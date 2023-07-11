Кыргызстан — Монголия: состоялся прямой диалог

Итоги государственного визита Президента в Монголию

Начался визит в Улан-Батор с церемонии официальной встречи Президента Садыра Жапарова с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Кортеж Президента Садыра Жапарова прибыл к Государственному дворцу на площадь Сухэ-Батора, где его встретил Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой Лувсандоржийн Болорцэцэг. На площади вывесили государственные флаги Кыргызстана и Монголии, выстроили отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяния личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи. После взаимных приветствий лидеров стран дети в национальных костюмах, приветствуя высоких гостей, преподнесли им цветы.

Затем состоялось совместное фотографирование глав государств с супругами, и после приветственного рапорта командира роты Почётного караула прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Монголии. Садыр Жапаров поклоном поприветствовал монгольское знамя и Почётный караул со словами «Салам, аскер!».

Лидеры стран представили членов официальных делегаций Кыргызстана и Монголии, а также поприветствовали дипломатический корпус, представленный в Монголии.

Далее главы государств совместно с супругами направились отдать дань уважения памятнику Чингисхану. Затем в Государственном дворце Президент Садыр Жапаров оставил памятную запись в книге почётных гостей с наилучшими пожеланиями народу Монголии, после чего состоялось совместное фотографирование глав государств с супругами.

По завершении церемонии официальной встречи лидеры стран с супругами перешли в зал для двусторонней встречи.

Здесь состоялась беседа в узком кругу Президента Садыра Жапарова и первой леди Айгуль Жапаровой с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и его супругой Лувсандоржийн Болорцэцэг.

Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил Садыра Жапарова за принятие приглашения посетить с визитом страну, отметив важность прямого диалога для развития взаимодействия Кыргызстана и Монголии.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил монгольскую сторону за тёплый приём и поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха и монгольский народ с национальным праздником Наадам, отмечаемым в эти дни в стране.

Затем Президент Садыр Жапаров провёл переговоры с Президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом в узком и расширенном форматах.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-монгольского двустороннего и многостороннего сотрудничества, наметили приоритеты совместного взаимодействия на перспективу.

Ухнаагийн Хурэлсух, поблагодарив Садыра Жапарова за принятие приглашения посетить страну с госвизитом, отметил, что данный исторический визит придаст мощный импульс развитию сотрудничества между двумя странами. Он напомнил, что последний визит Президента Кыргызстана в Монголию состоялся 21 год назад.

Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что у Монголии и Кыргызстана есть все возможности вывести двусторонние отношения и сотрудничество на новый уровень, обозначив ключевые направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, туризме, культурно-гуманитарном направлении.

Он также отметил, что Монголия заинтересована в поставках овощей и фруктов из Кыргызстана, известных своей экологичностью и качеством, а также готова изучить вопрос совместных предприятий по выращиванию данной продукции. Подобные предприятия поспособствуют росту торгово-экономического сотрудничества и расширению торговых связей между двумя странами.

«Мы рады открытию Посольства Кыргызстана на территории нашей страны и готовы оказывать всяческую поддержку в его дальнейшей работе. Кроме того, считаем важным активизировать деятельность механизма кыргызско-монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству», — подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.

Садыр Жапаров в свою очередь поблагодарил Ухнаагийна Хурэлсуха за тёплый приём, оказанный кыргызской делегации в ходе государственного визита.

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