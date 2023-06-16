Вдохновение от номадов

«Nomad: Black & White» — так ёмко и точно казахский мастер живописи Батухан Баймен назвал экспозицию своей масштабной выставки (автор представил на ней вниманию кыргызстанцев около 70 графических композиций). Батухан живёт и трудится в Шымкенте, где успешно окончил в своё время художественно-графический факультет пединститута, некоторое время он занимал пост главного художника Шымкентского совета градостроительства. Художник неоднократно становился участником республиканских, союзных и международных выставок и вернисажей. Его персональные собрания прошли во всех крупных городах Казахстана, а также в Германии, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, на Кипре и в других странах.

В Бишкеке художник представил свои новые работы, созданные им за последнее время. Следует отметить, что в этот творческий период Б. Баймен творит преимущественно в большом формате. Он использует ткань вместо листа бумаги. И на этот раз Б. Баймен остался верен себе, своей человеческой и художественной сути, но сохраняет при этом технику линогравюры. Для создания необычного художественно-образного решения казахский график выбирает для воплощения глубокие по философскому замыслу и сложные в композиционном построении темы произведений. Батухана отличает предельно чёткое, требовательное отношение к своему искусству, поэтому его творчество глубокое и очень искреннее по накалу заложенных чувств и эмоций. Оно не только притягивает и впечатляет, но и заставляет зрителя искренне сопереживать одновременно с художником.

Его полотна, представленные в Бишкеке, обращены к вечным ценностям, они многогранны и воплощают широкий спектр тем. Этим, собственно, график и покоряет почитателей изоискусства в родном Казахстане и далеко за его пределами. Прежде всего бросаются в глаза собственное видение и индивидуальный творческий почерк художника. Свой тематический и осознанный выбор он останавливает на древней и современной истории Казахстана. Автор отражает в своих художественных линогравюрах историю древних тюрков, не сравнимый ни с чем неповторимый мир номадов. Весьма своеобразная структура его графических композиций наполнена метафорой, символикой, сюжетной аллегорией. Часто его работы объединены в тематические сериалы.

Он умеет найти для каждой воплощаемой им темы образный художественный язык. Если остановиться на сериях из экспозиции «Тюрки», «Кочевники», «Великая степь», «Сон Абылай хана», «Тупик», «Умай эне», «Последний номад», «Осман батыр», «В погоне за славой», «Звериный стиль», «Победитель», «Геноцид», то можно отметить, что в полотнах явно присутствует проницательный, мудрый и чуткий глаз наблюдателя, в котором заметно понимание всей огромной жизненной правды, полной поистине драматических событий и явлений. Каждое произведение казахстанца по своей композиционной структуре весьма содержательно, в них выражен неиссякаемый народный дух и менталитет.

Нужно обязательно отметить, говоря о творчестве Батухана, что в графике он обращается к творчеству Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, Алишера Навои, внимательно изучая и анализируя философию тюркских народов. И в этих отдельных тематических графических циклах автора национальные, этнические нотки гармонично вливаются в литературную канву. И картины Б. Баймена уже не иллюстрации, а творческое осмысление, личное восприятие прочитанного, отображённое в графике художника, с замечательной экспозицией которой можно воочию познакомиться, посетив в Бишкеке масштабную и художественно многогранную выставку увлекательных и впечатляющих произведений казахского мастера кисти Б. Баймена в Национальном художественном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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