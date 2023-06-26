Двери всегда открыты для бизнеса

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял основателя и генерального директора ОсОО «Вайлдберриз» Татьяну Бакальчук.

Они обсудили перспективы развития электронной коммерции и возможности сотрудничества в рамках маркетплейса. Кроме этого, особое внимание уделили гармонизации налоговых и таможенных систем для развития международной торговли, в том числе в рамках интеграционных объединений.

Глава Кабмина отметил, что они прилагают все усилия для развития малого бизнеса, особенно если это касается экспорта отечественной продукции. В данном контексте также обсуждалось сотрудничество с национальным почтовым оператором «Кыргызпочтасы».

В свою очередь Татьяна Бакальчук дала высокую оценку развитию лёгкой промышленности и отметила, что товары нашего производства заняли особое место в «Вайлдберриз». «Правительство Кыргызстана создаёт очень благоприятную среду для малого бизнеса. Особо радует, что женщины, девушки, сидя дома, научились не только шить, но и продавать свою продукцию», — отметила Татьяна Бакальчук.

Они также обсудили инвестиционные проекты, в частности компания выразила заинтересованность в строительстве крупного логистического центра в Чуйской области.

Глава Кабмина отметил, что для инвесторов двери руководителей государственных органов открыты 25/8, и поручил полномочному представителю Президента в Чуйской области предложить несколько вариантов для строительства.

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