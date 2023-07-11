Заявление для прессы

Президент Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

В нём глава государства отметил:

«Уважаемые журналисты!

Дамы и господа!

Только что прошла наша двусторонняя встреча с уважаемым Президентом Монголии, господином Ухнаагийном Хурэлсухом.

В доверительной, дружественной атмосфере мы провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего кыргызско-монгольского взаимодействия. Мы обсудили также вопросы дальнейшего развития политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы с удовлетворением констатировали, что между нашими странами поддерживается активный диалог на всех уровнях. Это даёт прекрасную возможность для развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, реализации совместных экономических и социальных проектов.

Плодотворность, результативность настоящего визита подчёркивает солидный перечень подписанных двусторонних документов.

На межправительственном, межведомственном и межрегиональном уровнях помимо итогового политического документа — Совместной декларации об углублении отношений дружбы и сотрудничества — подписан ряд важных документов.

В соответствии с подписанными документами мы примем практические меры по реализации совместных проектов в области охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, по продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества, расширению побратимских связей между городами и регионами двух стран.

Мы отметили важное значение открытия Посольства Кыргызстана в Монголии. Хочу выразить уверенность, что это поспособствует активизации и более динамичному развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, раскрытию потенциала сотрудничества между странами и выводу их на качественно новый уровень.

На встрече особое внимание уделено сотрудничеству наших стран в области безопасности. Отмечена необходимость наращивания взаимодействия компетентных органов Кыргызстана и Монголии в противодействии новым и традиционным вызовам и угрозам миру, стабильности и безопасности в наших странах, регионе и мире в целом.

Кыргызстан и Монголия успешно и на взаимовыгодной основе взаимодействуют на международной арене, в рамках международных и региональных организаций — ООН, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Примечательно, что наш визит проходит в дни празднования в Монголии праздника Наадам, пришедшего к нам из глубины веков и воплощающего нашу общую историю и культуру. Современные Кыргызстан и Монголия — представители древней кочевой цивилизации. Мы потомки великих кочевников, внёсших свой неоценимый вклад в развитие всего человечества. Историческая, культурная и духовная общность кыргызского и монгольского народов — это благодатная почва для развития и продвижения двусторонних отношений дружбы, взаимного доверия и сотрудничества. Лично я готов прилагать для этого все усилия.

В целом, оценивая встречу с уважаемым Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, хотел бы выразить удовлетворение её итогами. Уверен, что достигнутые договорённости и их реализация придадут мощный импульс развитию кыргызско-монгольских отношений, поспособствуют дальнейшему сближению народов двух стран, взаимному доверию, взаимному процветанию. Хочу выразить искреннюю признательность монгольской стороне за традиционное гостеприимство, радушие, оказанное в ходе визита, и пожелать монгольскому народу мира и процветания».

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