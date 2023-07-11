Мы близкие народы

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества и роли межпарламентского взаимодействия в совместной повестке.

Гомбожавын Занданшатар особо отметил, что визит Президента Садыра Жапарова в Монголию придаст новый мощный импульс развитию отношений между двумя народами. Он пожелал плодотворного и успешного пребывания в стране в рамках визита, отметив, что Монголия всегда рада гостям из Кыргызстана. Отметил он и имеющийся значительный потенциал для укрепления двустороннего сотрудничества, который обеим странам необходимо развивать.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызский и монгольский народы должны гордиться тем, что они потомки великой цивилизации кочевников, и поздравил Гомбожавына Занданшатара и народ Монголии с национальным праздником Наадам.

«Мы близкие народы, которых объединяют богатое духовное наследие и традиции кочевой культуры», — отметил глава государства, подчеркнув основную цель своего государственного визита в Монголию — укрепить связи двух близких кочевых народов, а также продолжить дальнейшее развитие сотрудничества в духе многовековой дружбы. Садыр Жапаров также отметил, что кыргызская сторона придаёт большое значение поддержанию постоянного межпарламентского диалога между странами.

Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес во благо народов двух стран.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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