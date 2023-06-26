Орхан Инанды — 21. И не годом меньше?

«Высший уголовный суд Анкары приговорил руководителя международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды к 21 году тюремного заключения», — сообщили тамошние СМИ. Он признан виновным в руководстве военной террористической организацией по Центральной Азии.

ВРАГ НАРОДА

Безусловно, его адвокаты будут подавать апелляции, ходатайства, жалобы в вышестоящие судебные инстанции. Таких, надзорных, в Турции несколько: Конституционный суд, Высший кассационный суд, Государственный совет, Высший военный кассационный и Высший военный административный суды, суд по юрисдикционным конфликтам.

Если учесть, что первый приговор вынесен через два года после задержания Инанды, надо полагать, на апелляции уйдёт не меньше времени. Но что-то подсказывает, этот 21 год отсидки будет основополагающим. И равен примерно тому сроку жизни, который ушёл у Орхана на становление образовательной сети в Кыргызстане — лицеи, начальные и международные школы, международный университет «Ататюрк Ала-Тоо», тысячи студентов, сотни преподавателей. И всё это, слава Богу, до сих пор цветёт и здравствует. В список учредителей вошло и правительство нашей страны.

Поэтому для кыргызского общества Инанды — не террорист (покажите схроны с автоматами, гранатами и пулемётами), а сеятель разумного, доброго, вечного. И вот так просто забыть его, вычеркнуть из истории мы не можем. И не должны. Тем более, если задаться вопросом, кого в Анкаре осудили — турецкоподданного, но он ещё в сентябре 2021 года, когда начался судебный процесс, заявил, что суд Турции не имеет права привлекать его к ответственности, поскольку он гражданин Кыргызстана и подал заявление о выходе из гражданства Турции. А если Инанды гражданин Кыргызстана (28 июня 2012 года получил ID-карту, а 25 декабря — общегражданский паспорт), то почему после его похищения спецслужбами Турции наши правоохранители заговорили о его двойном гражданстве, что, дескать, незаконно?

Так кого судят? Турецкоподданного, кыргызстанца или гражданина мира? Это коллизия, в которой разбираться разве что международным гуманитарным организациям. Как разбираться и в том, в кого превратился (кто его хорошо знал) добрый, интеллигентный, всегда внимательный к собеседнику, умный, высокообразованный, отдавший Кыргызстану лучшие годы своей жизни, — в постаревшего лет на 20, поблёкшего, осунувшегося инвалида со сломанной рукой на перевязи (фото из турецкой печати).

Понятно, тюрьма никого не бодрит и не молодит. Инанды на суде давал показания по видеосвязи, из-за сломанной руки (необходима операция, но никто этим в тюрьме, как сказал его адвокат, не занимается) не смог присутствовать на процессе.

Понятно, мы не имеем права вмешиваться в политику и нравы другого государства. Но речь как будто о двух разных людях — до его исчезновения и после, когда Эрдоган сообщил во всеуслышание, что Инанды у них и отдан правосудию.

ВСЕМ МИРОМ

Вспомним, Орхан исчез вечером 31 мая 2021 года. Тогда он в последний раз позвонил сыну. А на следующее утро его «Лексус» с открытой дверью и ценными вещами внутри обнаружили на улице Малдыбаева. И как сплотилось наше общество, силовики, высшее руководство страны! Мы все хотели немедленно узнать, что же случилось с именитым соотечественником.

Третьего июня 2021 года в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал госграницу: «Ведутся круглосуточные поиски с привлечением опытных сотрудников следствия и оперативных подразделений… Устанавливаются и допрашиваются десятки свидетелей, а также возможные очевидцы происшествия. Поиски идут в гостиницах, на рынках, в торговых центрах, парках, пригородных посёлках и на дачах…».

Секретарь Совбеза Марат Иманкулов тогда отмечал, что нужно усилить координацию между ведомствами и «провести все мероприятия по скорейшему установлению местонахождения Орхана Инанды».

Четвёртое июня. «Сотрудники милиции прочёсывают все возможные места, где по версии может находиться Инанды», — сообщала пресс-служба МВД.

Шли каждодневные мирные акции студентов и преподавателей «Сапата» возле турецкого посольства, возле правительства. В них участвовали и депутаты ЖК. «Орхан Инанды 26 лет поднимает уровень образования в нашей стране. То, что мы уже третий день не можем найти пропавшего, роняет наш имидж на международной арене. Обращаемся к правоохранительным органам и просим привести его к семье в целости и сохранности. Мы в парламенте также подняли этот вопрос», — сказал на митинге Шайлообек Атазов. А это уже Нурбек Тотонов: «В «Сапате» учатся мои дети. Всем известно, какое хорошее воспитание даёт лицей. Мы не можем назвать наших детей террористами, оттуда выпускаются самые образованные ребята. Пропал в первую очередь гражданин Кыргызстана. Государство должно взять данный вопрос на контроль».

Было начато досудебное производство, создана следственная группа. Президент поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поиску Инанды. Пресс-служба Президента подтвердила, что уроженец Турции является гражданином Кыргызстана. Пресс-служба МВД сообщила: по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ГКНБ проинформировали, что ведётся поиск лиц, причастных к похищению. Кстати, в 2019 году была попытка похищения Инанды — ОПГ намеревалась получить выкуп. Тогда спецслужбы рекомендовали ему нанять личную охрану. Позже родственники Инанды говорили, что он завёл охрану, но в тот злополучный вечер был один.

Супруга Рейхан вышла в соцсети: «Я хочу, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Если его депортируют (в марте глава МИД Чавушоглу говорил Садыру Жапарову, что организация FETO несёт угрозу и для Кыргызстана. — Г. К.), то его жизнь будет подвержена опасности. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют».

Не депортировали, а похитили. Как уже позже, в тюрьме, рассказал своему турецкому адвокату Орхан, он не знает, кто это сделал: «Схватили и завязали глаза. На следующий день доставили в Турцию». В машине, по словам Орхана, он тоже был с завязанными глазами, поэтому не знает, в какой стране и где именно его посадили в самолёт. Но, повторим, больше месяца, начиная со дня похищения нашего гражданина, его искали по всему Кыргызстану и в других странах через Интерпол. Кроме того, во время официального визита Садыра Жапарова в Турцию он спросил турецкого лидера об Инанды, но тот ответил, что не знает его.

НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ

И как гром среди ясного неба. Пятого июля 2021 года Реджеп Эрдоган с явным удовольствием сообщил миру: «Инанды доставили в Турцию спецслужбы страны». И назвал его «главой FETO (организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической) Центральной Азии».

А через неделю посол Турции Ахмат Садык Доган в интервью прокомментировал ситуацию с похищением руководителя «Сапата»: «Турция требовала его экстрадиции ещё три года назад. Он был задержан в результате операции, проведённой за рубежом национальной разведкой Турецкой Республики. На мой взгляд, похищение — неправильное слово. Правильное слово — задержать и передать правосудию. При этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен». А ещё дипломат пояснил, что по закону о турецком гражданстве возможно получение нескольких гражданств. И человек не обязан декларировать получение гражданства другой страны (наши же власти обвинили Инанды в том, что он получил паспорт КР, не отказавшись от турецкого. Впрочем, это уже не важно на целый 21 год).

Хочется только задать вопрос: если руководству Турции уже первого или там второго июня стало известно об успешной операции их спецслужб, то почему руководство Кыргызстана было в неведении? Зачем были нужны эти никчёмные поиски по республике и через Интерпол? К чему было задействовать, как нас уверяла милиция, лучшие силы, которые можно было использовать в куда более плодотворных целях. Зачем было турецкой стороне устраивать весь этот спектакль с таинственностью и не сообщить приватно кому-нибудь из наших руководителей о задержании Инанды?

Кто их, турок, разберёт. Заверяют же, что в результате предпринятых инициатив 219 сторонников FETO в 18 странах, включая Афганистан, Чад, Эфиопию, Гвинею, Камерун, Габон, Тунис, Пакистан, были переданы турецкому фонду «Маариф». В общем, не мы первые.

Между прочим посол Доган в интервью сказал, что (внимание!): «Турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана». А вот Эрдоган 5 июля: «В результате оригинальных, терпеливых усилий спецслужб в нашу страну доставлен Орхан Инанды. Мы не позволим какой-либо структуре (безусловно, FETO. — Г. К.), которая предаёт государство и нацию, устраивать засаду, проливать кровь и наносить материальный и моральный ущерб, продолжать своё существование (конечно, это о попытке госпереворота в 2016 году. — Г. К.)».

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

Любопытно (и даже приятно), что и после такого, скажем так, исчерпывающего признания Эрдогана наши не отступили.

Шестого июля 2021 года Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в КР. А МИД вручил ноту турецкому послу и тоже призвал вернуть Инанды.

Седьмого июля депутаты ЖК приняли постановление: Президенту рекомендуется рассмотреть личную ответственность руководителей ГКНБ и погранслужбы; Кабмину и МИД поручено принять необходимые меры по возвращению Инанды в Кыргызстан; Генпрокуратура должна дать правовую оценку действиям спецслужб, а также действиям должностных лиц, ответственных за охрану границ государства. Все 73 присутствовавших депутата проголосовали «за».

В этот же день послу Турции Ахмету Догану вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турцию гражданина КР. Глава дипломатического представительства был вызван в МИД по поручению Садыра Жапарова. «Кыргызская сторона указала на недопустимость подобных действий, которые грубо нарушают основные принципы международного права». При этом наша сторона призвала турецкую вернуть Инанды и принять меры для должного с ним обращения и недопущения насильственных и унижающих достоинство действий.

Некоторым диссонансом в этом строю голосов стало высказывание Камчыбека Ташиева: «Он приехал к нам из другого государства. Не сравнивайте его с гражданином Кыргызстана. Он отвечает за свои деяния, совершённые в другой стране. Сейчас расследуется дело по факту получения им паспорта гражданина КР. Он жил здесь и пользовался турецким паспортом, хотя должен был сдать его. И если бы он родился и вырос в Кыргызстане, мы бы действовали по-другому».

Мы не знаем, что на самом деле Инанды совершил в Турции, но за работу здесь, у нас, ему памятник надо поставить. А высоких почётных наград у него было хоть отбавляй.

И уже зимой, 15 декабря 2021 года, на заседании парламента министр ВД Улан Ниязбеков сообщил, что ведомство будет думать над обменом Орхана Инанды на граждан Турции, которые находятся в СИЗО на территории КР. Таких не менее десяти. «Можно ли будет их обменять, я думаю, этот вопрос должен решаться по дипломатическим каналам», — пояснил Ниязбеков.

«САПАТ» КАК НАСЛЕДИЕ

Летом 2021 года после похищения Инанды турецкая сторона разразилась угрозами в адрес его детища — сети образовательных учреждений. Турецкое посольство заявило, что «молодёжь, окончившая некоторые учебные заведения в КР, сталкивается с проблемами нострификации диплома в этой стране… В Турции были закрыты все учебные заведения, принадлежащие FETO… Выпускники «Сапата» не могут работать в Турции». И ещё: «Турция оставляет за собой право принимать всевозможные меры в отношении руководителей и преподавателей — граждан Кыргызстана, работающих в указанных учреждениях».

Мы связались с центральным офисом «Сапата», не надеясь, что это учреждение ещё существует. Оказалось, здесь ничего дурного не произошло. Всё как было при Инанды, так и осталось.

Лидер рынка в сегменте негосударственных школ — «Сапат» — учреждение с 30-летней историей и опытом создания в Кыргызстане школ нового типа, лицеев и гимназий, осуществляющих обучение в соответствии с мировыми стандартами.

Результат взаимодействия ученика и педагога можно увидеть по итогам республиканских и международных олимпиад по общим предметам. С 1996 года учащиеся «Сапата» принимают активное участие в международных олимпиадах по биологии, химии, физике, математике, информатике, международных проектах по экологии, экономике и информатике. За 30 лет ученики «Сапата» завоевали в общей сложности 34 золотые, 108 серебряных и 280 бронзовых медалей. На республиканской олимпиаде около 50% лидирующих мест принадлежит лицеистам. Ежегодно 10-14 выпускников получают «Золотой сертификат» на основе ОРТ.

В стратегии «Сапата» отмечено повышение и развитие навыков и способностей молодых специалистов в соответствии с требованиями современного мира. В 10-11 классах лицеев «Сапат» внедрено профильное обучение College Counseling. В результате учащиеся поступают в престижные вузы мира.

И награда, и гордость «Сапата» — выпускники. С 1996 года лицеи окончили 15 820 учащихся. После получения высшего образования они вернулись в Кыргызстан и пополнили ряды ведущих специалистов в госучреждениях и в отраслях экономики — строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, лёгкой промышленности. Также выпускники «Сапата» работают в Microsoft, Samsung, Nestle, Google и других мировых компаниях.

Инанды может гордиться.

Геннадий КУЗЬМИН.

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