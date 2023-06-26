Маркетплейсы — новые цифровые караваны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в международном форуме-выставке кыргызского товарного бизнеса на крупнейших маркетплейсах мира E-COMKG 2023.

Выступая с приветственным словом, он отметил, что Кабмин заинтересован в развитии электронной коммерции в Кыргызстане. «Экономика любой страны и времени описывается экономическими циклами. В этой связи с каждым годом с развитием технологий продолжительность циклов станет сокращаться. Одна из причин — технологические изменения в структуре ВВП. У каждого сектора — сельское хозяйство, промышленность, сектор услуг — своя технологическая цикличность», — отметил глава Кабмина.

Он добавил, что наступил переход из ресурсной экономики в процессную. «Наш мир переживает глобальную цифровую трансформацию, последствия которой невозможно предугадать. Искусственный интеллект, квантовые компьютеры, криптовалюта и другие технологические тренды делают завтрашний день не похожим на вчерашний», — заявил Акылбек Жапаров.

Председатель Кабмина добавил, что технологии искусственного интеллекта активно работают в электронной коммерции. «Вчера» мы обсуждали, как удобно было бы использовать Chat GPT для государственных услуг, а «сегодня» уже более тысячи учёных и технологов, включая Илона Маска, призывают приостановить разработку искусственного интеллекта, ссылаясь на риск для человечества. Популярный маркетплейс подсказывает, что мне пора купить носки, и я с удивлением обнаруживаю, что те, которые на мне, уже, оказывается, изношены», — заявил Акылбек Жапаров.

Кроме этого, он отметил, что рынок электронной коммерции продолжает стремительно расти. «По данным аналитиков, к 2025 году объём розничных продаж электронной коммерции в мире составит $ 7,3 трлн. Сейчас он равен 4,9 трлн, рост более чем на 30%», — акцентировал он.

Глава Кабмина добавил, что развитие электронной коммерции в Кыргызстане имеет огромный потенциал для развития бизнеса, создания новых рабочих мест и социального развития страны.

«Великий шёлковый путь, соединявший Восток и Запад, являлся средством для обмена культурой, знаниями и идеями между различными народами. Сегодня, в эпоху цифровой революции, мы наблюдаем возрождение его, но уже в новом обличии — через электронную коммерцию. Маркетплейсы — новые цифровые караваны!», — заявил Акылбек Жапаров.

Он также отметил существенное влияние на развитие швейной отрасли республики от прихода «Вайлдберриз» и «Озон». «Только за четыре месяца через площадку «Вайлдберриз» экспорт составил 1,2 млрд рублей, тогда как за весь прошлый год он равнялся 509 млн рублей, рост как минимум в четыре раза. В целом, в Кыргызстане выручка на рынке электронной коммерции в 2021 году составила $490 млн», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина сообщил, что подписан отраслевой Закон «Об электронной торговле», а в Налоговый кодекс добавлена специальная глава.

«Ещё один аспект, который нас радует, это развитие предпринимательства среди женщин. Возможность реализовывать свою продукцию через интернет-площадки и соцсети даёт им больше независимости, возможность самовыражения и достижения финансовой стабильности, не выходя из дома», — заметил председатель Кабмина.

В завершение он отметил, что Кыргызстан выступает за развитие транзитного потенциала путём создания транснациональных хабов, бондовых складов и логистической инфраструктуры. «Правительство ведёт работу, чтобы подключить страну к цепочке региональных поставок. Кыргызстан уже активно принимает участие в проекте «Один пояс — один путь». Это масштабная инициатива, которая позволяет легко перевозить товары из Китая в Европу. Убеждён, что данная площадка — возможность наладить деловые контакты, обменяться новыми направлениями в сфере трансграничной логистики, найти инновационные решения и развивать электронную коммерцию в нашей стране. Я как глава Кабинета министров готов поддерживать все инициативы и всегда открыт к обсуждению. Вместе мы сможем создать благоприятную и конкурентоспособную среду для развития электронной коммерции», — заключил Акылбек Жапаров.

Автор: -