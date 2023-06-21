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Добро пожаловать, господин Президент!


Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня с официальным визитом посетит Кыргызскую Республику.

 

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

 

«В рамках визита планируются двусторонние переговоры с Президентом Садыром Жапаровым. Главы государств обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития взаимоотношений в духе дружбы и партнёрства», — сообщил Муратбек Азымбакиев.

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Дата публикации: 14:59, 21-06-2023

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