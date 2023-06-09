Фестивальные маршруты хорошего кино

Художественная лента известного кыргызского режиссёра, народного артиста КР Актана Арым Кубата «Эсимде» с успехом показана в основной конкурсной программе международного кинофестиваля в немецком городе Висбадене. Жюри фестиваля отметило эту талантливую работу специальным призом. МКФ в Висбадене основан более 40 лет назад и представляет весь спектр кинопродукции стран Центральной и Восточной Европы. Фестиваль, находящийся постоянно в контексте обогащения социально-политических проблем, с каждым годом своей активной деятельности всё больше посвящает себя продвижению транскультурных перспектив и решению глобальных проблем в формате диалога Востока и Запада.



Проводимые его дирекцией панельные дискуссии и мастер-классы, серии фильмов и беседы о них, коллективные проекты с другими культурными организациями и учреждениями создают многочисленные и разнообразные возможности для творческого взаимодействия. Фестиваль представляет собой международную платформу для культурного и делового обмена и повышения квалификации деятелей международной киноиндустрии. Германский МКФ играет также позитивную роль первопроходца, когда заходит речь о концептуальных инновациях. Одна из киноценностей МКФ в Висбадене — это реализуемые им проекты виртуальной реальности и фильмы в формате 360о, а также интеграция онлайн-программ.

Отметим также, что картина Актана Арым Кубата «Эсимде» ранее уже удостоена престижных международных кинопризов: «Азиатского Оскара» — высшая награда Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии и Гран-при МКФ «Евразия» в Алматы. Сюжет кыргызского фильма повествует об истории утратившего память старика Зарлыка. После 23 лет скитаний и мытарств на чужбине он возвращается на родину. Картина «Эсимде» — это рассказ о человеческом безрассудстве, её главный герой, потерявший память, — точная метафора трагедии людской сущности. Ключевая мысль всей киноленты — можно ли сохранить нравственность в безжалостном мире манкуртов? В главной роли в фильме выступил сам Актан Арым Кубат, в картине также снялся и его сын, молодой режиссёр Мирлан Абдыкалыков.

Хочется также сообщить и ещё об одном заметном международном успехе молодого кыргызского режиссёра Аманбека Ажымата. Всем памятен успех его короткометражной документальной ленты «Физрук, золото, река» о сельском учителе, добывающем золото в горной реке, поскольку его небольшой зарплаты в школе не хватает, чтобы обеспечить семью. Этот фильм удостоен Гран-при на МКФ студенческих фильмов и киношкол «Бастау» («Начало») в Алматы. И вот пришла добрая весть о международной кинонаграде, которую завоевала новая картина нашего земляка «Воин», получившая Золотой приз на МКФ Meihodo в Японии.

В центре сюжета ленты история о том, как на поле боя раненый солдат теряет сознание, а когда оно к нему возвращается, то воин приходит в себя в уже ином мире. И рядом с ним оказываются вдруг средневековый воин и ещё два солдата времён первой и второй мировых войн. Солдаты разных исторических эпох затевают вдруг нешуточный спор о том, чья из их войн была самой священной. МКФ Meihodo (Международный фестиваль визуальных медиа) является независимым кинофорумом, организованным одноимённой японской корпорацией, работающей над продвижением усилий по сохранению в мире традиционной гуманистической культуры.

Фестиваль также активно занимается поддержкой молодых международных авторов, предоставляя им платформу для культурных дискуссий между кинопродюсерами со всей планеты. Он собирает вместе профессионалов со всей киноиндустрии. создателей и новаторов для обмена знаниями, совместной деятельности над проектами, которые раздвигают границы создания цифрового искусства.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из архивакиногруппы.

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