этой горе недоступен большую часть года: кыргызы говорили ему, что река была такой длинной, что никто не мог добраться до её конца и большой ледник и много снега простирались далеко на заднем плане, где виднелись очень высокие горы.

Военный топограф Владимир Рацек в 1940-е годы описал яркую картину местности, которая скрывала эту гору от случайных туристов: «Всего два или три месяца в году возможно преодолеть каньон Кей-Кап, и то только поздней осенью; в остальное время года разливающаяся река, через которую необходимо преодолеть до 40 головокружительных бродов, представляет собой непроходимую преграду, а каньон и перевалы погребены под глубоким снегом, что угрожает схождением лавин… Нет никакого способа обойти Кей-Кап». За рекой Кей-Кап поднимались к небу высокие необитаемые горы. На протяжении веков эта горная местность служила границей между исламской и китайско-монгольской Внутренней Азией, границей, которая ассоциировалась той и другой стороной с краем известного им мира.

Два кыргызских эпических барда начала ХХ века, Кенже Кара и Сагымбай стали первыми, кто засвидетельствовали легендарный топоним Кей-Кап в своём творчестве. Сагымбай знал Кей-Кап как легендарное место, и оно включено в устное повествование отрывка, который мы находим в версии «Манаса»

Сагымбая Орозбак уулу:

Ай качабы жылдыздан,

Айрылып кетип кыргыздан.

Кєйкапта бар канча жан:

Алптар менен алышып,

Дєєгє кыргын салышып,

Пери менен беттешип.

Луна убегает от звёзд

За пределы земли кыргызов.

Кого только нет на Кейкапе:

С великанами надо биться,

С дивами надо сражаться,

С пери вступать в поединок.

Вопрос о том, почему древнее слово «Каф» звучит на Тянь-Шане как «Кап», а на Кавказе как «Кав», следует обратить к лингвистам.

На советских топографических картах высшая точка Центрального Тянь-Шаня в 1944 году получила имя Победы, а вершина пониже рангом в верховьях реки Кейкап стала называться Коюкапбаши. Американский историк Даниэль Г. Приор, профессор университета Майами, США, в статье «Путешествие по горе Каф с примерным нахождением 42° 0′ северной широты 79° 51′ восточной долготы» в журнале Oriente Moderno, Рим, пишет, что первое упоминание о Кейкапе в кыргызском эпосе, да и вообще на кыргызском языке, указывает не только на местоположение горы Каф в Центральном Тянь-Шане, но и на других горных хребтах, окружающих кыргызскую землю. Очевидно, Кенже Кара и Сагымбай, пишет Приор, имели некоторое представление о традиционном значении горы Каф в легендарной земной географии.

В «Киргизско-русском словаре» К. Юдахина топоним «Кейкап» означает «горы, окружающие по краям землю, край света, дальние-дальние страны». И сегодня труднодоступен этот регион Кыргызстана. Но добрососедские отношения с Китаем, на границе с которым возвышается мифическая гора Каф — Куюкапбаши, дают основание видеть перспективы развития этой территории. Здесь сосредоточены крупнейшие в Центральной Азии ледяные массивы, обладающие огромными запасами пресной воды.

Потенциальные запасы энергоресурсов здешних рек — вторые по величине после Нарына. Совместное энергетическое освоение региона станет полезным для обоих соседей — Кыргызстана и Китая. Подземные кладовые полезных ископаемых также ждут своих разработчиков. И, конечно же, это один из немногих уголков планеты, обладающих многими привлекательными качествами для развития туризма.

Ключом ко всему является мирная граница между странами, разделёнными в древние времена мифическими стенами горы Каф.

Владимир ПЕТРОВ, краевед.

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