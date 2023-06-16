Наши спасатели готовы к работе днём и ночью

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии чествования спасателей страны, где выступил с поздравительной речью.

«Уважаемые участники церемонии! Уважаемые спасатели!

Мы все собрались на торжественном мероприятии, чтобы поблагодарить за героизм и отвагу наших самоотверженных спасателей, спасших человеческие жизни от гибели в разгар страшной катастрофы — землетрясения. Все мы знаем, что в начале февраля этого года из-за землетрясения в нескольких регионах Турции рухнули многоэтажные дома, погибли тысячи наших турецких братьев и сестёр, а весь мир оказался потрясён этим стихийным бедствием. Волевой турецкий народ прошёл через тяжёлое испытание. Да упокоятся наши братья с миром, погибшие в том трагическом землетрясении. Дай Бог терпения турецкому народу.

Кыргызская Республика оказалась в первых рядах тех, кто протянул руку помощи в столь сложной ситуации. В день землетрясения 67 наших спасателей немедля выехали в Турцию, следом за ними ещё 110 спасателей добрались до эпицентра землетрясения и пришли на помощь с особым чувством братства. От имени всего кыргызского народа хотим выразить благодарность нашим сыновьям, которым передалось великодушие, щедрость и честь от нашего предка Манаса Великодушного. Хочу особо отметить неустанный труд наших спасателей, проводивших поисково-спасательные работы в опасном очаге этого землетрясения. Наши юноши-спасатели в период отчаяния турецкого народа пришли им на помощь, спасая их близких из-под завалов, показали пример высокой человечности.

Как известно, через 13 дней, точнее, через 296 часов, наши спасатели нашли под развалинами целую семью, где почти уже не было живых людей, и спасли жизнь троих. За 15 дней они из-под завалов спасли восемь человек и достали тела 198 погибших, передав их родным. Такие события, удивившие многих, будут почитаться турецким народом и впишутся в страницы истории обоих народов. Храбрость и великий труд кыргызских спасателей — гордость нашего народа, и это станет большим примером для наших будущих поколений!

Пока наши спасители пытались спасти хотя бы одного человека, тысячи сыновей и дочерей нашей Родины твердили: «Мы с тобой, Турция!», готовые помочь в случае необходимости. Кыргызстанцы не могли сидеть на месте равнодушными, желая помочь, собирали любую помощь, чтобы отправить её братскому турецкому народу. Выражаю также огромную благодарность всем кыргызстанцам, не проявившим безразличие на такое тяжёлое испытание.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы свидетели того, что МЧС страны выполняет свои задачи на высоком уровне. В течение шести лет возглавляет исполком Международной организации гражданской обороны, в состав которой входит не только Кыргызская Республика, но и другие 60 стран мира. Репутация министерства на международном уровне растёт, ежегодно горноспасатели и водолазы из десятков стран приезжают в арчово-сосновые горы нашей страны, посещая кыргызскую жемчужину — Иссык-Куль, учатся у наших специалистов и совершенствуют свой опыт.

Если продолжить тему экологии нашего Иссык-Куля, то в этом году водолазы МЧС взялись за очистку дна озера от мусора и рыболовных сетей браконьеров. Несмотря на сложность задачи, менее чем за четыре месяца наши водолазы сняли около 96 тысяч метров сетей и очистили озеро от около 6 тонн мусора. Эта работа всё ещё продолжается.

Уважаемые спасатели, хотим ещё раз выразить огромную благодарность за ваш ответственный и самоотверженный труд, у вас непростая и почётная профессия. У нашего народа есть большая уверенность в том, что вы готовы изо дня в день, днём и ночью спасать человеческие жизни в различных ситуациях и предотвращать возможные стихийные бедствия!

Да избавит Всевышний кыргызский народ от бедствий, и пусть мы будем жить в согласии, достатке и мире!»

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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