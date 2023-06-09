«Один пояс — один путь». Диалог с Центральной Азией

Седьмого сентября 2013 года во время своего первого государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете. Тогда же он впервые обнародовал концепцию «Один пояс — один путь» (ОПОП), цели которой — содействие всесторонней открытости и укрепление сотрудничества Китая с другими странами. В этом году ей исполняется ровно 10 лет.

В сердце Азии

С тех пор многие страны мира поддержали эту инициативу, рассчитывая на привлечение иностранных инвестиций и развитие своих экономик. Центральная Азия, будучи культурно, этнически и исторически связанной с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР, занимает важное место в китайской инициативе. Во многом это обусловлено высоким транзитным потенциалом региона и наличием в нём значительных природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, а также минеральных руд. Проект Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), предложенный руководством КНР, нацелен на то, чтобы более тесно связать Центральную Азию с Китаем, создать стратегически важный сухопутный транспортный коридор между КНР и Европой.

Основные компоненты коридоров «Пояса и пути» в Центральной Азии

В ЦА можно выделить следующие проекты и составляющие Экономического пояса Шёлкового пути.

Транзитный коридор «Западный Китай — Западная Европа», проходящий от китайского порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга через Казахстан. На данном маршруте реализованы отдельные автомобильные участки, однако основную роль в наземной перевозке китайских товаров через ЦА играет железнодорожное сообщение. В 2013 г. был достроен 293-километровый участок железной дороги Жетыген — Алтынколь — Хоргос, соединившей Казахстан с КНР. В 2014 г. начал действовать китайско-казахстанский логистический парк в Ляньюньгане, который впервые открыл центральноазиатским государствам выход к Тихому океану.

Транспортный коридор Китай — Казахстан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция — Европа. Частично данный маршрут также связан с Транскаспийским международным транспортным коридором и железнодорожной линией Баку — Тбилиси — Карс. Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан в перспективе станет частью центрального и южного ответвлений ЭПШП через Южный Кавказ, Иран и Турцию в Европу. Считается, что это кратчайший путь от западных районов КНР до портов Персидского залива.

Ценность узбекского участка железной дороги для развития сообщения между КНР и ЦА значительно возросла после открытия в июне 2016 г. Камчикского тоннеля и электрифицированной железной дороги Ангрен — Пап, связавших Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана, а также с железнодорожными системами Кыргызстана.

Автотрассы Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Бишкек — Нарын — Торугарт. В КР в финальную стадию входит сооружение шоссе «Север — Юг», которое призвано сократить расстояние между городами Бишкеком и Ошем, а также способствовать наращиванию транзита китайских товаров в Узбекистан и Таджикистан. В мае 2020 г. Ташкент изъявил желание присоединиться к Четырёхстороннему соглашению о транзитных перевозках между Китаем, Пакистаном, Кыргызстаном и Казахстаном для получения доступа к автомобильной инфраструктуре Китайско-пакистанского экономического коридора и выходу к порту Гвадар.

Газопровод Центральная Азия — Китай включает в себя три параллельные линии, пролегающие по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Протяжённость каждой нитки составляет 1830 км, общая пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Сейчас по магистрали Китай получает более 15% годового потребления газа, при этом более 80% объёма поставок газа в КНР обеспечивает Туркменистан.

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и свободная экономическая зона призваны играть ключевую роль в транзите китайских товаров в Европу. В 2020 г. через Хоргос прошло 4,7 тыс.

поездов Китай — Европа с 3,3 млн т грузов на $26,43 млрд. Рост числа перевозок и стоимости перевезённых товаров составил 38,8 и 58,6% соответственно.

Таким образом, все вышеупомянутые транспортные коридоры и объекты инфраструктуры призваны повысить транзитный потенциал Центральной Азии и нарастить взаимодействие между странами региона и КНР.

Приоритеты инфраструктурной части «Пояса и пути» в ЦА

На сегодня в рамках реализации ЭПШП в регионе особое внимание привлекают проекты четвёртой ветки газопровода Центральная Азия — Китай и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также меры по развитию южных и юго-западных ответвлений Экономического пояса Шёлкового пути из ЦА. В соответствии с межправительственными соглашениями, после ввода в эксплуатацию четвёртой ветки газопровода Центральная Азия — Китай поставки природного газа из Туркменистана в КНР возрастут до 65 млрд куб. м в год, а общая мощность газопровода увеличится до 85 млрд куб. м. Линия D будет проложена от границы Туркменистана по территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Её протяжённость составит около 1000 км, пропускная способность — 30 млрд куб. м газа в год. Уже завершено сооружение первого тоннеля таджикского участка газопровода.

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан интересна с точки зрения развития ЭПШП и прокладывания альтернативных сухопутных транспортных путей в Западную Азию и Европу.

Большие вложения

В Казахстан направляется около 62% капиталовложений КНР в регионе — 24 и 13% инвестиций в нефтяную и газовую отрасли страны соответственно. В 2016 г. Астана и Пекин заключили соглашения по 51 совместному инвестиционному проекту на сумму $26 млрд в самых разных направлениях.

С 2017 г. фиксируется рост инвестиционной активности КНР в Узбекистане: в середине мая указанного года Пекин и Ташкент подписали пакет экономических соглашений на общую сумму $23 млрд, ориентированных на расширение сотрудничества стран в газохимической отрасли и гидроэнергетике.

Китайская экономическая деятельность в Кыргызстане, где страна уже стала крупнейшим инвестором, направлена на улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры двух государств. Финансовые вливания позволили связать между собой северный и южный регионы страны. Кроме того,

республика является важнейшим перевалочным пунктом для китайских товаров в Таджикистан и Узбекистан.

В Таджикистане КНР активно инвестирует в гидроэнергетику, цементное производство, обрабатывающую промышленность, а также в сельское хозяйство. Традиционно китайские инвестиции в сфере гидроэнергетики направлялись на создание гидроэлектростанций преимущественно средней мощности.

Цифровой караван

Цифровой шёлковый путь (ЦШП) является важной опорой Экономического пояса Шёлкового пути. Страны ЦА находятся на начальном этапе цифровизации своих экономик и государственного сектора. Вслед за углублением торгового и инвестиционного взаимодействия КНР и стран ЦА под эгидой Экономического пояса Шёлкового пути с 2017-2018 гг. наблюдается устойчивое сопряжение Цифрового шёлкового пути со стратегиями цифровой трансформации республик. Идёт быстрый рост трансграничной торговли, развитие сотрудничества в подготовке специалистов и обмен опытом в сфере ИКТ. В рамках ЦШП намечены проекты в области цифровизации и информатизации работы инфраструктуры, правительственных органов и системы образования. Взаимодействие ЦА с КНР в сфере электронной экономики позволит государствам региона расширить экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также сделает их более привлекательными для туристов.

Экономика в цифрах

Высокие темпы роста подтверждаются международными организациями. Так, агентство Reuters сообщило, что в 2023 году МВФ ждёт роста экономики республик ЦА на уровне 4,2%. В прошлом году, по оценке МВФ, рост превзошёл первоначальные прогнозы. А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз экономического роста в 2023 году для этих стран до 5,2%. По оценке ЕБРР, экономика региона продолжит расти на 5,4% в 2024 году — в частности, благодаря увеличению экспорта товаров и оживлению контактов с Китаем.

Торгуют все!

Торговля Китая с ЦА за первые четыре месяца 2023 года выросла на 37,4% в годовом исчислении (данные Главного таможенного управления КНР). В 2022 году товарооборот составил $70,2 млрд (сведения Министерства торговли КНР). В прошлом году Китай импортировал на 50% больше сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из ЦА, а экспорт в них машиностроительной и электронной продукции увеличился на 42%. К концу 2022 года объём прямых инвестиций Китая в регион достиг почти $15 миллиардов.

Выход на мировой рынок

Инициатива способствует не только взаимосвязи между странами, расположенными вдоль маршрута, но и региональному экономическому развитию в целом, особенно в ЦА, не имеющей выхода к морю. Грузовые поезда маршрута Китай — Европа и международная логистическая база в порту Ляньюньган помогли странам ЦА открыть двери к мировым рынкам.

Жители региона весьма позитивно относятся к инициативе, поскольку приходит понимание, что «Один пояс — один путь» не только способствует экономическому развитию региона, но и улучшает условия жизни населения, обеспечивает лучшую инфраструктуру, даёт больше возможностей для трудоустройства. К тому же, в основу внешней политики, проводимой Китаем, заложены такие принципы, как развитие добрососедства, невмешательство во внутренние дела, уважительное отношение к культуре и традициям народов. В настоящее время КНР строго придерживается международного права, не нарушая его и уважая суверенитет других государств. Китай и впредь намерен укреплять качественное сотрудничество сторон в рамках инициативы «Один пояс — один путь», ведь регион в целом и каждая республика в отдельности от этого окажутся только в выигрыше.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

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