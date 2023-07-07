Государство встало на ноги

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями бизнес-сообщества.

В своей речи он отметил, что, несмотря на происходящие в мире события, за последние два года в нашей стране наблюдается высокий темп экономического роста, где есть ощутимый вклад предпринимателей. «Мы все знаем, что бизнес является движущей силой любой экономики. Ваши предприятия создают и обеспечивают рабочие места, стимулируют экономический рост. Поэтому для Кабмина важно знать, с какими проблемами вы сталкиваетесь и какие меры надо принять государству для облегчения этого процесса, а также создания благоприятной бизнес-среды», — заявил Акылбек Жапаров.

В ходе встречи озвучены как проблемные вопросы, так и ряд предложений, направленных на улучшение взаимодействия с государственными органами. Также предложены идеи по развитию агропромышленного комплекса, электронной коммерции, экспорта цифровых услуг, развития возобновляемых источников энергии и текстильно-швейной индустрии. Предприниматели отметили ощутимую помощь государственных структур в части принятия соответствующих нормативных правовых актов, направленных на облегчение ведения бизнеса.

Но одна из главных озвученных проблем — отсутствие на рынке труда компетентных специалистов и в целом проблема человеческих ресурсов.

В данном контексте глава Кабмина отметил, что сейчас поддержка человеческого капитала является одним из приоритетных направлений деятельности правительства. Он подчеркнул, что государство готово подставить плечо бизнесменам в нужное для них время. Помимо этого, идёт процесс изменения законодательства и нормативных правовых актов для цифровизации таможенных процедур, налогообложения, а также всех госуслуг. «Государство встало на ноги, экономика страны уверенно взяла курс на развитие, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержать ваши бизнес-проекты, направленные на развитие страны и обеспечение новыми рабочими местами», — заключил Акылбек Жапаров.

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