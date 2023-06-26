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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Жизненная школа


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил сотрудников администрации Президента с Днём работников государственной и муниципальной службы.

 

Он отметил, что они должны быть примером для всех служащих. «Я пришёл в аппарат правительства молодым инспектором и познал все ступени госслужбы. Верю, что каждый из вас достоин в будущем возглавить не только государственный орган, но и нашу республику. Администрация Президента — это большая «жизненная школа». Мы как команда главы государства должны вести страну только вперёд. А сделать это получится только чистыми помыслами и неустанным трудом», — заключил Акылбек Жапаров.
Председатель Кабмина за плодотворный труд и высокий профессионализм вручил награды ряду сотрудников администрации Президента.

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Дата публикации: 15:57, 26-06-2023

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