Конституция Узбекистана: оправдать ожидания людей

В стране реализованы масштабные реформы по устойчивому развитию экономики, всесторонней поддержке предпринимателей, защите частной собственности, реформированию налоговой системы, созданию благоприятной деловой среды для представителей бизнеса.

За последние семь лет проведена весомая работа по обеспечению человеческого достоинства, повышению уровня жизни населения, либерализации социальной и экономической жизни, обеспечению открытости и прозрачности. В результате коренным образом изменился облик наших сёл и махаллей, произошли большие преобразования в обществе.

В частности, в сферу экономики внедрены современные механизмы налоговой политики, коренным образом пересмотрена бюджетная, упорядочена денежно-кредитная системы. Благодаря масштабным реформам, осуществлённым в экономической и социальной сферах, наша страна стала открытой миру и убедительно продемонстрировала свой потенциал.

Либерализация валютного рынка стала одним из важнейших шагов в устранении системных проблем и структурного дисбаланса в экономике. В целях проведения налогово-бюджетной политики в соответствии с экономическими реформами и эффективного распределения бюджетных средств были приняты Налоговый и Бюджетный кодексы в новой редакции.

Также в последние годы государственный бюджет принимается в виде закона. На законодательном уровне внедряются правовые нормы, обеспечивающие достаточно гибкие условия управления рисками и внешними воздействиями, совершенствуются фискальные правила.

За последние семь лет принято 14 новых законов, направленных на правовое согласование налоговой, бюджетной, денежно-кредитной политики и других экономических процессов. Девять законов утратили силу. Также внесено 273 изменения и дополнения в 50 действующих законов. Всё это служит ускоренному развитию экономики.

Разумная налоговая политика

Реализуемые в стране экономические преобразования призваны создать широкие условия для деятельности субъектов предпринимательства, стимулирования экономической активности за счёт совершенствования налогов и повышения экономической мощи государства. Несомненно, высоки роль и значение налоговой системы в достижении этих целей.

В связи с этим в последние годы в стране проводится масштабная работа по снижению налоговой нагрузки, предоставлению налоговых льгот субъектам предпринимательства, преференций для налогоплательщиков.

За счёт отражения в законах норм, связанных с совершенствованием налоговой политики и упрощением налогового администрирования, значительно снижена налоговая нагрузка. Уменьшение налоговых ставок предоставило широкие возможности для дальнейшего развития предпринимательства.

Более низкие налоги позволили предпринимателям сократить свои расходы, увеличить инвестиции и расширить бизнес. К примеру, объём инвестиций в основной капитал за последние шесть лет увеличился почти в четыре раза, объём децентрализованных инвестиций в его составе постоянно растёт. В настоящее время их доля в общем объёме инвестиций достигла 85 процентов.

Примечательно, что снижение налоговой нагрузки стимулирует предпринимателей к реализации новых бизнес-инициатив. Тот факт, что в нашей стране за 2018-2022 годы было вновь создано более 424 тысяч малых предприятий и микрофирм, и что 67,2 процента экономически активного населения занимается малым бизнесом и частным предпринимательством, является наглядным подтверждением того, что предпринимательство стало ведущей силой экономики.

В результате упрощения налоговой системы и сокращения бюрократических процессов стало проще вести бизнес. Были значительно снижены затраты на соблюдение налогового законодательства. Ставка налога на добавленную стоимость снижена до 12 процентов. Дивиденды, полученные от акций иностранных инвесторов, освобождены от налога на прибыль сроком на три года. Это расширило возможности зарубежных бизнесменов, работающих в нашей стране.

И это ещё не всё. Стремительно осуществляются процессы перехода от чрезмерного администрирования к непрямым методам управления, основанным на принципах свободного рынка, в координации бизнеса со стороны государства.

В правовых документах упразднено 500 функций государства по регулированию бизнеса, 70 — передано частному сектору на основе государственно-частного партнёрства и аутсорсинга. 132 лицензии и разрешения были упразднены, а по 33 внедрён уведомительный порядок.

Совершенствуется законодательство, направленное на резкое сокращение участия государства в экономике и создание в ней условий свободной конкуренции. В частности, законопроект «О конкуренции» обсуждён и одобрен палатами парламента. Принятие и вступление закона в силу послужит обеспечению равноправия участников рынка и формированию здоровой конкурентной среды на товарных и финансовых рынках.

Реформы в банковской системе

Активные реформы в экономической сфере осуществляются в рамках Стратегии развития нового Узбекистана, которая была разработана исходя из мнений нашего народа. В частности, на основе международной практики проведена масштабная работа по внедрению передовой банковской системы и укреплению конкурентной среды в отрасли. В связи с этим принята национальная стратегия реформирования банковской системы и началась трансформация коммерческих банков.

В этом процессе правовая основа применения пруденциальных мер в системе банковского контроля основана на повышении уровня капитализации и депозитной базы банков, расширении участия коммерческих банков в перспективных инвестиционных проектах, обеспечении устойчивости банковской системы и управлении рисками в соответствии с требованиями международных организаций и международных финансовых институтов.

Широкие возможности для предпринимателей

Для создания равных условий для предпринимателей внесён ряд изменений и дополнений в законы по развитию бизнеса, устранению административных препятствий, упрощению разрешительных процедур, расширению возможностей предпринимателей в использовании финансовых ресурсов, обеспечении неприкосновенности прав частной собственности. В результате реформ, направленных на улучшение бизнес-среды, в последние пять лет количество хозяйствующих субъектов достигло 479 тысяч, или почти удвоилось.

В целях повышения привлекательности экономики Узбекистана проводится дальнейшая либерализация отношений с зарубежными торгово-экономическими партнёрами. Отменены таможенные пошлины на более чем семь тысяч наименований сырья и товаров, необходимых инвесторам. Для выхода на новые зарубежные рынки ускоряется процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

В нормативных документах усилена защита прав иностранных предпринимателей и инвесторов.

Усовершенствована правовая база по упрощению условий покупки недвижимого имущества, въезда-выезда и проживания в Узбекистане. В законодательстве отражено, что любые неясности между инвесторами и госорганом должны решаться в пользу субъекта бизнеса.

Такие возможности и гарантии, предоставляемые иностранным инвесторам, дают свои результаты. Объём иностранных инвестиций в нашу страну за год достиг 10 миллиардов долларов, или увеличился в три раза по сравнению с 2017 годом.

В недавно принятой Конституции в новой редакции усилены правовые основы для дальнейшей либерализации экономики, открытия широкого простора для бизнеса, создания здоровой конкурентоспособной среды для свободной деятельности предпринимателей и гарантии защиты прав частной собственности.

Внесение в Основной закон ряда новых норм служит восполнению правовых пробелов в полноценном функционировании рыночных механизмов в экономике, формировании здоровой конкурентной среды на товарных и финансовых рынках, обеспечении свободы предпринимательской деятельности.

Только один пример: в статье 1 Основного закона определено, что Узбекистан — социальное государство. Это требует введения в национальное законодательство ряда новых правовых критериев. Потому что принцип «Социальное государство» подразумевает проведение государственной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В последние годы налажена народная налогово-бюджетная политика, обеспечивающая достойную жизнь всех слоёв населения. Прежде всего это выражается в ряде мер по дальнейшему повышению открытости и прозрачности бюджетных процессов, усилению общественного контроля за расходованием бюджетных средств.

Статьёй 148 Конституции в новой редакции определено, что процедуры формирования и исполнения государственного бюджета Республики Узбекистан осуществляются на основе принципов открытости и прозрачности. Реализация данной статьи способствует дальнейшему укреплению правовой базы обеспечения открытости бюджетного процесса.

Публикация актуальной информации о бюджетном процессе позволит обеспечить права граждан на получение информации, а также предотвратить коррупцию. Вместе с тем портал «Открытый бюджет», проекты «Инициативный бюджет», «Мой путь», «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля», приоритетное выделение бюджетных средств на объекты, служащие благосостоянию населения, и активное участие граждан в процессе обеспечения эффективности их механизмов будут и дальше совершенствоваться.

Отражение ряда норм о гарантиях обеспечения свобод предпринимательства в Основном законе, дальнейшее углубление комплексных реформ в данной сфере служат внедрению правовых механизмов, исключающих вмешательство или воспрепятствование предпринимательской деятельности извне, неправомерные ограничения свободного использования ими своего имущества и средств.

Часть вторая статьи 67 Основного закона гласит, что предприниматели в соответствии с законодательством вправе осуществлять любую деятельность и самостоятельно выбирать её направления. Эта новая норма определяет права предпринимателей самостоятельно выбирать направления деятельности, расширяет возможности предпринимателя вести деятельность, не запрещённую законом, во всех сферах и отраслях экономики.

Собственность — экономическая основа общества

По мере углубления реформ в последние годы стало заметным наличие правовых пробелов в законодательстве о праве собственности и её правовой защите.

В качестве важного условия свободы предпринимательства часть третья статьи 65 Конституции гласит: «Собственник не может быть лишён своего имущества иначе как в случаях и в порядке, предусмотренных законом, и на основании решения суда», что требует пересмотра соответствующих норм о правах собственности в ряде законов, в том числе «О собственности в Республике Узбекистан», «Об объектах интеллектуальной собственности», «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», и других правовых документах.

Учитывая, что неприкосновенность собственности является одним из основных требований для привлечения инвестиций, важное значение в законодательстве имеет полноценное формирование правовой базы, обеспечивающей стабильность и надёжность деловой среды.

Для обеспечения развития экономики на принципах свободного рынка в части первой статьи 65 Конституции закреплена обязанность государства создавать условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции.

Реализация этой нормы соответствует принципу свободного развития экономики и предполагает, что, ограничивая участие государства в экономике, создаются все условия и возможности для свободного развития и честной конкуренции предпринимателей на рынке. Также обязанности государства по созданию условий для добросовестной конкуренции, определённые настоящей статьёй, заключаются не только в предотвращении неконкурентных действий на товарных и финансовых рынках, но и в обеспечении выхода на рынки новых участников. Помимо этого, совершенствуется правовая база по борьбе с недобросовестной конкуренцией и защите прав потребителей.

Новые задачи в законотворчестве

Конституционные принципы экономических реформ важны по той причине, что они направлены на повышение предпринимательской активности в экономике, реализацию целей и задач устойчивого развития общества при эффективном использовании имеющихся ресурсов и потенциала.

В свою очередь обязательства государства по обеспечению экономического роста, социального развития и внедрению эффективной системы социальной защиты населения ставят перед государством ряд новых задач.

Наиболее важные из них:

— обеспечение занятости населения в регионах и снижение уровня бедности;

— закрепление в законодательстве норм, способствующих повышению инвестиционной привлекательности национальной экономики;

— совершенствование нормативно-правовой базы, позволяющей направлять прямые иностранные инвестиции и современные технологии в национальную экономику и в сферы, производящие экспортную продукцию, а также продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Также одним из важных условий устойчивого экономического роста является постепенное снижение уровня инфляции при обеспечении макроэкономической стабильности, обеспечение качественного выполнения мер, направленных на то, чтобы дефицит государственного бюджета и государственный долг не превышали указанные лимиты в рамках Закона «О Государственном бюджете».

Это необходимо, потому что меняющиеся условия в мировых политических и экономических процессах требуют учёта правовых норм, позволяющих повысить гибкость реформ на законодательной основе.

Кроме того, на основе международной практики ведётся работа над законопроектами, направленными на внедрение передовой банковской системы и укрепление конкурентной среды в отрасли. При этом самостоятельность банков, повышение уровня капитализации и потенциала ликвидности, расширение участия коммерческих банков в перспективных инвестиционных проектах, внедрение исламских банковских услуг требуют формирования и совершенствования нормативно-правовой базы.

Гарантия свободы предпринимательства в Конституции, чёткое определение обязанностей государства по созданию здоровой конкурентной среды, защите имущественных и иных прав граждан в соответствии с законом повышают доверие народа к государственной политике и реформам, направленным на реализацию принципа социального государства. Теперь необходимо внедрить в нашу жизнь правовые критерии и принципы, определённые в Основном законе в данном направлении.

Шарофиддин Назаров, председатель Комитета Законодательной палаты

Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам, доктор экономических наук.

Автор: -