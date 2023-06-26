Выборы XXI века: опыт Кыргызстана и СНГ

В Чолпон-Ате прошёл двухдневный первый Иссык-Кульский электоральный форум «Выборы XXI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития». Его организатором выступила ЦИК республики. В работе форума приняли участие представители органов администрирования выборов, государственных структур, академического и экспертного сообществ Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Грузии, Монголии, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполкома СНГ, других международных организаций, парламентарии, представители НПО, правозащитники и журналисты.

Открывая высокое собрание, глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова акцентировала, что демократия — это право на разнообразие, поэтому особенно интересным представляется обмен опытом между самыми различными государствами. В первый день состоялись три круглых стола. С докладом на тему: «Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод» и рассказом о реализации её принципов в странах СНГ на круглом столе «Совершенствование избирательного права и процесса» выступил заместитель главы Секретариата Совета МПА СНГ, директор Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Иван Мушкет.

Оратор подчеркнул, что государства — участники Содружества успешно реализуют положения конвенции в национальном избирательном законодательстве и администрировании избирательных процессов, тем самым соответствуя международным принципам и стандартам демократических выборов. По его мнению, концепция носит универсальный характер и может стать основой совершенствования избирательного законодательства государств всех регионов мира с учётом особенностей национальных правовых систем.

В ходе другого круглого стола «Технологии достоверности и прозрачности» о мировом опыте и вызовах применения технологии электронного голосования участникам форума сообщил начальник отдела аналитики и мониторинга выборов МНМРД МПА СНГ Роман Амбурцев. На его взгляд, вопросы внедрения и использования технологии электронного голосования становятся сферой внутриполитической борьбы.

На площадке форума в Чолпон-Ате также состоялся круглый стол «Молодёжь и выборы», организованный при поддержке МИМРД МПА СНГ. Его модератором выступил директор Бишкекского филиала МИМРД Исламбек Мурсабеков, а основной аудиторией стали слушатели международной электоральной школы, которая начала свою работу в канун форума в курортной Мекке Кыргызстана. С докладом выступил директор Бакинского филиала МИМРД Рамин Рзаев, а также эксперты МИМРД МПА СНГ — профессор, заслуженный деятель науки РФ Роман Ромашов и доцент Саратовской государственной юридической академии Юлия Дубровина, член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Узарбек Жылкыбаев, доцент кафедры социологии и управления, руководитель Центра избирательного права и процесса подготовки организаторов выборов и международных наблюдателей Белгородского госуниверситета имени В. Шухова, кандидат юридических наук Оксана Владимирова и студенты БГУ имени К. Карасаева Сайкал Салаватова и Медина Самидинова.

В ходе дискуссии её участники обменялись опытом работы по повышению правовой культуры молодёжи, её вовлечению в электоральные процессы, а также наметили перспективы для международного молодёжного сотрудничества. Также поддержана практика проведения молодёжных школ по электоральной проблематике с участием государств СНГ. По результатам работы всех круглых столов высказаны предложения для внесения их в проект итоговой резолюции Иссык-Кульского электорального форума.

Во второй день работы форума прошло пленарное заседание. С приветствиями в адрес участников выступили Президент Кыргызстана С. Жапаров (видеообращение), Генеральный секретарь СНГ С. Лебедев (видеообращение), Генсек — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Д. Кобицкий, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке А. Рогов. Обращаясь к участникам форума, Садыр Жапаров выразил надежду, что Иссык-Кульский форум станет площадкой для обмена мнениями, дискуссий об улучшении избирательного процесса, выработки новых программных идей и инновационных путей решения вызовов, стоящих перед органами всех стран.

«Сегодняшний электоральный форум очень важен как для дальнейшего расширения дружественных отношений и взаимного сотрудничества наших стран, так и с точки зрения выявления новых возможностей и улучшения условий реализации избирательных прав граждан. В демократическом государстве эффективность и стабильность функционирования госорганов зависят от легитимности избираемых органов, которым через выборы доверят право управлять страной. Выборы — одни из основных инструментов реализации народовластия и выражения общественного мнения, обеспечения стабильности и эффективности функционирования госмеханизма. Кыргызстан остаётся приверженным демократическому пути развития и намерен и дальше укреплять институт верховенства закона и защиты прав человека.

Кыргызская Республика на протяжении последних 10 лет находится в процессе реформирования. В КР проводятся выборы по новой избирательной модели. Основными достижениями реформы избирательной системы стали достоверность, прозрачность, повышение конкурентности выборов, повышение уровня их импульсивности, улучшение правовых и практических условий для свободного волеизъявления граждан. В 2001 году в КР проведены выборы всех уровней и два референдума. В ходе проведённых избирательных кампаний сделан шаг в преодолении подкупа и злоупотреблений административным ресурсом. Кыргызстан за год прошёл полный избирательный цикл и через проведение выборов и референдумов смог достичь политической стабильности в стране.

Как известно, Кыргызстан с 1 января 2023 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств. Определив основные задачи и направления, Кыргызстан работает в тесном взаимодействии с государствами — участниками СНГ и Исполнительным комитетом СНГ. Я приветствую создание Совета глав государств СНГ, консультативного совета руководителей избирательных органов государств СНГ», — отметил Садыр Жапаров.

Генсек СНГ Сергей Лебедев в видеоприветствии подчеркнул, что электоральные процессы — важнейшие общественно-политические события, ключевые механизмы легитимизации публичной власти. Проведение транспарентных демократических выборов составляет основу стабильного гражданского общества и устойчивого развития государства. Он также заметил, что немаловажную роль в избирательном процессе играет международное наблюдение. Исполком СНГ активно взаимодействует с государствами Содружества при проведении мониторинга выборов и референдумов. А созданный в СНГ более 20 лет назад институт наблюдателей стал важным инструментом демократизации избирательного процесса. Результаты наблюдения дают нам возможность проанализировать и оценить динамику развития избирательной сферы на пространстве СНГ. Сегодня мы с полной ответственностью отмечаем существенный прогресс в демократизации электорального законодательства, сказал С. Лебедев.

Далее он сообщил, что избирательный процесс не стоит на месте, он постоянно совершенствуется, приобретая новые формы и элементы. Поэтому выработка рекомендаций по дальнейшему развитию избирательного законодательства — одно из важнейших направлений деятельности Миссии наблюдений от СНГ. Особенно это актуально в условиях глобализации информационного пространства, внедрения в электоральные процессы цифровых технологий. Всё это требует изменения подходов к мониторингу выборов. Прежде всего необходимо оценить, насколько нововведения законодательно урегулированы, обеспечивают ли они соблюдение принципов справедливости, подлинности свободы выборов на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, заключил С. Лебедев. Он выразил мнение, что наблюдение за выборами необходимо проводить во всех государствах, по единой методике без деления на разные категории, исходя из принципа равенства, закреплённого в международных договорах и соглашениях.

Генсек — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий акцентировал, что именно Кыргызстан во взаимодействии с остальными государствами — участниками СНГ становится мировым центром создания и распространения лучших практик в сфере выборов и референдумов. Оратор высоко оценил значимость площадки Иссык-Кульского электорального форума, в ходе которого его участники обсудили актуальные вопросы развития избирательного законодательства администрирования выборов и референдумов и наблюдения за ними.

В ходе пленарного заседания выступили руководители и представители органов госвласти и администрирования выборов: председатели Центральных избирательных комиссий: Армении — В. Овекилян, Казахстана — Н. Абдиров, Кыргызстана — Н. Шайлданбекова и глава Конституционного суда Узбекистана — Мырза-Улугбек Абдусаломов. В пленарном заседании также приняли активное участие зам. генсека Всемирной ассоциации избирательных органов Чой Канджи, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин (видеообращение) и представители ряда других международных организаций. Зам. руководителя Секретариата Совета МПА СНГ, директор МИМРД МПА СНГ Иван Мушкет выступил с докладом «Институт объективного международного наблюдения за выборами и референдумами».

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