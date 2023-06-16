Указ на засыпку

Президентом подписан Указ «О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования», запрещающий сборы денег в школах. Но смогут ли школы поддерживать своё хозяйство на выделяемые государством средства?

Детский сад какой-то

В Кыргызстане нет бесплатного дошкольного образования. Кому повезло протиснуться сквозь большую очередь — водят детей в немногочисленные государственные садики, платят одну-две тысячи в месяц. Другие отдают детей в частные садики или «развивайки», в которых цены доходят до 20 тысяч сомов, и даже больше.

Но, так или иначе, родителям приходится раскошеливаться, ведь ребёнок не растение, которое достаточно поливать и подкармливать, а единица социума — он должен своевременно получить навыки общения с однокашниками, воспитателями, преподавателями, научиться без родителей самостоятельно по мере сил и умений решать поступающие проблемы в виде «одеться/раздеться», «хочу это есть/не хочу», «поссориться/помириться с другом», «выполнять домашнее задание или получить двойку». При неправильном прохождении дошкольного этапа ему гораздо труднее будет влиться в процесс школьного общения и обучения. Да, этот этап весьма затратный, однако можно вздохнуть легче, когда ребёнок, наконец, стал первоклассником. Но только с материальной точки зрения… Как в стихотворении, разучиваемом к выпускному балу в детском саду:

«Мы на праздник выпускной собирались всей семьёй,

Мамы, папы нынче смотрят и понять стараются:

с нами кончились заботы или начинаются…»

От желаемого до действительного

Конечно же, заботы не кончились: ребёнка надо проводить и встретить из школы, сделать с ним домашнее задание, объяснить то, что он не понял в процессе урока, ведь учеников в классах очень много, в некоторых школах более сорока. А поведение у вчерашних детсадовцев, и особенно у «домоседов» тоже нужно ещё «воспитывать». И учителям, и ученикам приходится нелегко… И здесь важны помощь и понимание родителей.

Закон запрещает собирать деньги на нужды школы: охрану, ремонт, расходники для оргтехники, вёдра-тряпки. Говорят, что государство выделяет средства вовремя и в достаточном количестве. Как бы сказал режиссёр Станиславский: «Не верю!». Особенно когда смотришь статистику по количеству аварийных школ в стране. Так, выступая на открытии новой школы в Бишкеке в ноябре прошлого года, Президент Садыр Жапаров сообщил, что впервые в столице за пять месяцев построили и сдали в эксплуатацию 15 школ. «Но это нельзя назвать чрезмерным хвастовством. Я имею в виду, что данные школы — яркое свидетельство того, что государство стало уделять серьёзное внимание сфере образования! […] Два года назад 247 школ в сёлах по всей стране находились в непригодном для использования состоянии. На данный момент осталось более 80 школ в аварийном состоянии. Это школы, построенные в 60-х и 70-х годах. Даст Бог, в ближайшие два-три года мы достроим и решим проблему школ и детских садов», — заявил он.

А в апреле нынешнего года на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» премьер-министр Акылбек Жапаров пообещал к новому учебному году построить 100 школ. Глава Кабинета министров отметил, что идёт возведение 204 учебных заведений. «Из них 100 построим к новому учебному году. В ближайшие два года возведём новые здания всех школ, находящихся в аварийном состоянии», — сказал он.

Ещё одна причина сомневаться в достаточном финансировании школ: нехватка самого главного — учебников. Причём из года в год. Ведь пытались же вводить арендную плату 25 сомов за книгу. Это, как ни крути, дешевле, чем покупать недостающие учебники примерно за 200 сомов каждый. Даже для семейного бюджета многодетных и малоимущих семей это выгоднее.

Перед началом прошлого учебного года Тологон Аматов, директор учреждения «Жаўы китеп», занимающегося аккумулированием платежей с 2018 года, рассказал местному информагентству о том, сколько средств уже удалось собрать, на что их будут тратить и какие есть «скидки» для льготных категорий граждан. Так, срок внесения арендной платы — до 30 ноября. При этом если родители не заплатили, учебники ни у кого не забирают. Мер воздействия на родителей, отказывающихся от уплаты, нет. А льготные категории школьников получают книги бесплатно или с 50-процентной скидкой.

С 2018 года по 13 апреля нынешнего года собрано уже более 192 миллионов сомов. Все данные в открытом доступе на официальном сайте учреждения kitep.org.kg. Первый закуп учебников в рамках этого проекта запланирован на текущий год. Потому что минимальная стоимость тиражирования одного учебника, по словам Тологона Аматова, 125 сомов. Если брать за него арендную плату 25 сомов в год, то требуется пять лет собирать средства, чтобы его напечатать. Ну, так мы долго будем топтаться на одном месте…

Добровольно — принудительный взнос

Однако, вернёмся к документу. Итак, 26 мая Президент Садыр Жапаров своим указом запретил сбор денег в школах, поручив выделять средства из бюджета. Но есть ли возможность у этого самого госбюджета профинансировать все школы? Родители, как всегда, разделились на два лагеря.

«Надо же, под конец года, когда все деньги собраны».

«Теперь все родители станут инвесторами, попечителями и меценатами. Вроде убрали, а лазейку оставили».

«Директор нашей школы собрал деньги с выпускников и лично решил, что все классы будут отмечать выпускной в «Версале».

«В школе, где учится мой ребёнок, до сих пор требуют закрыть задолженность через классного руководителя».

«Наконец-то. Молодец. Браво. Сильный указ и нужный. Теперь надо все оплаты централизовать и в бюджет. Система образования и медицины даёт хороший доход в бюджет в других странах, особенно в Англии и США (до 20%). И нам так надо. Система сама себя покроет».

«У каждого нового президента три задачи: построить дорогу ж/д в Китай, запретить тои и запретить сбор денег в школах. Все три задачи невыполнимы со времён Акаева».

«Посмотрим, за сколько лет школы развалятся или не развалятся, если финансирование действительно будет достаточным по факту, а не на бумаге».

«Если бюджет города уже принят, откуда возьмутся деньги для школ? И на какие средства школы должны готовиться к новому учебному году?»

«Пусть тогда выделяют и на реактивы, приборы в кабинеты физики и химии, и зарплаты нужно повышать больше депутатских в два раза. А про ремонт: краски дадут банку, а ремонт кто делать будет, не выделили.

Да, школы выживают, как могут».

«В нашей школе делают ремонт действительно на деньги, собранные для попечительского совета (и на государственные тоже, конечно). На собрании говорят, что да, государство выделяет деньги, но крохи!

Цифры приводят. Траты у школы действительно больше, чем выделяют. На ремонт в одной школе по 400, в другой по 800 сомов с человека собрали в этом году. Это и на материал, и на работу. Сами родители же не будут делать ремонт. …Школа ремонтирует места общего пользования. А в классе картриджи родком заправляет, бумагу А4, мыломойку и аптечку покупает. Всё с чеками и отчётом. И зарплата охранникам в школе тоже за счёт родителей! Экскурсии, походы в кино, фото для выпускного. Будет ли всё это государство оплачивать? Сильно сомневаюсь. И будут дети с некрашеными облупленными партами и без свежей побелки сидеть, спотыкаться об края старого линолеума, рвать одежду об углы старых парт и стульев».

С шапкой по кругу…

В МОН ещё в начале апреля на общественное обсуждение вынесли законопроект о введении штрафа в размере 20 расчётных показателей (это 20 тыс. сомов на педагога или руководство) за незаконный сбор денег в школах. «В наше министерство поступает множество жалоб о сборах денег. Бывали случаи, когда ребёнка выставляли из школы и класса, если тот не приносил деньги. Мы не против созданных общественных фондов в школах и садах, но они — сугубо добровольные. Если деньги требуют на принудительной основе, это уже нарушение», — сказала тогда главный специалист Управления политики школьного образования и книгоиздания МОН Гульшан Абдылдаева. «Самый лёгкий вариант — требовать деньги с родителей. Но руководство школы должно развиваться путём проектов», — подчеркнула она, имея в виду, что администрациям школ следует заниматься привлечением инвестиций через проекты и просить деньги у бизнесменов и меценатов. Это противоречит обещаниям финансирования из госбюджета…Называется, дали по рукам, а теперь выживайте, как сможете.

В конце этого учебного года прошла информация, что в некоторых школах (например, № 38 и 19) собирали большие суммы на проведение выпускного вечера для школьников. Так, в школе №38 изначально с каждого ученика было по 8 200 сомов за проведение последнего звонка и выпускных экзаменов. После возмущения родителей сумму сократили до 4 200 сомов. А по 19-й мэрия позже сообщила, что данные сборы (5 500 сомов) осуществлялись по собственной инициативе родителей и без ведома учителей и директора школы. Да, такое бывает.

Ежемесячная оплата «по желанию и возможности» в разных школах варьируется, родители учеников называют суммы 300, 400, 450 сомов. Это не так уж много по сравнению с оплатой за детский сад, зато у детей будут в школе хорошие условия для получения знаний. Хотя в иные времена здания школ были маленькие, нетопленые, сидели в верхней одежде вокруг свечи и читали один на всех букварь. Но эпохи меняются, главное, чтобы тяга к знаниям оставалась в любых условиях.

От родственницы слышала возмущение, когда она отдала дочку в первый класс: сразу на торжественной линейке одна из предприимчивых родительниц стала собирать деньги, чтобы вручить будущему классному руководителю на День знаний, хотя она ещё ни на грош не дала этих знаний детям… Да, это перебор. Но вскоре за 1 сентября наступает День учителя. И именно здесь родители начинают выражать свои мнения и взгляды на проблему сбора денег на подарок учителю, с которым теперь уже успели познакомиться и «поработать».

…или золотая середина

Многие родители считают школьный период менее затратным, чем детсадовский. Да, на одежду и канцелярку уходит немалая сумма (опять же: её можно регулировать, покупая более или менее дорогие вещи). Но оплата, вносимая за обучение в общеобразовательной школе, в разы меньше, чем в дошкольных учреждениях. Поэтому для большинства скинуться по 100-200 сомов, чтобы порадовать учителя на праздник, не проблема.

При этом ещё лет пять назад в частных образовательных учреждениях не вставал вопрос подарков воспитателям и учителям. Единичные родители дарили что-то от себя лично: цветы, конфеты. Теперь мода пришла и сюда, и не по 100-200 сомов, а 500-1500.

В подготовительной группе частного детского сада в Бишкеке из 17 человек родители лишь одного ребёнка сказали: «Это частный садик, это бизнес. Мы не будем скидываться». Остальные, глядя друг на друга, сдали деньги. С одной стороны — да, мы привыкли так: в государственном скидываемся, в частном — нет. Но, с другой стороны, если поставить себя на место воспитателя или преподавателя в частном детсаду или школе с зарплатой около 20 тысяч сомов и представить, как она пять дней в неделю с утра до вечера, невзирая на свои проблемы, самочувствие, настроение, скачет и улюлюкает вокруг малышей, играет с ними и учит грамоте и арифметике… То хочется (уж если пришлось скинуться, дабы не прослыть жадиной), чтобы этот подарок дошёл не до владельца детского учреждения, а до неё. И хорошо, что эти подарки не запрещены, а главное — это выбор родителей, которых никто не заставляет.

Так, лет пять назад на новогодние утренники для младшеклассников в школу приглашали актёров и мультипликаторов за родительские деньги. И все были довольны: дети — веселились, родители — не ломали голову, кому в кого переодеться и когда учить сценарий, учителя — им не приходилось отвлекаться от учебного процесса. Из присутствовавших на школьном собрании ни один родитель не высказался против, и даже воздержавшихся не оказалось. Классный руководитель сразу озвучила, что она останется в стороне. За сбор денег и приглашение артистов взялись сами родители. И вдруг через неделю пришёл указ сверху: нельзя проводить школьные праздники за счёт родительских денег. Учителя, боясь наказания рублём или увольнением, не поддались на уговоры родителей. Времени на подготовку чего-то другого уже не было. В итоге несколько классов школы остались без утренника, а родители — в недоумении.

Конечно, пусть государство борется с коррупцией. Лишь бы при этом не нарастала конфронтация между школой и родителями учеников: никто никому не должен, только работать надо сообща, находить компромисс во благо подрастающего поколения.

Президент и премьер-министр не могут по-другому, они должны подписывать запрещающие указы. Но родители, ученики и школа — это как одна большая семья. А в каждой семье находится своё решение насущных проблем. И пусть у каждой школы, у каждого класса будет возможность выбирать как поступить в том или ином случае, не нарушая при этом закон.

Майя НАБУР.

Фото из интернета.

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