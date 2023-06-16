Форум глобального масштаба

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев принял участие в ХХVI Петербургском международном экономическом форуме, где выступил с речью.

Как отметил министр, за годы своего существования Петербургский международный экономический форум значительно расширил свои границы, превратившись в крупнейшее экономическое мероприятие Российской Федерации глобального масштаба, которое служит площадкой для глобальных диалогов. Форум открывает Кыргызской Республике отличную возможность представить себя на международной арене и расширить взаимовыгодное сотрудничество с партнёрами. Он выразил российской стороне признательность за гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия.

Министр подчеркнул, что сформировавшиеся экономические связи между странами, а также принятые меры для развития взаимного доверия и механизмы в рамках ЕАЭС сегодня позволяют налаживать партнёрство по таким направлениям, как сельское хозяйство, лёгкая промышленность, энергетика и другие.

Эти установившиеся связи стали фундаментом для сотрудничества и совместных усилий во многих областях.

Благодаря этому наши страны развивают взаимную торговлю, реализуют инвестиционные проекты, сказал он.

Отметим, доля российских прямых иностранных инвестиций за прошедшие два года в общей структуре выросла с 2,5% до 15%, составив около $150 млн. В разрезе отраслей львиная доля российских ПИИ пришлась на обрабатывающую промышленность. В целом общий объём российских инвестиций в Кыргызскую Республику за два последних года составил около $5 млрд, или около трети всех иностранных инвестиций в экономику страны. Товарооборот между странами в 2022 году показал рекордные $3,2 млрд и в сравнении с 2021 г. увеличился на 41%, в т. ч. экспорт — в 2,5 раза ($963,6 млн), а импорт — на 19%

($2 271 млн). Динамично развивающиеся между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией торгово-экономические отношения способствовали и ускорению экономического роста в нашей стране. Так, по итогам 2021-2022 годов рост экономики составил 6,2 и 7 процентов соответственно. В частности, в 2022 году положительная динамика сложилась за счёт роста в таких секторах, как промышленность, сельское хозяйство и услуги.

В среднесрочном периоде мы продолжим поддерживать столь высокие темпы роста, в том числе и через взаимовыгодное сотрудничество с российскими компаниями. Министр обратил внимание участников форума на то, что в 2021-2022 годах провели реформу налогового законодательства, адаптировали его под потребности бизнеса и инвесторов. Так, создан самый либеральный налоговый режим в регионе. Например, НДС составляет 12 процентов, налог на прибыль и подоходный налог — 10 процентов. Кроме того, экспортёры получают возможность возврата НДС, что существенно снижает стоимость товаров. Освобождены от НДС проекты по производству и поставке электробусов. А для субъектов предпринимательства Парка высоких технологий и в сфере электронной коммерции введён специальный налоговый режим на деятельность.

Инвесторы и предприниматели могут выбрать любой налоговый режим, предусмотренный Налоговым кодексом в соответствии с целями и задачами бизнеса. В рамках инвестиционных соглашений, заключённых с Кабинетом министров, применяются нормы инвестиционного соглашения.

Продолжая тему инвестиционной привлекательности, министр отметил, что в стране проработана и действует либеральная законодательная база в отношении защиты прав иностранных инвесторов.

Инвесторам, вкладывающим капитал в приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, работающим на определённых территориях республики, предоставляются льготы и преференции. Для предприятий реального сектора в Кыргызстане самые выгодные тарифы на электроэнергию — от 3 до 7 центов/кВт.ч. В среднесрочном и долгосрочном периоде, когда роль доступной энергии станет играть всё большую и большую роль, наша страна начинает реализацию ряда проектов в сфере гидроэнергетики, где мы могли бы успешно сотрудничать.

Министерства энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали в январе текущего года дорожную карту по строительству инфраструктуры и объектов подготовительного этапа и актуализации ТЭО Камбаратинской ГЭС-1 — одного из самых перспективных и значительных гидроэнергетических проектов в рамках региона. Важным направлением в реализации зелёной повестки министр отметил строительство малых и средних ГЭС. Усилиями государства и бизнеса уже начато возведение 50 малых и средних ГЭС.

Проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии мощностью 1 600 мегаватт, запустят до конца этого года. Ожидается интенсивное вовлечение бизнеса в проекты в сфере возобновляемых источников энергии и внедрения новой экономической модели зелёной стратегии. У нас есть портфель готовых инвестиционно-привлекательных энергетических проектов, и мы рассчитываем на интерес к ним российских и зарубежных партнёров. Мы готовы к сотрудничеству, в том числе и на условиях государственно-частного партнёрства, с применением новейших технологий и опыта, сообщил министр.

Используя географическое положение, Кыргызстан выступает в роли торгового хаба и транспортного коридора из Китая в Россию и другие страны региона. В частности, сейчас прорабатываются вопросы по расширению пропускной способности пограничных таможенных пунктов между Кыргызстаном и КНР.

Маркетплейс Ozon выстраивает собственную логистическую инфраструктуру в Кыргызстане, чтобы упростить отечественным продавцам выход на российский рынок и обеспечить оперативную доставку товаров. В рамках развития международного бизнеса Ozon запустил сортировочный центр в Бишкеке.

На сегодня запущено строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая выведет на новый уровень транспортную доступность экономики Кыргызстана. Стоимость данного проекта оценивается в $3-5 млрд. Министр пригласил российских и иностранных инвесторов участвовать в весьма выгодных и привлекательных национальных мегапроектах в энергетике и строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Для бесперебойной работы российских, отечественных и иностранных компаний существуют кредитные линии Кыргызского-Российского фонда развития с капиталом в $500 млн. Данный фонд сопровождает и готов сопровождать российский и иностранный бизнес в нашей республике. И с недавних пор кредитную линию для кыргызских и российских компаний открыл Газпромбанк на $500 млн. В рамках сотрудничества в скором времени к нам приедут автомобили скорой помощи, спецтехника КамАЗа и др. Кроме того, Кыргызско-Венгерский фонд развития, Кыргызско-Узбекский фонд развития предлагают выгодные кредитные линии от 1,5% и выше.

Согласно индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, позиция Кыргызстана в прошлом году улучшилась со 110 до 90 места среди 140 стран мира. Международное издательство Lonely Planet включило Кыргызскую Республику в пятёрку лучших стран для путешествий. По версии популярного британского издания The Guardian, Кыргызстан возглавил список 12 рекомендуемых мест для посещения. Также предлагаем инвестировать в Кыргызстан в такие инфраструктурные проекты, как: строительство четырёх и пятизвёздочных отелей; горнолыжных комплексов и курортов; туристских сервисных центров в регионах; этно-комплексов и глэмпинг-отелей.

Говоря о лёгкой промышленности, министр сообщил о наибольшем удельном весе (80%) швейной индустрии. Порядка 90% изделий экспортируется, в первую очередь в страны ЕАЭС. В данном секторе у нас созданы наиболее привлекательные условия как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Так, упрощённая система налогообложения предусматривает право уплаты субъектами швейной и текстильной отраслей единого налога в размере 0,25% в течение периода до 1 января 2027 года. В республике принимаются меры по реализации крупных проектов в сфере лёгкой промышленности, которые позволят выйти отрасли на новый уровень, появится возможность производить крупные заказы и привлекать бренды.

В Чуйской области открыт «Технополис» площадью 40 га, где предполагается разместить около 40 предприятий с количеством работающих порядка 5 000 человек. На территории «Технополиса» разместят не только швейные предприятия, но и предприятия по производству трикотажной одежды, меховых изделий, обуви, аксессуаров и фурнитуры, красильное производство. Кроме того, планируется создать промышленный парк текстильно-швейного производства на 7 000 рабочих мест на территории 25 гектаров земли поэтапно.

Кыргызстан всегда был и остаётся открытым для иностранных инвестиций. Мы стремимся создать благоприятную инвестиционную среду, где добросовестные инвесторы могут успешно воплотить свои инициативы и реализовать проекты. Мы готовы полностью поддерживать их усилия и предоставлять максимальную помощь в их реализации, подчеркнул министр и сообщил, что Кыргызстан гарантирует защиту инвестиций и создаёт условия для их надёжной и безопасной работы. Мы придаём высочайшую важность правовому регулированию и соблюдению международных стандартов в сфере инвестиций. Наше правительство активно работает над улучшением инвестиционного климата, упрощением процедур и снижением административных барьеров для инвесторов. Кыргызстан располагает широким спектром инвестиционных возможностей в различных отраслях, включая энергетику, туризм, сельское хозяйство, информационные технологии и многое другое. Мы приглашаем вас исследовать и использовать потенциал нашей страны для развития вашего бизнеса и достижения взаимовыгодных результатов. «Уверен, что совместные усилия российского бизнеса и Кыргызстана могут привести к созданию новых рабочих мест, развитию экономики и процветанию обеих стран. Мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному партнёрству и призываем вас принять активное участие в инвестиционных проектах в нашей стране», — в завершение отметил Д. Амангельдиев.

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