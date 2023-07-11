Подписаны документы

По итогам переговоров в Улан-Баторе подписан ряд двусторонних документов. Соглашения: об охране окружающей среды между Кабинетом министров КР и правительством Монголии; о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Кабмином КР и правительством Монголии; о сотрудничестве между МВД КР и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии в сфере борьбы с преступностью; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства КР и Министерством окружающей среды и туризма Монголии в области развития лесных экосистем; Соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере ветеринарии между Ветеринарной службой при Министерстве сельского КР и Генеральным управлением ветеринарии исполнительного агентства правительства Монголии; Меморандумы о сотрудничестве: в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства КР и Главным управлением Специализированной инспекции Монголии в области ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; между Государственной налоговой службой КР и Главным налоговым управлением Монголии; План мероприятий по сотрудничеству между Архивной службой при Министерстве цифрового развития КР и Главным архивным управлением Министерства юстиции и внутренних дел Монголии; Соглашение об установлении побратимских связей между г. Бишкеком и г. Улан-Батором; меморандумы: о взаимопонимании по сотрудничеству между Чуйской областью КР и Хэнтийским аймаком Монголии; Меморандум о сотрудничестве между Национальным историческим музеем КР и Музеем Чингисхана Монголии.

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