Хлеб с гарантированным качеством

Президент Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью муниципального предприятия «Бишкекпекарня» в столице.

Глава государства осмотрел технологию производства и обсудил с руководством особенности работы предприятия. Так, пекарня обеспечивает муниципальные социальные объекты и учреждения, в частности детские сады, школы, больницы и социально уязвимые слои населения хлебобулочными изделиями, кондитерской и другой продукцией по доступным ценам. На предприятии имеется собственная лаборатория, которая обеспечивает высокое качество производимой хлебобулочной продукции. На предприятии действует хлебопекарное оборудование, производственная мощность которого составляет до 20 тысяч булок в сутки. В процессе производства используются передовые технологии, которые позволяют получать продукцию высшего качества с минимальными затратами ресурсов, частично исключая контакт человека с продукцией на протяжении всего цикла производства. За шесть месяцев этого года на предприятии произведено 83 тонны хлеба. Однако на сегодня производственная мощность загружена всего на 25-30%. Пекарня действует на условиях хозяйственного расчёта и самофинансирования.

По итогам осмотра Президент Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека проработать вопрос увеличения производственных мощностей муниципальной пекарни. А также, чтобы государственные структуры, в том числе объекты образования, здравоохранения, органы внутренних дел и другие приобретали хлебобулочные изделия для своих нужд у предприятия «Бишкекпекарня», продукция которого имеет гарантированное качество и доступную цену.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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