Нужная книга для молодой поросли

В целях увековечения памяти воинов-кыргызстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Бишкеке установлено более 40 памятников, мемориалов, монументов, стел, обелисков и бюстов. Об этом корреспонденту сообщила председатель комиссии по увековечиванию памяти погибших воинов Совета ветеранов войны, Вооружённых сил, правоохранительных органов и тружеников тыла столицы Калбюбю Сагындыковна Менсеитова.

Встав вместе со всей страной на защиту Родины, кыргызстанцы внесли свой вклад в разгром фашизма. На фронтах героически сражались более 363 тысяч посланцев нашего горного края. Из них домой не вернулись около 133 тысяч. За стойкость и мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, свыше 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, 34 наших соотечественника стали полными кавалерами ордена Славы, а 76 присвоено звание Героя Советского Союза.

В далёком тылу тем временем трудились женщины, старики и подростки, снабжая бойцов боеприпасами, продуктами и вещевым довольствием. За годы войны Кыргызстан поставил фронту 7 млн тонн угля, 839 тыс. тонн хлеба, более 128 тыс. тонн мяса, 115 тыс. тонн картофеля и овощей, 1,3 млн пар кожаной обуви, 11 478 лошадей, 10 тыс. голов крупного рогатого скота, более 100 тыс. овец и коз и прочее.

Около 150 тысяч граждан Союза ССР эвакуировали в нашу республику. Тысячи кыргызских семей делились с ними последним куском хлеба. Многие из эвакуированных обрели здесь, в Кыргызстане, вторую родину, а дети-сироты нашли новых родителей.

На грант, выделенный в прошлом году мэрией г. Бишкека, активисты общественной организации выпустили книгу «Памятники о воинах Кыргызстана». В красочно иллюстрированном издании подробно рассказано о многих памятниках, монументах в нашей столице. Более подробно рассказал о книге руководитель совета полковник внутренней службы МВД Кыргызстана Мелис Ногойбаевич Бейшеев.

— Для воспитания подросткового поколения в духе патриотизма и любви к Родине у памятников и монументов регулярно организуются мероприятия в честь знаменательных дат (9 Мая, Дня защитника Отечества), — заметил полковник в отставке. — У этих памятных мест проводятся митинги-реквиемы, в том числе в честь участников военных действий в Афганистане и Баткенской области. Памятник — это идея, посланная из прошлого в будущее. Она живёт с нами и для нас так же, как жила ранее. Недавно издан Указ Президента страны Садыра Жапарова (29.01.2019 г. №1) «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности». Во исполнение этого документа нам, взрослым кыргызстанцам, надлежит восполнять пробелы в воспитании молодого поколения, допущенные за годы перестройки. В настоящее время подобные патриотические мероприятия архиважны. В первую очередь необходимо воспитывать подрастающее поколение в духе нравственности, патриотизма, уважения к прошлому, настоящему, развития идентичности, самобытности всех народов, проживающих в нашей стране.

В книге подробно изложены факты создания памятных мест. Следует отметить, что памятник Герою Советского Союза генерал-майору И. Панфилову в Бишкеке стал самым первым в СССР, установленным в честь Героя. Он установлен перед входом в Парк культуры и отдыха, названный в его честь. Памятник И. Панфилову, отлитый из бетона с медной крошкой и затонированный под бронзу, открыт 7 ноября 1942 года.

Сравнительно недавно его реставрировали. Отлитая в Екатеринбурге 9-метровая бронзовая копия генерала-героя установлена на том же месте. Постамент и стилобат выполнены из розового гранита. Памятник с трёх сторон украшен барельефами, отражающими эпизоды героизма 28 панфиловцев. Старый монумент отреставрирован и установлен в г. Балыкчи, где квартировалась Панфиловская дивизия.

Мало кто знает, что на территории бывшего завода сельскохозяйственного машиностроения им. М. Фрунзе в сентябре 1990 года установили стелу «Вечная память воинам-сельмашевцам, павшим в боях за Родину». На её гранитных плитах увековечена память 284 воинов-кыргызстанцев.

Участник ВОВ Пётр Григорьевич Глуховеров (командир пулемётного расчёта), председатель совета ветеранов завода совместно с заводчанами инициировали идею увековечения памяти героев-заводчан и добились установления мемориала. Более того, пулемётчик Глуховеров написал книгу «Фронтовики и тыловики сельмашзавода». В этом издании автор подробно рассказал о том, как создавался памятный мемориал.

К 30-летию Великой Победы в центре столицы на бульваре Дзержинского в 1975 году открыт мемориал «Аллея Героев». Она представляет собой каскад из четырёх площадок, на трёх из которых установлены бюсты шести Героев Советского Союза и сооружены фонтаны в виде пятиконечной звезды. На четвёртой площадке установлена мемориальная доска с именами героев-кыргызстанцев и полных кавалеров орденов Славы.

Ежегодно здесь проводятся митинги-реквиемы, посвящённые Дню Победы. Участие в традиционном мероприятии принимают представители столичного Совета ветеранов ВОВ и труда, Общества блокадников г. Ленинграда, Совета ВОВ и труда Ленинского района г. Бишкека и коллективов столичных школ №№2, 8 и 9. На Аллее Героев каждый год как символ мужества, отваги и победы проводится акция «Георгиевская ленточка».

Бойцов Красной армии, получивших ранения на полях ВОВ, привозили на лечение в эвакогоспитали г. Бишкека. В нашем горном крае сформированы и функционировали 25 таких медучреждений. На месте захоронения воинов в 1970 году возведён мемориал «Братская могила воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны». В ней похоронены 248 представителей народов всего Союза.

В столичном парке Победы имени героя Советского Союза Даира Асанова сравнительно недавно открыт мемориальный комплекс, посвящённый жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. Инициатива создания монумента принадлежит руководителю Общества блокадников Ленинграда Анне Алексеевне Кутановой. Открытие памятника «Мужеству ленинградцев, благородству кыргызстанцев посвящается» состоялось 8 мая 2012 года. Под монумент заложена капсула с землёй с Пискарёвского мемориального кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы. Ежегодно здесь проходят мероприятия, связанные со знаменательными событиями ВОВ и ленинградской блокады (начало войны — День памяти и скорби, 8 сентября 1941 года — начало блокады Ленинграда, 18 сентября 1943 года — день прорыва блокады, 27 января 1944 года — день полного снятия блокады, 9 мая 1945 года — День Великой Победы).

В том же парке 17 апреля 2009 года открыты аллея пограничной Славы и монумент «Стражу государственной границы». Центром монумента стал бронзовый памятник пограничнику с собакой.

Прототип воина — бравый сержант Рафаэль Оморов, служивший в Центральном аппарате Погранвойск, а служебной собаки — Рекс с Нарынской заставы. В профессиональный праздник сюда приходят ветераны и военнослужащие Пограничной службы, а также представители Совета ветеранов ВОВ и труда нашей столицы.

В этом году в разных местах уже проведены митинги-реквиемы: в честь 100-летия со дня рождения Героев Советского Союза Тимура Фрунзе и Исмаилбека Таранчиева, а также в память о блокадниках Ленинграда.

Представители Совета ВОВ и тружеников тыла приняли участие в торжествах по случаю открытия памятника блокаднице Анне Кутановой и отважному воину Касыму Ормокоеву из села Орок Чуйской области.

Сергей СЯЧИН.

Фото автора.

Автор: