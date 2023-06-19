Процесс продолжается

В Душанбе состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.



По итогам подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

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