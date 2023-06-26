Байсалов на разрыв

Как решится судьба чиновника, осмелившегося сметь суждение иметь?

В КИТАЙ И ОБРАТНО

Всё-таки Эдиль Байсалов, особенно в последнее время, как кость в горле слуг народа. И вот уже заговорили об отставке вице-премьера с такой напористостью, что типа «или он, или мы».

Всё началось 16 июня на заседании парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан», где заслушивалась информация Кабмина по реализации госполитики в сфере культуры, информации, молодёжи и спорта. В списке приглашённых значились министр финансов Алмаз Бакетаев и зампредседателя Кабмина Эдиль Байсалов. Оба два на заседание не пришли.

Лидер фракции Бакыт Сыдыков заявил, что необходимо принять меры в отношении этих чиновников. Тем более ещё 28 апреля нардеп Надира Нарматова предлагала отправить в отставку зампреда. Тогда она возмущалась, что Байсалов возглавляет координационный совет, который должен направлять средства на борьбу с заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом и туберкулёзом, «но вместо того, чтобы нормально отвечать на вопросы, он (Байсалов) нападает. Вы не хотите признавать ответственность за неисполнение обязанностей. Было выделено огромное количество средств, но где снижение заболеваемости, где уменьшение числа гомосексуалистов? Вместо этого они выходят на митинги, их в своё время поддерживал нынешний вице-премьер». Всё, каинова печать на чело Эдиля была поставлена. С Нарматовой тогда согласился Шайлообек Атазов. А лидер фракции Сыдыков подчеркнул, что этот момент (с гомосексуалистами. — Г. К.) будет отражён в решении фракции. Тогда же, помнится, эти народные слуги едва не зарубили помощь Глобального фонда, который выделял средства, в том числе и для лиц нетрадиционной ориентации.

Но 16-го же июня Байсалова не то что на фракции «Ата-Журта», его и в стране не было. Участвовал в открытии форума народной дипломатии и форума городов-побратимов ШОС в китайском городе Циндао.

Видимо, руководство страны (премьер и Президент) посчитало присутствие на этих мероприятиях зампреда Кабмина (к тому же англоговорящего) важнее, чем заседание парламентской фракции для галочки.

Но страсти только разгорались. Двадцатого июня на заседании комитета ЖК по социальной политике, когда представители Минздрава отвечали по-разному на один и тот же вопрос, депутат Айбек Маткеримов предположил, что в ведомстве раскол, и спросил у Байсалова, так ли это? На что зампред Кабмина ответил:

— В парламенте сложилась такая практика, когда депутаты ловят чиновников на слове и пытаются их опозорить, показать их некомпетентность. Каждый день словно экзамен для них проводится.

Законодательная ветвь таким образом наносит вред авторитету государства.

Жылдыз Садырбаева, обращаясь к Байсалову, подчеркнула, что депутаты никого не экзаменуют: «Мы должны понять вообще, как дальше будем жить и работать».

Байсалов парировал:

— Раз это не экзамен, то я предлагаю всем представителям исполнительной власти отвечать законодательной в письменном виде.

И, похоже, перегнул палку. «Тогда зачем нам здесь сидеть. Может, мы будем просто переписываться друг с другом, и всё», — обиделась Жылдыз Садырбаева. Но зампред её не успокоил, напротив, подлил масла в огонь:

— В тех парламентах, которые мы берём за пример, они обычно такого рода вопросы направляют в письменном виде, и даже заранее.

НЕ ТАК СЕЛИ

И уж совсем откровением стало публичное высказывание Байсалова:

— Я с большим уважением отношусь к законодательной ветви власти. Но нам надо всё-таки научиться жить по Конституции, по законам демократии. Понимаете, здесь каждый день мы живём по законам то ли «Фейсбука», то ли чего-то ещё. Каждый день требуется какой-то хайп. Этот Жамгырчиев (депутат ЖК. — Г. К.) начал меня отчитывать (почему не дают ботсаду средств. — Г. К.). Кто он такой, чтобы меня отчитывать?! От имени народа он не может со мной разговаривать. ЖК представляет весь народ, Жамгырчиев — только своих избирателей. Поэтому я попросил дисциплины.

Мы представляем Президента Кыргызской Республики, который избран народом, и, согласно новой Конституции, он формирует исполнительную ветвь власти, а мы выполняем его программу. А представьте себе, если каждый депутат нам будет давать советы и требовать, чтобы мы каждое его решение исполняли. Получится узурпация конституционных полномочий исполнительной ветви власти, нарушение Конституции.

Почему мы в двухтысячные да и позже не развивались? Потому что «не так сели». Парламент превратился в этакий дискуссионный клуб «Общество полезных советов». Каждый говорит: «А давайте так сделаем, а давайте эдак». Мы сейчас чётко знаем, что делать в каждом районе, в каждом секторе. У нас программа. На её основании выполняем ежедневно задания Президента, Кабинета министров. А сюда (в парламент. — Г.К.), вы думаете, мы каждый день должны ходить? Здесь сотни наших сотрудников каждый день. Не один, не два дня, а по три-четыре в неделю здесь сидят. Так не должно быть.

Мы неправильно и сейчас делаем. Предыдущий парламент так работал, так всё довёл, мы видим результат нашей экономики. Это говорильня. Из неё ничего не вышло. Поэтому сейчас мы должны жить по новой Конституции. Исполнительная ветвь знает, что делать: выполняем президентскую программу. А депутаты призваны принимать законы… Нам не нужны какие-то посредники, чтобы разговаривать с народом. Дайте нам работать на народ, а не сидеть здесь.

Я на заседании мог бы промолчать. Но не получается, потому что говорю то, о чём молчат остальные. Только я могу себе позволить иметь собственное мнение и говорить в лицо, что и как должно быть. Потому как на основании своего опыта и знаний разбираюсь, что такое демократия. Знаю, что такое парламент, как он работает, с чем его едят…

Почему люди всё больше и больше разочаровываются в демократии? Потому что у нас постоянно взаимное хамство, попытки самоутверждения за счёт остальных. Люди не ходят в цирк и театр, потому что весь театр и цирк здесь… Народ избрал парламентариев для того, чтобы они вместе с Президентом сотрудничали. А не так, что каждый из них мнит себя министром, поучает вице-премьеров, спит и видит себя то ли Президентом, то ли премьер-министром. Тогда как депутаты должны заниматься законодательной деятельностью.

Самое главное, у нас есть Конституция. Президент обладает мандатом на улучшение жизни. Мы не нуждаемся в том, чтобы депутат читал лекции, что такое кислород, чем важен ботанический сад. Я больше народа это знаю и представляю. Я сам выходец из народа.

«РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО НАВЕРХУ»

И выходцу из народа незамедлительно прилетело. Тот же Шайлообек Атазов предложил рассмотреть поведение зампреда на заседании палаты: «Он подставил парламент, и депутаты не должны терпеть оскорбления этого чиновника. Кажется, ему в парламенте в кофе что-то добавили, с головой не всё в порядке. Он говорит, что решения комитета для него носят рекомендательный характер, а парламент — дискуссионный клуб. Уважаемый торага, прошу принять меры и обратиться к Президенту». Мало того:

«Байсалов нарушил этику. Есть этика, когда разговариваешь с депутатами. Во-вторых, он не признаёт парламент, это госизмена. Почему он просит нас не давать заданий от имени народа, не признаёт голос народа? То, что он поддерживает ЛГБТ, это другой вопрос. Его бить западло, если на дебаты вызвать — не понимает» (этот крепыш, похоже, почувствовал себя на ринге или каким он там спортом занимался. Требуя к себе этики, сам так бы и врезал какому-то там Байсалову, поддерживающему ЛГБТшный люд).

Дастан Джумабеков: «Он сказал, что ЖК узурпировал власть в государстве. Пусть докажет, как мы это сделали. Мы должны ответить перед судом, если докажет…».

Двадцать второго июня (скорбная дата начала Великой Отечественной) Эдиль Байсалов встречал утром в аэропорту Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. А в это время в стенах парламента решалась его судьба. Фракция «Ишеним» внесла предложение Президенту уволить Байсалова. Исхак Масалиев спросил, что именно нарушил чиновник. Ему ответил коллега Улукбек Зулпукаров: «Байсалов поставил под сомнение работу парламента. У нас есть Кодекс этики муниципального служащего. Он там тоже нарушает пункты».

Заговорчески повёл себя спикер Нурлан Шакиев, сообщив, что поговорил с Президентом и председателем Кабмина по зампреду: «После обеда будет рассмотрен вопрос. Не нужно делать трагедию и поднимать авторитет Байсалова. Уже есть решение по нему». Помните, как было с омбудсменом Атыр Абдрахматовой: «Вопрос решён»!

И как-то так совпало, что буквально на следующий день, 23 июня, Эдилю Байсалову указом Президента присвоили классный чин госсоветника государственной гражданской службы третьего класса. Вручил документ глава Кабмина Акылбек Жапаров по случаю Дня государственных и муниципальных служащих.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Оценивая эту ситуацию, Зайнидин Курманов рассказал такую историю:

«Будучи в Швеции, в их парламенте, мы похвалились тем, что ЖК в любой момент может отправить в отставку правительство. А как это происходит в Швеции? Лидер правящей фракции социал-демократов пояснил, что такое право у них есть, но последний раз они отправляли в отставку правительство тридцать лет назад. На вопрос, почему так мало, лидер фракции ответил: во-первых, это было их правительство, то есть сформированное социал-демократами, а, во-вторых, отставка — это очень ответственный и крайний политический шаг. Для отставки требуются серьёзные доказательства, а не голословные обвинения или личные мотивы.

… Мы уже третий год живём при президентской форме правления, где за всё, что происходит в стране, отвечает Президент. И вопрос об отставке членов своего кабинета также решает только он. Поэтому члены Кабмина лично ответственны только перед Президентом, а не парламентом, как это было прежде. Вот такая сейчас политическая вертикаль».

НАРОД, ДА НЕ ТОТ

И что это Атазов, другие нардепы всё апеллируют к народу: «от имени народа», «голос народа», «наказы народа»?

Давайте вспомним о выборах, проходивших 28 ноября 2021 года. В голосовании приняли участие 1 млн 232 тысячи избирателей, то есть 34 процента от их общего числа. А если пройтись по партиям, самый высокий процент (17,32) у «Ата-Журта» — 222 тысячи голосов. Или взять «Альянс» — 8,35 процента, 106 955 голосов.

На всю эту избирательную кампанию ушло из наших налогов 542 330 667 сомов. При этом сколько было скандалов, разбирательств, доходивших до судебных. Не хуже, чем когда аннулировали выборы Ниязалиевой уже буквально вчера.

И что в итоге? У того же Жамгырчиева, Атазова и всех их числом 90 — усреднённо по 14 тысяч избирателей. То есть по городскому микрорайону или городку Каинда. И при этом ещё мнят себя на равных, а то и выше того же Байсалова.

Так, может, лидеру страны в связи с этим инцидентом пересмотреть к следующему парламентскому сезону его, парламента, регламент? А то эти лица, не обезображенные интеллектом, так и будут тянуть страну вниз…

Геннадий КУЗЬМИН.

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