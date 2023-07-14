Есть решение!

В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию, который состоялся с 9 по 11 июля, мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров помимо официальной части также принял участие в ряде мероприятий.

Были организованы встречи с мэром Улан-Батора Сумьяабазаром Долгорсурэном и заместителем министра энергетики страны пребывания Баярмагнаем Мягмарсурэном.

В ходе встреч стороны согласились и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество. Подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами Бишкеком и Улан-Батором.

Эмилбек Абдыкадыров также посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе для ознакомления с производством брикетированного угля. Мэр договорился об обмене опытом в этом направлении.

Производство угля позитивно отразится на решении вопроса со смогом в столице в зимний период.

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