Есть решение!

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Монголию, который состоялся с 9 по 11 июля, мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров помимо официальной части также принял участие в ряде мероприятий.
Были организованы встречи с мэром Улан-Батора Сумьяабазаром Долгорсурэном и заместителем министра энергетики страны пребывания Баярмагнаем Мягмарсурэном.
В ходе встреч стороны согласились и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество. Подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами Бишкеком и Улан-Батором.
Эмилбек Абдыкадыров также посетил завод по обогащению угля в Улан-Баторе для ознакомления с производством брикетированного угля. Мэр договорился об обмене опытом в этом направлении.
Производство угля позитивно отразится на решении вопроса со смогом в столице в зимний период.
Дата публикации: 15:56, 14-07-2023
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