Процесс продолжается

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
По итогам подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.
Дата публикации: 14:57, 19-06-2023
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