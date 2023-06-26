Отражая духовную энергию родины

В столице впервые в Кыргызстане открылась художественная выставка живописцев Сербии. Её организаторами стали сотрудники столичной «Галереи М» и известный сербский искусствовед Миодраг Якшич.

Выступая на церемонии открытия масштабной выставочной экспозиции, гость из Белграда отметил, что работа над выставкой шла полгода, и из более чем 300 художников своей страны, с которыми он активно сотрудничает на протяжении многих лет, выбраны 26 авторов (12 женщин и 16 мужчин). Это живописцы и фотографы, чьи произведения добрались в итоге до Бишкека. Самый молодой сербский художник, чьи творческие композиции представлены в «Галерее М», — 21-летний Лазар Момчилович из города Старо Пазова, а самый зрелый — 87-летний Богдан Мишчевич из Балтимора.

Известно, что каждый культурный период создаёт своё собственное искусство, неповторимое и аутентичное. Художественные произведения с незапамятных времён до сегодняшних дней являются «немыми» ораторами, которые говорят о моменте и периоде, в которые они созданы. Они отражают духовную энергию своей родной территории, а также мысли и индивидуальные чувства создателей. В этом контексте и следует рассматривать помещённые на выставке «Сербские художники» работы Александра Алимпича, Анны Србу, Александра Радаковича, Весны Главашевич, Ивана Карафиловски, Илии Шаула, Кристины Буришич Маркуш, Милицы Петрович, Славишы Крстич, Софии Йичины и других авторов. Выставка сербских художников отражает сегмент современного искусства этой страны, посредством которого можно постигнуть художественное наследие Сербии.

Сегодня во втором десятилетии ХХI века, отметил в своём приветственном выступлении гость из Сербии, мы сталкиваемся с многообразием видов передачи информации и поэтики как отражением внутренней сущности художника. Формы выражения — это только средства, с помощью которых художник позволяет самой идее воплотиться в жизнь. Выбор пути, который определяет произведение искусства, как экспрессионизм, абстракция, фантазийная живопись или иное стилистическое направление, зависит от того, в какой мере автор выражает чувство о себе и окружающем мире, а также занимается анализом формы и живописной композиции или исследует область воображения. Однако чувства, художественное побуждение и воображение присутствуют в каждом произведении, независимо от стилистической ориентации, а творческий импульс, который ведёт художника через паломничество, определяет его почерк.

На выставке в Бишкеке представлено свыше 50 работ: рисунки, живопись, фотографии, гравюры и графика. Словом, каждый из 26 авторов демонстрирует сербское искусство в своих области, стиле и направлении. Композиции Анделя Бермановича, Бельяна Вужичича, Боба Богдановича, Ивана Вуколовича Симича, Желены Бодрожич, Марии Виктории, Марко Томича, Миролюба Кршанина, Углеша Цолича, Зорана Пивалица, Пианиста, Зорана Вияновича привлекают своим творческим подходом, инновациями, оригинальностью в качестве ключевых элементов сербского современного искусства. Оно создаётся в контексте мирового и местного творческого пространства. Представленные живописные произведения пробуждают жизненную энергию, которая является величайшим божьим даром и самой главной целью любого произведения искусства.

Больше всего работы художников ждут и ищут собеседников по ту сторону картины. Их вдохновение во многом связано с желанием найти как можно больше собеседников, которых произведения сербских живописцев душевно впечатлили. Миодраг Якшич также подчеркнул, что показ сербского искусства в его подборке, представленной в КР, активно поспособствует утверждению сербской артсцены в мире, а также позиционированию каждого из художников-участников в отдельности. Зрители в Бишкеке познакомятся с произведениями авторов разных поколений и школ, различных взглядов на мир, но объединённых главным качеством, высоким профессиональным уровнем. Это графика, в которой обнажаются смыслы, проявляются ракурсы нашего времени, возникают новые образы человека и природы, живопись, в которой переплетаются внутреннее и внешнее, традиционное и современное, привычное и загадочное, явное и тайное, прозаическое и поэтическое.

Встреча художников под одной крышей поспособствует международному содружеству двух стран в искусстве, установлению культурных контактов с зарубежными коллегами для улучшения взаимопонимания, духовного обмена и дружеских отношений, для обсуждения трансформаций различных культурных традиций в эпоху глобализации, обмену опытом в решении профессиональных творческих задач и общественно значимых проблем. Выставка подобного масштаба — это и народная дипломатия, и дружеское общение, и интересные встречи на стыке государств. «Я верю в силу и красоту искусства, — акцентировал сербский искусствовед, — и в плодотворное сотрудничество деятелей культуры по всему миру. Я посвящаю свою жизнь этому. И выставка в Бишкеке — вклад в эту миссию. Благодаря новым партнёрским отношениям с художественной галереей в столице Кыргызстана — «Галереей М», и другим многочисленным организациям и частным лицам мы открываем новую дружбу и новую главу сотрудничества, которая в ближайшее время принесёт программы обмена художниками из Сербии и Кыргызстана».

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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