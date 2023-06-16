Неразрывная связь с родными пенатами: 40 лет спустя

Тогда, в далёком 1983-м, Фрунзенский финансово-экономический техникум выпустил в новую профессиональную жизнь очередной курс специалистов. Вот именно для этих выпускников стало доброй традицией собираться каждые пять лет в стенах родного учебного заведения. Несмотря на работу, семейные обстоятельства, расстояния, не одна группа, а целый дружный курс находит время, чтобы повидать однокурсников, вспомнить молодость, первую любовь, вдоволь посмеяться и немного погрустить о безвозвратно ушедшей молодости.

— Встреча однокурсников — это встреча с нашей юностью, — делится впечатлениями Минара Суйналиева. — Для того чтобы вновь воссоединиться хоть на один день, сокурсники приезжают из разных регионов Кыргызстана и зарубежья. Сегодня в стенах техникума встретились 220 человек, все они работают в различных отраслях экономики и финансов на разных должностях.

Сама Минара Мырзабековна окончила техникум по специальности «Бюджетный учёт». Сейчас работает в Счётной палате Кыргызской Республики главным государственным инспектором. Её стаж 40 лет. Многие сокурсники работают по своей специальности: главные бухгалтеры, экономисты, финансисты.

Сейчас уже Бишкекский финансово-экономический техникум имени Алиаскара Токтоналиева, которому в этом году исполнится 92 года, выпускает новых профессионалов по девяти специальностям, куда входят бухгалтерский и финансовый учёт, логистика, налоги и налогообложение и другие. Его диплом имеет в республике особенную ценность, ведь у преподавателей большой опыт и знания, которыми они делятся с молодым поколением. Поэтому выпускники техникума без работы не остаются.

Минара Мырзабековна с сокурсниками особенно тепло вспоминают моменты учёбы. Три года упорного труда, постижения новых знаний и навыков. Поблажек никто не давал, требовали жёстко. Хочешь учиться — делай, что говорят преподаватели, а не хочешь — дверь всегда открыта! Сейчас, спустя 40 лет, выпускники благодарят преподавателей за строгость. Благодаря их твёрдости из молодых неопытных ребят выросли специалисты высокого класса.

— Знаете, а мы ведь всегда уважали и ценили наш второй дом, наш техникум. Помнится, мы вышли на учёбу после каникул, а в здании сделали ремонт, пол застелили паркетом. Так мы из дому приносили тапочки и ходили в них на занятия, чтобы не повредить новый паркетный пол, — вспоминает Минара Суйналиева.

А как же новое поколение? Довольно ли своим выбором? Учащийся первого курса бухгалтерского учёта Гияз Эркинбеков не жалеет, что поступил именно в этот техникум. От преподавателей в восторге. Говорит, все строгие, хорошо преподносят новый материал, мало «воды». Учёба достаточно насыщенная. Гияз с нетерпением ждёт следующего учебного года.

Гульмайрам Сариева и Эльмира Касмалиева никак не могут наговориться. Ещё бы! Ведь женщины не виделись целых 35 лет. Почему-то особенно вспоминают момент, когда после окончания техникума их отправили на поля собирать картошку. Было весело! Юные выпускницы бухгалтерского учёта сельского хозяйства пели песни, обсуждали мальчиков и строили планы на будущее. О выпускниках мужского пола стоит сказать отдельно. Конечно, в сфере финансов их немного. Например, в той же группе бухгалтерского учёта сельского хозяйства всего четверо. Но они нисколько не уступали в знаниях девчонкам.

Таалай Рыспаев вспоминает, что 90% учениц женского пола. Выбор большой! А главное — с ними всегда весело. Несмотря на то что мужчина не пошёл работать по специальности, техникум он вспоминает как важнейшую базу знаний, которую получил в его стенах:

— Сегодня для меня радостный день. Мы встречаемся как братья и сёстры. Хоть и не всех узнаём, но, поговорив, сразу вспоминаем кто есть кто, смеёмся, обнимаемся. Я выбрал в профессии другую направленность, сейчас специалист по горной промышленности. Но своих однокурсников очень люблю и, пока жив, стану встречаться и дальше.

Директор техникума Айбек Кулунтаев с удовольствием встречает выпускников в стенах своего заведения. Он с удивлением отмечает, что именно курс 1983 года выпуска каждые пять лет дисциплинированно собирается в стенах родных пенатов. Но, как бы грустно это ни звучало, с каждым годом количество выпускников того курса сокращается. Жизнь вносит свои коррективы. Поэтому на каждой встрече сокурсники вспоминают тех, кто не пришёл. Вот и сейчас на экране фотографии и минута молчания… Но что же делать? Такова жизнь. Остаётся только вспоминать и радоваться таким ценным сердцу встречам со ставшими родными сокурсниками отчего техникума.

Особой радостью для выпускников ознаменовалась встреча со своими преподавателями. Хоть и прошло 40 лет, но они всё равно помнят каждого ученика поимённо. А выпускники, как раньше, волнуясь, вручают букеты тем, кто вывел их в жизнь и научил самому главному. Быть человеком и хорошим специалистом!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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