Страны за практическое сотрудничество во всех сферах

Президент Садыр Жапаров встретился с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюн-Эрдэнэ.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, в том числе и в торгово-экономической сфере.

Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ, приветствуя Президента Садыра Жапарова, отметил историческую значимость его визита в страну и плодотворные переговоры с Президентом Монголии. Он выразил удовлетворение открытием Посольства Кыргызстана в Монголии, подчеркнув, что это поспособствует расширению сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр акцентировал внимание на углублении традиционно дружественных отношений между Кыргызстаном и Монголией, охватив ряд важных социально-экономических направлений.

Говоря о схожести двух стран, Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ отдельно остановился на том, что Кыргызстан и Монголия — горные страны, с похожей экономической ситуацией, не имеющие выхода к мировому океану.

Он также отметил, что кыргызский и монгольский народы, как древние кочевники, очень близки по образу жизни предков, истории, культуре. В беседе премьер-министр подчеркнул значимость участия Садыра Жапарова в мероприятиях по случаю национального праздника Наадам, отметив, что это свидетельствует об уважении Президента к монгольскому народу. Вместе с тем Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ обозначил важность совместными усилиями содействовать торгово-экономическому сотрудничеству, а также активизировать взаимодействие с кыргызскими коллегами по актуальным направлениям на взаимовыгодной основе.

В свою очередь Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что за прошедшие 30 лет установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Монголией удалось выстроить образцовые отношения и наладить практическое сотрудничество по всем ключевым направлениям. При этом потенциал этих отношений не раскрыт в полную меру, предстоит ещё приложить совместные усилия для качественного и содержательного наполнения двустороннего взаимодействия во благо двух стран и их народов.

Говоря о политическом сотрудничестве, Садыр Жапаров отметил, что нынешние двусторонние отношения имеют устойчивый характер и развиваются по восходящей.

«Активизации сотрудничества между нашими странами поспособствует и официальное открытие Посольства Кыргызстана в Монголии. Уверен, что наряду с Посольством Монголии в Кыргызстане наше Посольство также внесёт свой достойный вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами», — выразил благодарность Садыр Жапаров и акцентировал внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества с Монголией, что послужит крепкой основой для развития межгосударственных отношений в целом.

«Кыргызстан и Монголия по инвестиционной привлекательности находятся примерно в одинаковом положении. Кыргызская сторона полагает важным усиление экономического сотрудничества путём укрепления и расширения взаимодействия по таким направлениям, как горнорудная промышленность, текстильная и швейная отрасль, животноводство, растениеводство, ветеринарная и фитосанитарная безопасность, переработка сельскохозяйственной продукции», — обозначил глава государства и выразил готовность кыргызской стороны к практическому взаимодействию и реализации совместных проектов в перспективных отраслях.

Стороны выразили уверенность, что итоги встречи создадут хорошие предпосылки для дальнейшего развития и укрепления всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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